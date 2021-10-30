В 36 лет Овечкин играет, как в 20. Ну или в 24 года

С первыми двумя все ясно: сухая игра в НХЛ – всегда большое достижение. Тем более для дырявой обороны «рейнджеров», которые в предыдущем туре в «Медисон Сквер Гарден» влетели «Калгари» - 1:5. В этот вечер Шестеркин отразил 31 бросок «Коламбуса» (4:0) и в третий раз в карьере сыграл на ноль.

После скандальной отставки Кенневиля здорово потрудился в Детройте в воротах обезглавленной «Флориды» и наш Боб – не справился лишь с двумя бросками из 30. «Пантеры» дожали хозяев в овертайме – 3:2 и с 16 очками в восьми турах продолжают единолично лидировать в чемпионате. У Бобровского - 6 побед в шести матчах при 94,4% сейвов.

Третью кряду викторию добыл «Вегас» - во всех случаях победную точку ставил Дадонов. На сей раз в серии буллитов с «Анахаймом» - 5:4.

Спрашивается, почему в трио лауреатов не попал Овечкин? Или, скажем, Панарин, который впервые в чемпионате наштамповал три очка? Да просто Александру и Артемию с их портфолио и гонораром геройствовать по штату положено.

- У Алекса уже 15 очков? – переспрашивает защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, открывший счет в большинстве на 53-й минуте. – Ха-ха. Меня это нисколько не удивляет. Он так начинает все 17 лет, что играет в НХЛ. За исключением одного, ну или пары сезонов.

Все-таки мы уточним. Овечкин отличился во всех восьми стартовых турах и повторил рекорд «Вашингтона», установленный им же в дебютный 2005 год – 10 (6+4) очков. Тогда Саше только стукнуло 20 лет. Спустя год это достижение повторил Александр Семин. Очков будущий герой финалов ЧМ-2008 и ЧМ-2012 наштамповал даже больше – 12 (8+4).

Не менее круто выглядит и другая веха 36-летнего вроде как ветерана. Эти 15 очков с открытия сезона Ови никогда быстрее не набирал. За восемь игр ему удалось управиться лишь однажды – 12 лет назад. Что любопытно: шайб он тогда забросил столько же – 9, а вот передач сделал на одну больше – 7. Но кому сейчас нужны эти ассисты – вся планета считает голы Великой восьмерки!

Два шага теперь отделяют москвича от Бретта Халла. Попутно с 1335 (739+596) очками он догнал Майка Гартнера и поднялся на 31-е место среди бомбардиров всех времен.

- Я много времени провожу с мистером Гретцки, - заходит издалека Бретт Халл, комментируя успехи Ови. - Так вот, когда мы играем в гольф, и мяч после его удара попадает в лунку, он говорит, обращаясь ко всем: «Понимаете, нужно заслужить прозвище, которое тебе дали (Великий)». Алекса абсолютно заслуженно называют Великой восьмеркой. Наблюдать за ним очень интересно. Я пока не буду говорить, что он один такой. Давайте подождем того момента, когда он, возможно, обгонит Гретцки. Тогда он станет единственным. Пока же он входит в группу тех, кто умеет забивать. И надо отдать ему должное - он до сих пор очень хорошо справляется с этой работой. Это великий хоккеист.

Заметим, что сын легендарной Золотой ракеты, который, как постоянно напоминал всему СССР Николай Озеров, играл в парике, пахал на льду аж до 41 года – Александру на заметку!

- Я всем говорю, что мне очень повезло: я завершил карьеру, понимая, что добился всего, чего мог, - констатирует Халл-младший. - Я уже не мог забивать, и у меня не было травм. Мой бензобак опустел, мне нужно было сворачивать на обочину.

Динамовцу, который в межсезонье продлил контракт с «Вашингтоном» еще на пять лет, подобное не грозит. Его верный бодигард Том Уилсон убежден: чем ближе Ови подбирается к лидерам исторического списка снайперов, тем сильнее у него разгорается аппетит:

- В течение многих лет он как акула, идущая на запах крови. Знаете, некоторые парни забивают один гол в матче и как бы довольны этим. Если сделают дубль, то говорят: «Отлично, это был крутой матч». У него другое мышление. Если забил пару, хочет забить третий. Если забил три, хочет забить четвертый. Если забил четыре, хочет забить и пятый… Когда он гонится за всеми этими парнями из топа и кладет шайбу за шайбой, то становится голоднее и голоднее.

Не думаю, что Алекс любит что-то больше, чем приходить на каток и гонять шайбу. Конечно, за исключением семьи. Он родился, чтобы стать величайшим хоккеистом в истории, и он продолжает поражать ворота. Это то, что у него получается лучше всего.

Эй, Том, давай-ка полегче! Не захвали однополчанина. Но что есть, то есть: в этой неиссякаемой страсти к ледовой игре - весь секрет русского голеадора. Его средство Макропулоса.