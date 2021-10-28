В 36 лет жизнь только начинается – доказано Ришаром и Овечкиным

Это шоу будет длиться вечно! Все мы верим в это, правда,? По крайней мере в ближайшие пять лет оно должно радовать планету точно. Ведь Русская машина никогда ломается! Разве кто-то еще сомневается?

Не беда, что наглый каркас ворот украл у Великой восьмерки очередной дубль, когда при ничьей 2:2 за 9 минут до конца основного времени капитан «Вашингтона» после привычно гениальной передачи Кузнецова с двух метров влепил в штангу. Свою восьмую в чемпионате и 738-ю в карьере шайбу Овечкин положил еще в первом периоде. Да, в итоге верх взял «Детройт» (2:3). Но это карма того же Кузнецова: на 24-й минуте Евгений довел счет до 2:0 и… не удержался, чтоб не исполнить фирменную «птичку», чем только разозлил и дополнительно мотивировал гостей. В овертайме именно обессиливший челябинец не успел вернуться назад – не мудрено: ведь Кузнецов откатал 24 минуты 51 секунду! Дольше он находился на льду (25:45) только 20 марта 2019 года, когда «столичные» так же в дополнительное время уступили «Тампе». За эту работоспособность Женя удостоился сегодня третьей звезды матча.

Но вернемся к главному ньюсмейкеру НХЛ. Отличился Ови в большинстве, а значит, смотрим что там с погоней за Андрейчуком? До лидера всех времен по реализации численного преимущества всего три шага – 271 и 274. Столько же теперь осталось до Бретта Халла (741). Но сын, на мой вкус, самого стильного канадского форварда за всю историю в этом разделе статистики только четвертый. Третий – Яромир Ягр (766), а дальше сами знаете кто.

Однако всем эти Халлам, Яграм и прочим Гретцки даже не снилось то, чего ныне достиг динамовец, который забил восьмой гол в семи стартовых матчах. Да, таких случаев в НХЛ зафиксировано 106. Но в возрасте 35+, кроме нашего Александра, это удавалось только… Кому, как думаете? Морису Ришару аж в 1957 году! Той самой канадской ракете, чей приз для топ-снайпера Ови давным-давно приватизировал и однозначно настроился взять в десятый раз! Вот это рекорд из разряда вечных. Будучи капитаном «Монреаля» Ришар, к слову, в том сезоне еще и Кубок Стэнли выиграл. Это на заметку 36-летнему Овечкину, который возглавил список стрелков чемпионата. По семь голов у Макдэвида («Эдмонтон»), Манджапани, Линдхольма (оба – «Калгари»).

Отдельное спасибо следует сказать защитнику Проворову, чья «Филадельфия» нанесла «Ойлерз» первое поражение в сезоне. Причем на арене «нефтяников» - 3:5. Иван откатал стандартные для себя 25 минут 16 секунд и заработал полезность «плюс 3», хотя ярославца специально выпускали против капитана «Эдмонтона». Макдэвид смог переиграть Проворова только в большинстве, но тут уж никто не устоит. В остальное время лучший бомбардир чемпионата был под надежной опекой – добрая зарубка на олимпийский Пекин.