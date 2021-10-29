Красный октябрь Армии Питера. Теперь СКА победил и московское «Динамо»

А ведь у СКА отсутствует капитан команды Антон Бурдасов, получивший несколько матчей назад повреждение. Нет «мускулов» в лице Евгения Тимкина, тоже примерявшего литеру «С». Травмирован защитник Игорь Ожиганов. Однако питерский отряд не заметил потерь бойцов. Армейцы усилились Гусевым, финским защитником Микко Лехтоненом, которого уже прозвали кахаэловским Бобби Орром. Восстановился после длительного лечения форвард-универсал Артем Швец-Роговой, которому в московском матче главный тренер СКА Валерий Брагин доверил правый фланг первого звена с Йоонасом Кемппайненом и Андреем Кузьменко.

Именно последний из них стал первой звездой встречи на «ВТБ Арене». Уже на 18-й секунде технарь принял подарок Вячеслава Войнова в зоне хозяев и открыл счет. Кэп бело-голубых успел сунуть армейцу в коньки клюшку, но не остановил его. Кузьменко упал, поднялся и вонзил шайбу в ближний угол ворот Александра Еременко.

После победы над «Локомотивом», ставшей для вратаря-ветерана 400-й в чемпионатах страны, ему доверили пост номер один. А в запас раздели малоизвестного новичка команды Ивана Кульбакова. Может, стоило его бросить на СКА? Тренеры «Динамо» не рискнули.

И два других гола на счету первой тройки — отличились Швец-Роговой и опять Кузьменко.

А вот Кеммпайнен в третьем периоде при счете 1:3 удалением на пять минут едва не возродил интригу. Клюшка финна залезла в пах динамовцу Михаилу Фисенко, судьи вынуждены были выписать нарушителю большой штраф.