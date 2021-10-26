Олимпийский квартет для Пекина из... Питера-2000 и Знарок в засаде

Ну да, все верно. Было в нашей истории соревнование, на котором выступили вместе аж четыре члена из нынешнего олимпийского штаба. Чемпионат мира в Питере. Первый в постсоветской истории хоккейный супертурнир, который принимала наша страна. Именно там и сплотился костяк людей, с которыми теперь у Жамнова-тренера, как он сам говорит, одно видение. Помимо самого Алексея Юрьевича, на ЧМ-2000 сыграли Гончар, Каменский (ныне — советник главного) и Кудашов.

Вообще долгое время не покидало ощущение, что где-то их всех вместе уже видел. Вот только до поры до времени вспомнить не мог. Хотя профессиональное чутье не давало покоя: все эти люди собрались в одной команде отнюдь не случайно.

Но с другой стороны — люди-то все заслуженные. Казалось бы, что с ними не так? Тут невольно задумаешься: не сглазил ли кто эту чудесную компанию?

Кто только уже не покритиковал процесс формирования штаба под Китай. Доставалось всем — от сенсационно назначенному главным Алексею Жамнову до Ильи Ковальчука, которого объявили генеральным менеджером, а на следующий день «разжаловали» просто в менеджеры по игрокам НХЛ. Не обошли вниманием СМИ двух ассистентов Алексея Юрьевича — тезку Кудашова и Сергея Федорова. Возглавляемые ими два столичных гранда - «Динамо» и ЦСКА сегодня кувыркаются по турнирной дистанции, не показывая и близко чемпионской игры. Потому и задались корреспонденты вопросами, за какие заслуги у нас попадают в олимпийскую команду.

11-е место нашей сборной на том чемпионате стало шоком для всей страны. Хуже Россия на международной арене не играла ни до ни после. Вместо праздника национальная команда выдала позор на весь мир. Тот день, когда она со счетом 0:1 проиграла Белоруссии и потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ, совпал еще и с первой инаугурацией президента.

Но не будем о грустном. Тем более что и чисто хоккейных эпизодов, за которые не включают в Зал славы, тогда хватало. Прекрасно помню, как «успешно» защищали цвета хоккейной России энхаэловцы Гончар, Жамнов, Каменский и примкнувший к ним динамовец Кудашов. С точки зрения статистики их показатели выглядели совсем неприглядно.

С Гончаром на площадке сборная России пропустила 5 шайб (всего на турнире – 13). Жамнов с Каменским по всем критериям входили в число 4-5 главных звезд команды. Но у Алексея Юрьевича по итогам шести матчей оказалась всего одна голевая передача, у Валерия Викторовича и вовсе 0+0. У Кудашова была та же статистика, что и у Жамнова. Все четыре члена нынешнего олимпийского штаба сборной тогда, весной 2000-го, вместе набрали очков вдвое меньше, чем один Харитонов. Форвард, который лишь через пару месяцев после питерского ЧМ вышел на драфт НХЛ, а опыт его выступлений к тому времени был ограничен игрой за ХК «Липецк» и московское «Динамо».

При этом соперниками нынешнего штаба сборной были Франция, Латвия, Белоруссия, примерно третий состав сборной США. В Пекине такого точно не будет. Вот и не верь после этого в приметы. Как начали с совместных мучений тогда, на ЧМ-2000, так и теперь группу единомышленников с первых дней преследуют неурядицы.

Жамнов после известий о необходимой операции Кучерова и долгого восстановления Малкина наверняка с особым беспокойством открывает подборку утренних новостей из НХЛ. Каменский не комментирует турнирные качели подшефного «Спартака» (где он тоже вице-президент). Сравнивает формирование штаба Жамнова с... нашумевшим полетом в космос актрисы Пересильд. Опытный функционер не видит параллелей. Но в случае с отправкой на орбиту они очевидны - туда полетела непрофессиональная «космонавтша». А в Пекин управлять сборной тогда кто полетит?

Кудашову о космических материях думать некогда. Из девяти последних матчей проиграны шесть. В сентябре «Динамо» катком прошлось по аутсайдерам, но на втором месяце регулярки начались встречи с себе подобными. И тут бело-голубые проиграли почти всем соседям по таблице: «Магнитке», ЦСКА, «Локомотиву», СКА и «Трактору». Проблем у бело-голубых немало. С каким сердцем покидать тренеру «Динамо» на время декабрьского, а особенно февральского большого перерыва в чемпионате?

ГОНЧАР — ТАКАЯ ЖЕ ЗАГАДКА, КАК ЖАМНОВ И ФЕДОРОВ

Ну а Гончар... Про него тоже нужно сказать подробнее. Прочитал его недавнее интервью и нахожусь в недоумении. Знаменитый защитник признается, что будет с удовольствием работать в сборной России. Но по ходу беседы детально обсуждает все, кроме конкретной работы.

Не рассказал ничего интересного ни про наших защитников из НХЛ. Ни про их выступления на старте заокеанского сезона. Так и повисли вопросы, какие обязанности выполняют Орлов, Сергачев, Проворов и другие в своих клубах? Будут ли эти обязанности отличаться от той роли, которую на них возложит сборная, станет ли это проблемой?

