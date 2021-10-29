Валерий Брагин: Победили «Динамо» благодаря хорошей работе бригады меньшинства и вратарю

- За исключением начала матча, мы играли хорошо, но когда нет целостности игры, она идет отрывками. Потом доминировали, создавали моменты. Но больше забить не получилось, - рассказал Кудашов.
- Чем объяснить три минуты, которые решили судьбу матча?
- Здесь много всего. Перенастрой, нервозность. Делали не то, что нужно. Все вместе.
- Не было в тот момент желания поменять вратаря в тот момент?
- Нет.
- А изначально поставить вратаря – новичка не было желания?
- Мы каждую игру думаем. Решили так играть.
- Кузнецов, получается, в Питер поедет, а Бочаров пока готовится?
- У нас три вратаря в обойме, даже четыре. Каждый день смотрим. Анализируем, кто лучше готов.
- По приходу Якимова что скажете? В последние сезоны он больше лечится, чем играет.
- Нам не хватает глубины состава. Его приход с этим связан.
- Со стороны кажется, что ваша команда подустала. Это верно?
- Плотность календаря для всех одинаковая. Если бы мы простояли третий период, тогда можно было бы говорить об усталости, а мы добавляем. Чем дальше идем в игру, тем больше движения появляется.
- Вы тренировали СКА. Нынешнее СКА с вашим можно сравнить?
- У Брагина спрашивайте. Не могу сказать.
- Про Бойкова что скажете?
- Все люди ошибаются. Не надо на этом зацикливаться. Хоккей состоит из ошибок.
- Уже видели Белова на тренировке? Когда его ждать?
- Он набирает форму. В ближайших играх появится. Но я не могу точно сказать, когда.
- До паузы?
- Посмотрим. Может, на выезде. У нас вся обойма была на площадке. Больше нет пока игроков.
«СО ЗНАРКОМ МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ»
- Хороший матч с нашей стороны. Хорошая работа бригады меньшинства, и очередной хороший матч вратаря. Все шестьдесят минут работали, поэтому победили, - рассказал Брагин.
- Чем объяснить бравурный старт для СКА? Вы забили два гола в самом начале. «Динамо» было не готова, или вы настроили команду так, что надо с первых секунд выкладываться?
- Мы всегда начинаем агрессивно, все игры. Мы начали как обычно.
- Ожиганов надолго выбыл?
- Пока лечится. Сложно сказать.
- Получается, что игра в пять защитников – вынужденная мера? Просто некого больше ставить?
- Там два молодых, они так начали. Потом матч так складывался, что пришлось в пять защитников играть.
- Ваших двух игроков взяли в олимпийскую сборную России. Сегодня Грошев не выходил и Бардаков исчез.
- Они готовятся, тренируются, находятся в хорошем состоянии. Конкуренция – это хороший двигатель.
- Химия у Гусева, Морозова и Цицюры уже устоявшаяся? Вы к ней пришли?
- Сейчас Волков подключается.
- Волкова с «Магниткой» ждать?
- Надеемся.
- Есть ли общение со Знарком в последнее время?
- Общаемся, постоянно. Всегда на связи.
- Как на вас повлияли перемены в тренерском штабе сборной? Когда Жамнова объявили главным тренером сборной, у СКА пошел подъем, как будто вы успокоились и полностью сосредоточились на клубе.
- Подготовка строилась. Октябрь - самый сложной отрезок в сезоне, мы должны были пройти хорошо. Все правильно сработали.
- Сейчас команда на пике?
- Да.
- Что с Бурдасовым?
- Немного травмирован.