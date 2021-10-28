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В 36 лет жизнь только начинается – доказано Ришаром и Овечкиным
28 октября 11:07
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

В 36 лет жизнь только начинается – доказано Ришаром и Овечкиным

Бобровский бьет рекорд «Флориды», Проворов убирает Макдэвида, Дадонов огорчает Худобина и Радулова, а Овечкин присоединяется к Ришару.

Это шоу будет длиться вечно! Все мы верим в это, правда,? По крайней мере в ближайшие пять лет оно должно радовать планету точно. Ведь Русская машина никогда ломается! Разве кто-то еще сомневается?

Не беда, что наглый каркас ворот украл у Великой восьмерки очередной дубль, когда при ничьей 2:2 за 9 минут до конца основного времени капитан «Вашингтона» после привычно гениальной передачи Кузнецова с двух метров влепил в штангу. Свою восьмую в чемпионате и 738-ю в карьере шайбу Овечкин положил еще в первом периоде. Да, в итоге верх взял «Детройт» (2:3). Но это карма того же Кузнецова: на 24-й минуте Евгений довел счет до 2:0 и… не удержался, чтоб не исполнить фирменную «птичку», чем только разозлил и дополнительно мотивировал гостей. В овертайме именно обессиливший челябинец не успел вернуться назад – не мудрено: ведь Кузнецов откатал 24 минуты 51 секунду! Дольше он находился на льду (25:45) только 20 марта 2019 года, когда «столичные» так же в дополнительное время уступили «Тампе». За эту работоспособность Женя удостоился сегодня третьей звезды матча.

Но вернемся к главному ньюсмейкеру НХЛ. Отличился Ови в большинстве, а значит, смотрим что там с погоней за Андрейчуком? До лидера всех времен по реализации численного преимущества всего три шага – 271 и 274. Столько же теперь осталось до Бретта Халла (741). Но сын, на мой вкус, самого стильного канадского форварда за всю историю в этом разделе статистики только четвертый. Третий – Яромир Ягр (766), а дальше сами знаете кто.

Однако всем эти Халлам, Яграм и прочим Гретцки даже не снилось то, чего ныне достиг динамовец, который забил восьмой гол в семи стартовых матчах. Да, таких случаев в НХЛ зафиксировано 106. Но в возрасте 35+, кроме нашего Александра, это удавалось только… Кому, как думаете? Морису Ришару аж в 1957 году! Той самой канадской ракете, чей приз для топ-снайпера Ови давным-давно приватизировал и однозначно настроился взять в десятый раз! Вот это рекорд из разряда вечных. Будучи капитаном «Монреаля» Ришар, к слову, в том сезоне еще и Кубок Стэнли выиграл. Это на заметку 36-летнему Овечкину, который возглавил список стрелков чемпионата. По семь голов у Макдэвида («Эдмонтон»), Манджапани, Линдхольма (оба – «Калгари»).

Отдельное спасибо следует сказать защитнику Проворову, чья «Филадельфия» нанесла «Ойлерз» первое поражение в сезоне. Причем на арене «нефтяников» - 3:5. Иван откатал стандартные для себя 25 минут 16 секунд и заработал полезность «плюс 3», хотя ярославца специально выпускали против капитана «Эдмонтона». Макдэвид смог переиграть Проворова только в большинстве, но тут уж никто не устоит. В остальное время лучший бомбардир чемпионата был под надежной опекой – добрая зарубка на олимпийский Пекин.

Сильные аргументы на предмет поездки в Китай поступили в адрес Алексея Жамнова из Флориды от Бобровского и из Далласа от Дадонова.

«Пантеры» грохнули дома «Бостон» (4:1) и с 14 очками в семи турах закрепились во главе общей таблицы НХЛ. Пять побед добыты с Бобом в воротах – это рекорд как для сибиряка, так и клуба. В последних четырех матчах россиянин пропустил лишь пять шайб. Бобровский вторую игру подряд признан первой звездой. Так держать, Сергей!

Дадонов за шайбу в овертайме в ворота «Далласа» (2:3) удостоился второй звезды. С 21:22 Евгений стал лидером среди нападающих «Вегаса» по ледовому времени. Но главная фишка не в этом.

На челябинца обрушилась жуткая критика после предыдущего тура. В Денвере за 30 секунд до финальной сирены, когда «лавины», уступая 1:2, сняли голкипера, Дадонов с Колесаром вывалились на пустую рамку. Женя отпасовал американцу, а потом случилось невероятное – лично я подобного не видел никогда. Колесар пустил шайбу по льду в сетку, а Дадонов заехал в площадь ворот и перед самой ленточкой зачем-то подставил клюшку. Спустя некоторое время НХЛ переписала этот гол на россиянина, но официальный сайт «Вегаса» уперся и занес этот финальный укол в актив Колесара.

На сей раз в Техасе Евгений реально все сделал сам. Получил шайбу на среднем пятаке и метнул в дальний угол - Радулов накрыть соотечественника не успел, а Худобин на выстрел с близкого расстояния среагировать не смог.

Впрочем, за это поражение «Старз» должны винить самих себя. Всего 62 секунд им не хватило, чтобы удержать победный счет. К слову, вывел хозяев вперед – 2:1 как раз Радулов – это первый гол Александра в сезоне.

источник: «Советский спорт»
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