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Красный октябрь Армии Питера. Теперь СКА победил и московское «Динамо»
29 октября 23:02
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

Красный октябрь Армии Питера. Теперь СКА победил и московское «Динамо»

Лидер Западной конференции СКА благодаря двум быстрым голам (к началу четвертой минуты) одолел московское «Динамо» 3:2. Дубль оформил Андрей Кузьменко, который выглядит даже сильнее вернувшегося из-за океана Никиты Гусева.

А ведь у СКА отсутствует капитан команды Антон Бурдасов, получивший несколько матчей назад повреждение. Нет «мускулов» в лице Евгения Тимкина, тоже примерявшего литеру «С». Травмирован защитник Игорь Ожиганов. Однако питерский отряд не заметил потерь бойцов. Армейцы усилились Гусевым, финским защитником Микко Лехтоненом, которого уже прозвали кахаэловским Бобби Орром. Восстановился после длительного лечения форвард-универсал Артем Швец-Роговой, которому в московском матче главный тренер СКА Валерий Брагин доверил правый фланг первого звена с Йоонасом Кемппайненом и Андреем Кузьменко.

Именно последний из них стал первой звездой встречи на «ВТБ Арене». Уже на 18-й секунде технарь принял подарок Вячеслава Войнова в зоне хозяев и открыл счет. Кэп бело-голубых успел сунуть армейцу в коньки клюшку, но не остановил его. Кузьменко упал, поднялся и вонзил шайбу в ближний угол ворот Александра Еременко.

После победы над «Локомотивом», ставшей для вратаря-ветерана 400-й в чемпионатах страны, ему доверили пост номер один. А в запас раздели малоизвестного новичка команды Ивана Кульбакова. Может, стоило его бросить на СКА? Тренеры «Динамо» не рискнули.

И два других гола на счету первой тройки — отличились Швец-Роговой и опять Кузьменко.

А вот Кеммпайнен в третьем периоде при счете 1:3 удалением на пять минут едва не возродил интригу. Клюшка финна залезла в пах динамовцу Михаилу Фисенко, судьи вынуждены были выписать нарушителю большой штраф.

Бригады большинства бело-голубых разразились только одним голом — потому как «меньшевики» Питера защищались блестяще. Вдохновляемые вратарем Ларсом Юханссоном, которого в СКА тренирует его полный тезка. Рискну заметить: никогда в ЦСКА Ларс не показывал такую уверенность в начале регулярного чемпионата. Его время наступало весной — в плей-офф. Соперникам голы в его ворота даются в муках. И не стоит пенять на то, что за шведской спиной закисают кандидаты в сборные — Александр Самонов и Ярослав Аскаров.

Сегодня в тени остался новый капитан питерцев Гусев, выходивший в звене с креативным центром Иваном Морозовым и «чернорабочим» Владиславом Цецюрой. По словам Брагина, это не окончательная «химия» — на подходе вернувшийся из НХЛ форвард Александр Волков (обладатель Кубка Стэнли!), который, возможно, дебютируют уже во вторник, 2 ноября, в Магнитогорске.

Октябрь для СКА выдался красным. Как то будет с ноябрем? Впереди у команды Брагина тяжелые встречи с «Магниткой» (уж не репетиция ли главного финала плей-офф?), дома со «Спартаком» и 7 ноября в Москве с ЦСКА.

СТАТИСТИКА

Динамо (Москва) — СКА — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0).

Голы: Рашевский, Сергеев — Кузьменко (2), Швец-Роговой.

источник: «Советский спорт»
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