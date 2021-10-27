У Василевского украли сухарь, а «Чикаго» и сборная США лишились генменеджера

В Буффало впервые в сезоне Василевскому дали передохнуть. В воротах гостей в первом из спаренных поединков дебютировал Эллиотт. Канадец, прямо скажем, не выручил – пропустил три шайбы с 23 бросков – еще две влетели в пустую рамку. Для сравнения: его оппонент Андерсон сделал 35 сейвов. Вот вам и вся разница!

Да, можно констатировать, что лучшая команда НХЛ учится играть без Кучерова. На марше! В прошлом сезоне все было абсолютно ясно изначально – самый креативный форвард мира до плей-офф на лед не выйдет. Сейчас его потеря оказалась для всех предельно неожиданной. Этот сокрушительный удар обухом по голове требуется пережить, переосмыслить. Необходимо перегруппироваться, найти резервы. Здесь на первый план выходит роль лидеров. В Питтсбурге они показали себя во всей красе.

- Большую часть матча с «Сейбрз» мы провели хорошо и попросту сами прострелили себе ногу, - вспоминает тренер «Лайтнинг». - Есть много разных мнений о спаренных встречах, насколько они тяжелы. Но иногда подобные ситуации полезны. Нам нужна была игра сразу после вчерашнего вечера – в течение менее чем суток. У меня возникло стойкое предчувствие, что ребята ответят делом. В Питтсбурге они это отменно и сделали.

Именно в поединке в столице США потянул пах Кучеров и выбыл до Нового года. Потерю лучшего бомбардира двух последних Кубков Стэнли «молнии» восприняли крайне болезненно – потерпели три поражения подряд. Последнее получилось особенно обидным – безнадежному аутсайдеру прошлого чемпионата фавориты влетели в Буффало – 1:5! Тем не менее как раз в той игре Джон Купер зафиксировал ростки оптимизма:

В это невозможно поверить, но до визита в город сталеваров, Кросби и Малкина действующие чемпионы в шести матчах нынешнего сезона ни разу не вели в счете, а обе свои победы – над «Детройтом» и «Вашингтоном» выгрызли в овертайме.

Похоже, Андрей тоже почувствовал настроение партнеров и тренеров - сыграл против «Пингвинс» прекрасно. Впрочем, если разобраться, «молниям» и отступать некуда – после виктории в Питтсбурге чемпионы по-прежнему вне кубковой зоны. Так вот, Василевский держал ворота на запоре до 58-й минуты! Хозяева его распечатали при счете 0:4 после глупого удаления Барре-Буле.

Ну а открыл счет в начале второй трети в скоростном прорыве топ-снайпер Кубка Стэнли-2021. Этот гол Пойнта стал плодом идеального командного взаимодействия – Сергачев сыграл в стеночку с Хедманом и запустил вертикаль в среднюю зону, где Киллорн в касание переправил шайбу разогнавшемуся Пойнту.

После похожей трехходовки гости удвоили счет – расстрелять Палату ближний угол ворот Джарри уже никто не успевал. Спустя 10 секунд Макдона вколотил вантаймер после рейда за ворота хозяев Стэмкоса – 0:3. Тушите свет.

Под занавес Сергачев расстрелял пустую рамку «пернатых» и завершил игру с полезностью «плюс 3». Заслуженная третья звезда матча, вторая – у Василевского, первая – у Палата.

Отметим, что, помимо Кросби и Малкина, «Питтсбург» в этот вечер не смог выставить ведущего защитника Летанга, центра ударного звена Картера – оба угодили в ковид-протокол, а также нападающего Раста, который лечится с 14 октября.

Добрые вести пришли из Денвера и Анахайма. «Вегас» одолел в гостях «Колорадо» (3:1) благодаря первому голу в сезоне Дадонова и первому очку в НХЛ Мироманова. Наш дебютант-защитник выходил в третьей паре с Макнэббом, действовал очень уверенно и заработал полезность «плюс 2». В Калифорнии впервые забил за «Виннипег» Свечников-старший. Результативная серия Евгения в тройке с Коннором и Дюбуа достигла трех матчей. Во всех «Джетс» победили, на сей раз – 4:3.

А вот Капризову голевой счет открыть никак не удается. В последних трех турах Кирилл вообще очков не набирает. Тем не менее в Ванкувере «Миннесота» викторию все же добыла - 3:2.

Тем временем в НХЛ вспыхнул беспрецедентный скандал на почве сексуального насилия. Возможно, этим и обусловлен провальный старт «Чикаго» - шесть поражений в шести играх. Генменеджер «Хокс» Стэн Боумэн вчера ушел из клуба, а также покинул аналогичный пост в олимпийской сборной США. Сын легендарного тренера так объяснил свое долгое молчание:

- В 2010 году, когда я первый сезон работал в качестве генерального менеджера, мне стало известно о потенциально неприемлемом поведении тогдашнего видеотренера «Чикаго» с участием хоккеиста. Незамедлительно сообщил об этом президенту и генеральному директору клуба, которые взяли на себя обязательство разобраться.

Недавно я узнал, что ненадлежащее поведение было связано с серьезным обвинением в сексуальном насилии. Я полагался на указание своего начальника, говорившего, что он примет соответствующие меры. Оглядываясь назад, зная, что он не уладил этот вопрос в кратчайшие сроки, сожалею, что предположил, что он это сделает.

- Мы высоко ценим Стэна за его приверженность нашей команде и многие годы работы в ней. Однако мы и он принимаем тот факт, что в первый год работы на посту генерального менеджера он допустил ошибку вместе с другими руководителями клуба и не предпринял адекватных мер в 2010 году, - заявил генеральный директор «Чикаго» Денни Виртц, назвав итоги независимого расследования «вызывающими беспокойство и тяжелыми для чтения».

НХЛ оштрафовала американский клуб на два миллиона долларов. Лига предупредила, что возможны и дальнейшие санкции к «Чикаго».