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Андрей Назаров: «Сочи» упростил игру в своей зоне, и нам начинает везти
28 октября 23:25
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК «Спартак»

Андрей Назаров: «Сочи» упростил игру в своей зоне, и нам начинает везти

После матча регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» - «Сочи» (1:3) главные тренеры команд Борис Миронов и Андрей Назаров подвели итоги прошедшей встречи.

- Безобразная игра. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Игра не заладилась с самого начала. «Сочи» преподал нам хороший урок, что нужно настраиваться. Легких соперников в лиге нет, надо выходить с холодной головой и горячим сердцем, но сегодня не получилось, - рассказал Миронов.

- Количество блокированных бросков было в пользу соперника. Почему у «Сочи» бросков в два раза больше?
- Не все броски заблокировали. Мы сами не попадаем. Игра у нас была безобразная. Поэтому она и сложилась не в нашу пользу - проиграли во всем. Разберем ошибки. Главное, их больше не допускать.

- Почему практически на весь третий период вы убрали Хохлачева?
- У него с самого начала игра не заладилась: и в большинстве, и в игре пять на пять. Во втором голе была часть его вины. Приняли решение на третий период выпустить три звена, чтобы встряхнуть ребят. Но не до конца это получилось.

- В силовой борьбе «Спартак» тоже проиграл?
- Можно бороться на татами, а мы играем в хоккей. Сегодня была безобразная игра, проиграли во всем, в чем только можно. Это хороший урок - надо выходить с настроем на каждый матч. Не важно с кем играешь.

- Вы думали, что в начале матча будет массовая драка, как было у «Сочи» недавно? Готовили к этому Евенко?
- Можно сказать, что была драка, но лучше оценивать моменты матча. Ингода без этого обходится. Сегодня была драка, и это нормально. Мы разобрали соперника, его плюсы и минусы, просто не донесли до ребят, что надо выйти и работать, а не играть за счет мастерства.

- «Сочи» - последняя команда в Западной конференции, и у нее не было девяти игроков основы. Но она быстрее бежала и сильнее бросала. От этого поражение вдвойне обиднее?
- Оно всегда обидное. Но когда молодые приходят из фарма, они стараются доказать и показать себя. Иногда это даже лучше работает. Сегодня мы выходили и не смотрели, кто у них травмированный. Мы хотели сыграть хорошо все шестьдесят минут, но этого не случилось.

- Бросилось в глаза, всего два блока против тринадцати. Что скажете?
- Любая серия прерывается. Сложно выиграть все матчи чемпионата. Для этого надо иметь команду, которая будет на десять голов сильнее. Так случилось. Серия прервалась. Готовимся дальше. Будем делать следующие серии.

- Команда по сезону уступает топам, но берет очки против себе подобных и клубов, которые ниже в таблице. Но «Сочи» - исключение. Почему?
- Нет слабых команд. Все выравниваются. Первые пять игр можно проскочить. Сами видите, что Владивосток обыгрывает «Локомотив». Главное, как игроки настраиваются. Это играет большую роль. Сегодня у нас нужного настроя не было.

«ТЕ, КТО ПОСТАВИЛ НА НАС В ЭТОМ МАТЧЕ, ОБОГАТИСЬ, ЖАЛЬ, ЧТО НАМ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ»

- Интересный матч, обе команды хотели выиграть. Знали, что это будет очень тяжело, потому что «Спартак» хорошо играет дома. Рад, что получилось. Благодарен ребятам, что они нашли силы, хорошо сыграли в обороне и забили, - рассказал Назаров.

- У вас не было девятерых игроков основы. Что с ними?
- У всех разные травмы. Кто-то приболел. У кого-то пах, колено. Травмы случаются. Трое – четверо ребят уже скоро смогут вернуться и помочь команде.

- Писали, что обозреватели будут в шоке, если «Сочи» возьмет хотят бы одно очко в такой ситуации.
- Я это видел. Те, кто поставил на нас, обогатись. Жаль, что нам нельзя ставить.

- Ваш защитник Балдаев подрался со спартаковцем Евенко. Это была импровизация?
- Нет. Это задание на игру. Евенко - сильнейший в лиге боец. Понятно, что у Балдаева не было шансов, но мы выполнили задачу на игру. Я подсказал ему, как уйти без потерь из этого боя. Молодец, что не побоялся и пошел на Евенко.

- Довольны своей работой в клубе и турнирной ситуацией?
- Есть проблемы, которые мы решаем. Они поступают изо дня в день, как в любом клубе.

- Вы недавно по пять - семь шайб пропускали. Но сейчас этот показатель уменьшается. Как удалось добиться такого результата?
- Самоотверженность ребят. Без этого бы ничего не получилось. И мы упростили игру в своей зоне. Нам начинает везти.

- Показалось. Что после тридцатой минуты ваши ребята резко сдали физически. Это иллюзия или есть проблемы с физикой?
- Матч длится три периода. Надо судить по окончательному результату. Бывают смены, где мы придерживаем ребят, или соперник газует в полную, и нужно его сдержать. Работаем над этим.

- Перед матчем эксперты говорили, что «Сочи» может использовать против «Спартака» психологическое давление – агрессивно играть, поддевать. Были ли такая установка?
- Она была другая - мы смотрим состав. Он меняется. Есть в «Спартаке» чемпионы мира, из НХЛ ребята. Главное, не испугаться, выйдя на игру. Мы это выполнили. А дальше самоотдача и игра по шайбе. Немного повезло, поэтому и выиграли.

- Вторая победа подряд на выезде. Насколько ребята довольны? В последних матчах вы набираете очки. Что поменяли в команде? Психологию?
- Я бы не сказал, даже если бы и знал. Это мой бизнес. Только дураки раскрывают секреты. Но вы правы, это психология.

- Балдаев ждал своего шанса, две недели работал и дождался. У него до этого было «-5» за две игры, сейчас «+1» в каждом матче. Насколько он принял вашу систему?
- Это и есть тренерская работа - убедить игрока, чтобы он принял систему. Используем все методы для этого.

источник: «Советский спорт»
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