ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Валерий Брагин: Победили «Динамо» благодаря хорошей работе бригады меньшинства и вратарю
29 октября 22:51
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК СКА

Валерий Брагин: Победили «Динамо» благодаря хорошей работе бригады меньшинства и вратарю

После матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» - СКА (2:3) главный тренер москвичей Алексей Кудашов отметил, что судьбу матча решили перенастрой и нервозность его команды, а наставник гостей Валерий Брагин рассказал, что в октябре его команда сработала хорошо.

- За исключением начала матча, мы играли хорошо, но когда нет целостности игры, она идет отрывками. Потом доминировали, создавали моменты. Но больше забить не получилось, - рассказал Кудашов.

- Чем объяснить три минуты, которые решили судьбу матча?
- Здесь много всего. Перенастрой, нервозность. Делали не то, что нужно. Все вместе.

- Не было в тот момент желания поменять вратаря в тот момент?
- Нет.

- А изначально поставить вратаря – новичка не было желания?
- Мы каждую игру думаем. Решили так играть.

- Кузнецов, получается, в Питер поедет, а Бочаров пока готовится?
- У нас три вратаря в обойме, даже четыре. Каждый день смотрим. Анализируем, кто лучше готов.

- По приходу Якимова что скажете? В последние сезоны он больше лечится, чем играет.
- Нам не хватает глубины состава. Его приход с этим связан.

- Со стороны кажется, что ваша команда подустала. Это верно?
- Плотность календаря для всех одинаковая. Если бы мы простояли третий период, тогда можно было бы говорить об усталости, а мы добавляем. Чем дальше идем в игру, тем больше движения появляется.

- Вы тренировали СКА. Нынешнее СКА с вашим можно сравнить?
- У Брагина спрашивайте. Не могу сказать.

- Про Бойкова что скажете?
- Все люди ошибаются. Не надо на этом зацикливаться. Хоккей состоит из ошибок.

- Уже видели Белова на тренировке? Когда его ждать?
- Он набирает форму. В ближайших играх появится. Но я не могу точно сказать, когда.

- До паузы?
- Посмотрим. Может, на выезде. У нас вся обойма была на площадке. Больше нет пока игроков.

«СО ЗНАРКОМ МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ»

- Хороший матч с нашей стороны. Хорошая работа бригады меньшинства, и очередной хороший матч вратаря. Все шестьдесят минут работали, поэтому победили, - рассказал Брагин.

- Чем объяснить бравурный старт для СКА? Вы забили два гола в самом начале. «Динамо» было не готова, или вы настроили команду так, что надо с первых секунд выкладываться?
- Мы всегда начинаем агрессивно, все игры. Мы начали как обычно.

- Ожиганов надолго выбыл?
- Пока лечится. Сложно сказать.

- Получается, что игра в пять защитников – вынужденная мера? Просто некого больше ставить?
- Там два молодых, они так начали. Потом матч так складывался, что пришлось в пять защитников играть.

- Ваших двух игроков взяли в олимпийскую сборную России. Сегодня Грошев не выходил и Бардаков исчез.
- Они готовятся, тренируются, находятся в хорошем состоянии. Конкуренция – это хороший двигатель.

- Химия у Гусева, Морозова и Цицюры уже устоявшаяся? Вы к ней пришли?
- Сейчас Волков подключается.

- Волкова с «Магниткой» ждать?
- Надеемся.

- Есть ли общение со Знарком в последнее время?
- Общаемся, постоянно. Всегда на связи.

- Как на вас повлияли перемены в тренерском штабе сборной? Когда Жамнова объявили главным тренером сборной, у СКА пошел подъем, как будто вы успокоились и полностью сосредоточились на клубе.
- Подготовка строилась. Октябрь - самый сложной отрезок в сезоне, мы должны были пройти хорошо. Все правильно сработали.

- Сейчас команда на пике?
- Да.

- Что с Бурдасовым?
- Немного травмирован.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Московское "Динамо" уступило СКА"Монреаль" разделался с "Сан-Хосе" благодаря шайбе РомановаASUS анонсировала выпуск ультраширокого игрового монитора ROG Strix XG309CM с частотой обновления в 200 ГцСемин назвал тренера, с которым «Спартак» был бы на первом местеРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаЛегендарная драка Знарка с бандитами. Преступников было 10
Питерский удав и очередной московский кролик. Как «Зенит» разгромил «Динамо»
В центральном матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги действующий чемпион уверенно победил на своем поле бело-голубых (4:1) при фантастической игре Сердара Азмуна, причастного к трем забитым мячам. В прошлом туре, напомним, питерцы разгромили «Спартак» - 7:1.
Деревянный «СпОртак», «Шива» Максименко и «воронежский студент» Федор Емельяненко в обзоре мемов
Главные события спорта - в картинках и фразочках.
Бомба от Лю для Валиевой! В Канаде американка хочет прыгать четверной лутц, бросая вызов русскому супертрио
В ночь с пятницы на субботу в Ванкувере стартует второй этап серии Гран-при. От России на турнире выступят Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Камила Валиева.
«Склонял к сексу, обещая место в основе». В НХЛ — скандал, из-за которого уволили тренера Бобровского и генменеджера сборной США
После вскрытия фактов сексуального насилия в «Чикаго» в 2010 году, когда «Блэкхокс» шли к победе в Кубке Стэнли, в отставку были вынуждены подать несколько значимых для НХЛ фигур.
На UFC 267 масса интриг и помимо боя Ян — Сандхейген: в октагон войдут еще 10 русских! Расклад и лучшие ставки
Турнир UFC 267 в Абу-Даби 30 октября получится уникальным: помимо Петра Яна, которого ждет дуэль с Кори Сандхейгеном, бои проведут еще десять бойцов родом из России. А главным событием вечера станет титульный поединок поляка Яна Блаховича и бразильца Гловера Тейшейры.
Наш Петр Ян не отступит и победит Сандхейгена. Расклад и лучшие ставки на супербой UFC 267
30 октября на бойцовском острове в Абу-Даби состоится представительный турнир UFC, в рамках которого титул временного чемпиона в легчайшей категории оспорят россиянин Петр Ян и американец Кори Сандхейген.
Тарасенко продолжает творить красоту — у него уже 450 очков в НХЛ! А Свечников добрался до 150 (видео)
В регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис» проиграл «Колорадо» (3:4), несмотря на гол и результативную передачу своего лидера Владимира Тарасенко, а «Каролина» победила «Бостон» (3:0) при активном участии Андрея Свечникова.
Акции PointsBet обвалились из-за потери доли рынка в США
Цена акций австралийского букмекера PointsBet просела за сутки на 18 процентов после того, как руководство компании сообщило о частичном уходе с американского рынка ставок.
«Семь голов, как «Спартаку», питерцы не отгрузят». Прогноз Ловчева на матч «Зенит» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы «Зенита» и «Динамо» в центральном матче 13-го тура РПЛ (29 октября, 19:00).
13-й тур РПЛ сразу с пятью играми в федеральном эфире: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
29-31 октября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о тринадцатом туре, в котором бесплатно будет показано сразу пять матчей, чего в нынешнем сезоне еще не было.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика