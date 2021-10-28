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Сергей Федоров: Я никогда не выделял Окулова
28 октября 19:48
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК ЦСКА

Сергей Федоров: Я никогда не выделял Окулова

Что говорили участники матча «Сибирь» - ЦСКА.

«Сибирь» продолжает победную серию. Команда Андрея Мартемьянова обыграла ЦСКА со счетом 1:0. После матча наставники команд подвели итоги.

СОБРАННОСТЬ ПОБЕДИЛА

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поблагодарил хоккеистов и посетовал на сложный график:

- Тяжелая игра против соперника с высоким потенциалом в атаке. Благодарю парней за собранность и самоотверженность — не давали бросать с убойных позиций, смогли нейтрализовать сильные стороны ЦСКА.

Победная серия? Просто команда поверила в себя, в свои силы. Парни выкладываются. Вратари тоже хорошо играют. Когда сыграет Спиридонов? Парень прибавляет. Возможно сыграет в выездной серии.

Тяжело ли играть столько матчей подряд? Хорошо, что перед «Йокеритом» у нас небольшая пауза есть. Кто составлял этот календарь? У всех команд серии из трех матчей на тех же выездах, а у нас из четырех.

ПЛАН ВЫПОЛНИЛИ

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал о плюсах в игре своих подопечных, несмотря на поражение:

- Интересный матч. Играли восемь минут в атаке против четырех минут соперника, но ничего не забросили. Сложно победить без голов. Однако, отмечу, что план на игру выполнили, придерживались нововведений. Попереживаем до полуночи и будем настраиваться на следующий матч. Сегодня кто больше хотел, тот и выиграл.

Будем ли практиковать капитанские нашивки у игроков на домашних для них аренах, как сегодня у Окулова? Да, мне кажется, что это влияет положительно. Закончились ли претензии к Окулова, которые были на старте сезона? Я не выделял Окулова никогда. Пресса сама выбрала его, потому что Константин — хороший игрок. Рабочие моменты у нас есть, но мы закрыли большинство насущных вопросов по его игре. Почему не играет Киселевич и Слепышев? У Богдана температура, у Антона — повреждение.

ЭМОЦИИ НА ИСХОДЕ

Автор единственной шайбы в этом матче нападающий «Сибири» Никита Коротков поделился впечатлением от матча:

- Я совсем не герой встречи, отдаю все лавры Антону Красоткину, он держал нас в игре. Пусть и немного моментов было у армейцев, но первые десять минут они нагнетали, и наш голкипер дал почувствовать уверенность.

Тяжело ли играть столько матчей подряд? Да, эмоций не хватает уже. Я даже в мяч не играю перед матчем, чтобы все сохранить. ЦСКА не впечатлил? Да им тоже непросто, они с Дальнего Востока едут. С Костей Окуловым общался — он не очень хорошо себя чувствует.

Придал ли свежести нашему звену Овчинников? Да, передачи отдает, очки набираем. Стала ли домашняя серия ключевой в игре «Сибири»? Здорово, что мы начали выигрывать, появилась уверенность, паники на лавке нет, даже если пропускаем. Знаем, что можем все отыграть.

источник: «Советский спорт»
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