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Мичков, Чибриков, Никишин едут на Карьяла. С ними дядька Воронков и консультант Знарок
26 октября 21:00
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА-1946

Мичков, Чибриков, Никишин едут на Карьяла. С ними дядька Воронков и консультант Знарок

Сегодня ФХР обнародовала состав сборной России на первый этап Евротура — Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки 11-14 ноября. Костяк составили кандидаты в молодежную, но есть и проверенные бойцы, среди которых выделим участника ЧМ-2021 в Риге Дмитрия Воронкова.

Как вчера написал «Советский спорт», главным тренером сборной в Хельсинки станет наставник нашей молодежки Олег Браташ. Помогать ему будут Сергей Зубов и Александр Титов. Олег Знарок стал тренером-консультантом. Негоже триумфатору Пхенчхана-2018 быть просто тренером. На ЧМ-1996 в Вене работал мэтр Виктор Тихонов. В штабе Владимира Васильева, в том же статусе, что ныне Знарок, Напомню, сборная России с дюжиной не самых слабых энхаэловцев дошла до полуфинала, но довольствовалась деревянными медалями, в двух решающих матчах (с Канадой и США) не удержав перевес 2:0.

Если год назад Игорь Ларионов возил на Карьяла исключительно кандидатов на МЧМ в Эдмонтоне, то теперь в обойме есть относительно опытные игроки. Самый-самый из которых — Дмитрий Воронков, дебютировавший в национальной сборной на последнем чемпионате мира. С тяжелой травмой — переломом челюсти — молодой каназнский «барс» не ударил в лед лицом. Этот сезон он начала скромно, если брать в расчет голы, но в последнее время стал наращивать результативность. Так что его мечта пробиться в пекинскую дрим тим жива. Чтобы она обрела реальные очертания, неплохо бы зажечь в Хельсинки и Москве (на Кубке Первого канала).

Кубок Карьяла — шанс и для вратаря из Казани Тимура Билялова, на которого успели повесить ярлык «неформат для сборной» после его неудач в Евротуре прошлых лет. В «Ак Барсе» он тоже стабильностью похвастать не может. В памяти свежий матч против московского «Динамо», который малогабаритный вратарь хозяев не вытащил.

В обороне привлекает внимание 20-летний защитник «Спартака» Александр Никишин, который пропустил молодежный чемпионат мира по медицинской причине — запрет наложен ИИХФ. Поскольку Евротур проводит не Международная федерация хоккея, Никишин может играть. В этом сезоне габаритный защитник выдвинулся в лидеры красно-белых, он не стесняется играть в тело и подключаться в атаку.

А уж как ее поддерживает уфимец Шакир Мухамадуллин, который наверняка опять сыграет на МЧМ в Эдмонтоне, Иногда забывая о своих прямых обязанностях. Однако в «Салавате» ему доверяют, даже на большинство выпускают.

Верится, что не забанят 16-летнего форварда Матвея Мичкова, успевшего открыть личный снайперский счет в КХЛ. Везти столь юного нападающего на МЧМ — дело рискованное. Мы помним, как неуютно чувствовал себя на МЧМ-2019 в Остраве 17-летний вратарь Ярослав Аскаров. Издержки возраста.

Да, Уэйн Гретцки сыграл на МЧМ у себя на родине в 16 лет и даже стал лучшим бомбардиром турнира, но в снайперской гонке его опередил наш Виктор Шкурдюк. Да и до золотых медалей канадцы не дотянулись, довольствовавшись бронзой.

Из одноклубников Мичкова будем следить за капитаном юниорской сборной на последнем U-18 Никитой Чибриковым и, конечно, Маратом Хуснутдиновым, который выходит в СКА на ведущие роли. Разве недостойного выпустят в спецбригаде в топ-клубе?

Ждем голов от московского динамовца Дмитрия Рашевского, наколотившего в КХЛ 13 шайб. Лидерами сборной на Карьяла-2021 должны стать Артем Галимов, Илья Сафонов, Воронков. Не должны уронить планку, высоко поднятую в КХЛ, «тракторист» Никита Тертышный, его тезка из Череповца Гуслистов, Одним словом, в Хельсинки будет жарко и интересно.

источник: «Советский спорт»
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