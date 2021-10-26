Алексей Кудашов: Команда правильно отреагировала на поражение от «Витязя»

- Что случилось с Клинкхаммером? - У него повреждение. Пока не понимаем, какой сложности. Поэтому дали ему немного отдохнуть.

- Рашевского сегодня вызвали в сборную на Кубок Карьяла. Как относитесь к этому? - Хорошо. Пусть набирается международного опыта.

- Насколько вам приятно, что после поражения от «Витязя» команда правильно отреагировала? - Вы сами ответили. Команда правильно отреагировала на поражение. Это приятно. Мы разбирали ту игру и то, что не получилось.

- Как вам игра? - вопрос Кудашову. - Хочу поблагодарить ребят. Сегодня была самоотдача, настрой и содержательная игра. День удался, надежно сыграли в обороне, вратарь хорошо сыграл, голы забили здорово. Поэтому получилась целостная игра.

- У Белова не сложились отношения с «Динамо» с того финала Кубка Гагарина. Не опасаетесь, что ему не комфортно будет играть за клуб?

- Не знаю об этом.

- Войнов получил травму?

- Шишки и ушибы - обычное дело. Льда сегодня в раздевалке было много. Это рабочий момент.

- Как Ведин вписался в легионерское звено? И что скажете о его дебюте в «Динамо»?

- Сегодня было лучше, чем в первом матче и по движению, и по содержанию. Но он играл не только в легионерском звене. Пришлось перекраивать все звенья.

«ВО ВТОРОМ ПЕРИОДЕ НАШЕ БОЛЬШИНСТВО СЫГРАЛО НЕГАТИВНУЮ РОЛЬ»

- Во втором периоде наше большинство сыграло негативную роль - отдали инициативу и сразу получили. А потом уже оборону было непросто взломать. Концентрация должна быть весь матч. Мы ее потеряли. Из-за этого уступили, - рассказал Никитин.

- Вы после поражения в Питере заявили, что вашей команде надо научиться выигрывать большие матчи. Сегодня был большой матч?

- Да. Лидер чемпионата. С топ командами надо держать концентрацию весь матч. Это и есть умение проводить большие матчи.

- Петерссон сыграет до паузы на Евротуре?

- Нет понимания. Он еще не тренируется с общей группой.

- Паскуале играет практически без замен. Хватит ли его на весь сезон?

- Мы используем и второго вратаря. И в ближайших играх будем его использовать. Все понимаем. Есть вратари, которые любят и могут играть много. Разберемся.

- Вы известны как системный тренер. «Локомотив» уже перешел на вашу систему?

- Не думаю, что у ребят большая проблема. Есть нюансы. Нужно время и количество игр, таких, как сегодня, чтобы ошибки были наглядными. Не знаю, сколько времени понадобится. Какие-то матчи мы играем хорошо. Но стабильности нет. Это самая большая проблема.

- В прошлом сезоне вы не очень удачно играли с «Динамо». Это стечение обстоятельств или комплекс?

- Не помню, как играли в прошлом году. А комплекса точно нет.

- У вас шесть человек на пересменке участвовало. Как так?

- Математическая ошибка была. Случается такое.

- Ваш новый тренер вратарей Давыдов говорил, что у него проблемы со здоровьем, и он не может работать. Он поправил здоровье?

- Это некорректный вопрос. Дай бог здоровья всем.