Лично мне было бы интересно почитать мнение Гончара о том, что следует учесть по итогам выступлений олимпийского варианта обороны сборной России на майском чемпионате мира. Ведь защита в Риге-2021 была энхаэловская, а на какой результат она наиграла — все мы прекрасно помним. Уступила третьему составу Канады в первом раунде плей-офф и выбыла из борьбы за медали.

Обо всем этом Гончар тоже умолчал. Ответственность за кадры из КХЛ – такие как Войнов и Нестеров – тренер по защитникам предпочел... переложить на своих коллег по штабу. Мол, раз Кудашов с Федоровым работают в России, то пусть они на кахаэловских кандидатов и смотрят.

На актуальные профессиональные темы Гончару оказалось сказать нечего. Вместо этого он ворчит по поводу состояния дел в родной хоккейной системе. Суть упреков в том, что «состав штаба можно было бы согласовать и пораньше».

Но дело в том, что какой Гончар тренер – в России по-прежнему загадка. Не меньшая чем в случае Жамнова и того же Федорова, чей не очень удачный опыт руководством клуба насчитывает всего три месяца. Пару лет назад Гончар давал интервью, где признавался, что его звали тренировать на родину. Но он не хотел и слышать о возвращении в Россию, объясняя это тем, что «Питтсбург» создал отличные условия, а сам он не готов оставить семью и уехать.

На основе этих слов можно было бы сделать логичный вывод: работа в системе отечественного хоккея никогда не была приоритетом Гончара, а предложение отсюда он принял, когда там стал не шибко нужен. Можно было бы закрыть глаза на то, что человек, не пожелавший потрудиться на российский хоккей в качестве тренера, теперь бросает камешки в его огород. Но на кону Олимпиада, а подготовка к ней напоминает сюжет из басни Крылова.

В золотом «Питтсбурге»-2016-2017 Гончар не стоял на лавке, не рисовал планы на игру, не участвовал в оперативном управлении командой. Он был всего лишь тренером по развитию защитников – то есть отвечал за узкие аспекты, не влияющие на непосредственный результат.

Полноценным ассистентом главного тренера Сергей работал три года – с осени 2017-го по осень 2020-го. За это время «Питтсбург» выиграл всего одну серию плей-офф НХЛ, а логичным результатом командных провалов стало увольнение всего штаба «Пингвинов».

График того же Гончара, судя по его словам, опять же был своеобразным. Своего рода тренер на удаленке. «Две недели в месяц я был с командой, а две недели — дома. Я сам себе составлял заранее расписание... С командой мне обязательно надо было быть на постоянной основе только во время плей-офф и тренировочного лагеря... Дома же акцент был на работу с защитниками по компьютеру, плюс по телефону общался с ребятами».

Свою работу в клубе нынешний тренер сборной России комментировать для российского СМИ не стал. «Не хочу говорить о неудачных выступлениях «Питтсбурга», все уже в прошлом» . То есть мы до сих пор не понимаем, какие выводы Гончар извлек из неудачного старта ассистентской карьеры. А своим главным достижением за время тренерской работы в системе клуба НХЛ он называет умение делать видео – «отсматривать полтора-два часа материалы и компоновать моменты для видеоролика».

Теперь человек с таким узким бэкграундом отвечает за всю подготовку ключевой и самой проблемной линии сборной России на Олимпиаде – за оборону. И уже не удивляет, когда для содержательных выступлений Гончару не хватает ни опыта, ни широты тренерского взгляда. Эти качества ему предстоит приобрести, в чем стоит пожелать успеха. А размениваться на споры и пикировки, в которых начинает утопать вновь собранный олимпийский штаб, явно ни к чему.

Посмотришь на календарь – до Олимпиады всего лишь три месяца с небольшим осталось. Без профессиональной ежедневной работы есть риск выступить так же, как в памятном штабу сборной Питере-2000.

«НЕ УДИВЛЮСЬ СОЗЫВУ НОВОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА»

Тем временем отставленный из олимпийской сборной из-за кулуарной борьбы Знарок вошел вместе с Сергеем Зубовым в штаб команды, которая отправится на Кубок Карьяла, а затем на молодежный чемпионат мира. Специалисты уже видят в этом «путь к отрезвлению». Известный эксперт олимпийский чемпион Александр Пашков полагает, что «самые главные события сегодня проходят не на льду КХЛ, а в кабинетах Москвы”. Об этом он заявил в интервью Russia-Hockey.

“Очередная перемена вокруг сборной уже не может удивлять — привыкли. Но вот сам состав этого штаба для меня сюрприз. И приятный. Уже говорил о том, что в сложившихся обстоятельствах кандидатура Знарка в качестве главного тренера олимпийской сборной России для меня оптимальная. Да, у Олега не всё получилось в «Спартаке», но по сумме всех качеств, по опыту и авторитету у него сегодня конкурентов нет. И мне не понятно, почему Знарка на уже ставшем легендарном экспертном совете прокатили.

Не меньше меня порадовало и появление в штабе Зубова. Порадовало прежде всего в хоккейно-философском плане… На мой взгляд, появление штаба Знарок — Зубов — шаг на пути к отрезвлению. Если этот тренерский дуэт выдаст сильный Кубок Карьяла, то не удивлюсь созыву нового экспертного совета. С точки зрения наших олимпийских перспектив был бы рад такому развитию событий. И, поверьте, здесь я отнюдь не одинок».

Все это лишний раз говорит о том, что нет и близко единства в нашем хоккейном королевстве.