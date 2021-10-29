Валерий Брагин: Победили «Динамо» благодаря хорошей работе бригады меньшинства и вратарю

- Кузнецов, получается, в Питер поедет, а Бочаров пока готовится? - У нас три вратаря в обойме, даже четыре. Каждый день смотрим. Анализируем, кто лучше готов.

- А изначально поставить вратаря – новичка не было желания? - Мы каждую игру думаем. Решили так играть.

- Не было в тот момент желания поменять вратаря в тот момент? - Нет.

- Чем объяснить три минуты, которые решили судьбу матча? - Здесь много всего. Перенастрой, нервозность. Делали не то, что нужно. Все вместе.

- За исключением начала матча, мы играли хорошо, но когда нет целостности игры, она идет отрывками. Потом доминировали, создавали моменты. Но больше забить не получилось, - рассказал Кудашов .

- По приходу Якимова что скажете? В последние сезоны он больше лечится, чем играет.

- Нам не хватает глубины состава. Его приход с этим связан.

- Со стороны кажется, что ваша команда подустала. Это верно?

- Плотность календаря для всех одинаковая. Если бы мы простояли третий период, тогда можно было бы говорить об усталости, а мы добавляем. Чем дальше идем в игру, тем больше движения появляется.

- Вы тренировали СКА. Нынешнее СКА с вашим можно сравнить?

- У Брагина спрашивайте. Не могу сказать.

- Про Бойкова что скажете?

- Все люди ошибаются. Не надо на этом зацикливаться. Хоккей состоит из ошибок.

- Уже видели Белова на тренировке? Когда его ждать?

- Он набирает форму. В ближайших играх появится. Но я не могу точно сказать, когда.

- До паузы?

- Посмотрим. Может, на выезде. У нас вся обойма была на площадке. Больше нет пока игроков.

«СО ЗНАРКОМ МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ»

- Хороший матч с нашей стороны. Хорошая работа бригады меньшинства, и очередной хороший матч вратаря. Все шестьдесят минут работали, поэтому победили, - рассказал Брагин.

- Чем объяснить бравурный старт для СКА? Вы забили два гола в самом начале. «Динамо» было не готова, или вы настроили команду так, что надо с первых секунд выкладываться?

- Мы всегда начинаем агрессивно, все игры. Мы начали как обычно.

- Ожиганов надолго выбыл?

- Пока лечится. Сложно сказать.

- Получается, что игра в пять защитников – вынужденная мера? Просто некого больше ставить?

- Там два молодых, они так начали. Потом матч так складывался, что пришлось в пять защитников играть.

- Ваших двух игроков взяли в олимпийскую сборную России. Сегодня Грошев не выходил и Бардаков исчез.

- Они готовятся, тренируются, находятся в хорошем состоянии. Конкуренция – это хороший двигатель.

- Химия у Гусева, Морозова и Цицюры уже устоявшаяся? Вы к ней пришли?

- Сейчас Волков подключается.

- Волкова с «Магниткой» ждать?

- Надеемся.

- Есть ли общение со Знарком в последнее время?

- Общаемся, постоянно. Всегда на связи.

- Как на вас повлияли перемены в тренерском штабе сборной? Когда Жамнова объявили главным тренером сборной, у СКА пошел подъем, как будто вы успокоились и полностью сосредоточились на клубе.

- Подготовка строилась. Октябрь - самый сложной отрезок в сезоне, мы должны были пройти хорошо. Все правильно сработали.

- Сейчас команда на пике?

- Да.

- Что с Бурдасовым?

- Немного травмирован.