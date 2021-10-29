Жамнов обязан посетить игру в Вашингтоне. Туда пожалует русская сенсация сезона

- Нам не понравилась связка Капризова и Фиалы, потому разбили ее в середине игры, - объясняет главный тренер. - Посчитали, что они не подходят друг другу. Хотим, чтобы они набирали очки, хотим этого от каждого в команде. Надеюсь, оба не ставят личные интересы выше командных. Мы добивались успеха как команда, даже когда некоторые игроки не забивали, потому что все старались играть правильно. Когда так не делаешь, это мгновенно сказывается на результате.

Дин Эвасон в гостевом матче с «Сиэтлом» решил объединить двух своих тузов атаки. Тем более что в ковид-протокол угодили Цукаррелло, постоянный партнер по звену Капризова, и Питлик. Из-за травм выбыли еще и Куликов с Голигоски. Эксперимент, однако, провалился.

Кирилл старается, но выходит пока не очень. В семи турах ни одной заброшенной шайбы при шести результативных передачах и полезности «минус 2». Хотя лично я не совсем понимаю, почему никто не костерит, например, Фиалу. Швейцарец в межсезонье тоже переподписал контракт: поднял оклад с трех миллионов до 5,1 млн долларов. По зарплате стал третьим форвардом в команде. Однако по очкам Кевин лишь восьмой – 3 (1+2) при полезности «минус 3».

Сейчас через это чистилище проходит Доллар Доллар Билл Кирилл. Так прозвали Капризова в «Уайлд» в прошлом сезоне, переиначив американскую поговорку, означающую «делать деньги». Но тогда деньги на феерическом дебюте сибиряка делал клуб, а сейчас – игрок. Сравните 925 тысяч долларов, которые он зарабатывал прежде, и нынешние 9 миллионов. Вплоть до 2026 года! Естественно, руководство и болельщики ждут соответствующей отдачи от самого высокооплачиваемого нападающего в истории скромной команды из Сент-Пола.

Как тут не вспомнить знаменитую фразу Павла Дацюка: «Главное – не подписать контракт, а его отработать». Всю свою карьеру в НХЛ Волшебник неукоснительно следовал этому правилу, как бы его не доставали многочисленные болячки.

Вот до чего уже дошло – Эвасон в открытую упрекает Капризова в пренебрежении рабочей этикой! Когда такое было?! Кирилл ведь всегда слыл образцовым именно командным игроком. Судя по всему, канадский коуч этими словами хочет задеть самолюбие россиянина. Но пока не работает. Заметно, что Кирилл не в своей тарелке, нервничает. Отсюда неверные решение, порой даже хаотичная беготня по всему полю с призрачной надеждой – успеть везде. Спасение тут в одном: как можно быстрее забросить первую шайбу. Уверенность вернется сразу.

Сегодня Капризов заработал очередные «минус 2», хотя счет был открыт при его прямом участии. Кирилл за воротами «Сиэтла» рукой перехватил шайбу, летевшую выше головы, мгновенно переправил ее на средний пятак Хартману, а тот пробил Грубауэра. Больше гости не забивали. «Кракены» поразили ворота «Миннесоты» четырежды и три раза, когда на площадке находился Доллар Билл. Третья шайба влетела в пустую рамку, после того как «дикие» при счете 1:2 сняли под занавес вратаря, а вот при двух предыдущих Капризов мог сыграть лучше. Или, как сказал Эвасон, правильнее.

В первом случае вся пятерка «Уайлд» зачем-то скучковалась у своих ворот – Флери лупил от синей линии в гордом одиночестве, хотя за этого защитника как раз наш нападающий и отвечал. Упустил Кирилл оппонента, когда Флери сделал счет – 2:1. Канадец неожиданно подключился к атаке, а россиянин накрыть его не успел.

Герой Пхенчхана мог реабилитироваться за 20 секунд до конца второго периода. На красной линии отобрал шайбу у действующего чемпиона Гурда, выскочил один на Грубауэра - и случилось то, о чем говорили выше: принял неправильное решение. Сместился влево, чем обнулил все свои шансы – могучий немецкий голкипер закрыл ближний угол наглухо.

После четырех стартовых викторий «Миннесота» влетела дома «Нэшвиллу» - 2:5, а теперь с разрывом в три гола проиграла и дебютанту НХЛ. Следующий противник в выездном турне не слаще – «Колорадо». Именно «лавины» тормознули сегодня в Сент-Луисе «блюзменов», открывших сезон пятью победами.

Тарасенко забил и отдал, продлил результативную серию до пяти игр, удостоился второй звезды матча, однако хозяевам все это не помогло. «Колорадо» попросту подавил «Сент-Луис» бешеной агрессией, причем в каждом периоде. Нагляднее всего об этом свидетельствует соотношение бросков: 5-14, 7-16, 6-12. При таких цифрах итоговый результат 3:4 выглядит для «Блюз» не таким уж убийственным.

Исправно продолжает набирать очки и Свечников-младший, а его «Каролина» по-прежнему не знает поражений. На сей раз в Роли капитулировал «Бостон» - 3:0. Андрей на последней минуте расстрелял пустые ворота «Брюинз». Это шестой гол и десятое очко сибиряка в чемпионате. По обоим показателям Свечников вышел на пятое место в НХЛ.

Помимо Тарасенко, у нас в прошедшем туре еще две звезды. Третью заслужил Василевский, пропустив вторую игру кряду всего одну шайбу: «Тампа» дома уничтожила безнадежную «Аризону» - 5:1.

Впервые в сезоне отличился защитник «Монреаля» Александр Романов. «Канадиенс», можно сказать, сенсационно разорвали в Сан-Хосе местных «акул» - 4:0, чем поквитались за домашнее поражение неделю назад от «Шаркс» - 0:5. Внук Зинэтулы Билялетдинова провел лучший матч в сезоне – сделал счет 2:0, заработал полезность «плюс 2», четырежды хитанул соперников, а за две секунды до финальной сирены еще и подрался с 23-летним Гаджовичем.

Возвращаясь к матчу «Тампа» - «Аризона», отметим дебют в чемпионате вратаря Просветова. Иван лишь во второй раз в карьере вышел в старте, всего у него четыре игры. Уже восемь наших голкиперов отметились в этом сезоне. Плюс 34 полевых – 11 защитников, 23 нападающих.

И еще про «Аризону». Это поразительно! Как думаете, сколько в команде, замыкающей с одним очком и разностью шайб 12-35 таблицу НХЛ, игроков с положительной полезностью? Один! Да-да, есть все-таки такой герой в стане «койотов». Ну и кто же он? Догадались?

Разумеется, наш Любушкин! Илья и в Тампе с «плюс 1» оказался единственным в команде в положительной зоне. Всего таких плюсиков у 27-летнего экс-защитника «Локомотива» набралось три. Срочно! Алексею Жамнову - на заметку. Тем более что тренер олимпийской сборной как раз сейчас путешествует по Северной Америке и, надеюсь, завтра посетит матч в столице США «Вашингтон» - «Аризона».