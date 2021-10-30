ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
В 36 лет Овечкин играет, как в 20. Ну или в 24 года
30 октября 09:52
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

В 36 лет Овечкин играет, как в 20. Ну или в 24 года

Организовав обе шайбы (передача и гол) «Вашингтона» в ворота «Аризоны» (2:0), русский капитан «столичных» с 15 (9+6) очками в восьми матчах возглавил список бомбардиров чемпионата.

Наши звезды матчей тура.

Первая – Илья Самсонов («Вашингтон»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).

Вторая – Сергей Бобровский («Флорида»).

Третья – Евгений Дадонов («Вегас»).

С первыми двумя все ясно: сухая игра в НХЛ – всегда большое достижение. Тем более для дырявой обороны «рейнджеров», которые в предыдущем туре в «Медисон Сквер Гарден» влетели «Калгари» - 1:5. В этот вечер Шестеркин отразил 31 бросок «Коламбуса» (4:0) и в третий раз в карьере сыграл на ноль.

После скандальной отставки Кенневиля здорово потрудился в Детройте в воротах обезглавленной «Флориды» и наш Боб – не справился лишь с двумя бросками из 30. «Пантеры» дожали хозяев в овертайме – 3:2 и с 16 очками в восьми турах продолжают единолично лидировать в чемпионате. У Бобровского - 6 побед в шести матчах при 94,4% сейвов.

Третью кряду викторию добыл «Вегас» - во всех случаях победную точку ставил Дадонов. На сей раз в серии буллитов с «Анахаймом» - 5:4.

Спрашивается, почему в трио лауреатов не попал Овечкин? Или, скажем, Панарин, который впервые в чемпионате наштамповал три очка? Да просто Александру и Артемию с их портфолио и гонораром геройствовать по штату положено.

- У Алекса уже 15 очков? – переспрашивает защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, открывший счет в большинстве на 53-й минуте. – Ха-ха. Меня это нисколько не удивляет. Он так начинает все 17 лет, что играет в НХЛ. За исключением одного, ну или пары сезонов.

Все-таки мы уточним. Овечкин отличился во всех восьми стартовых турах и повторил рекорд «Вашингтона», установленный им же в дебютный 2005 год – 10 (6+4) очков. Тогда Саше только стукнуло 20 лет. Спустя год это достижение повторил Александр Семин. Очков будущий герой финалов ЧМ-2008 и ЧМ-2012 наштамповал даже больше – 12 (8+4).

Не менее круто выглядит и другая веха 36-летнего вроде как ветерана. Эти 15 очков с открытия сезона Ови никогда быстрее не набирал. За восемь игр ему удалось управиться лишь однажды – 12 лет назад. Что любопытно: шайб он тогда забросил столько же – 9, а вот передач сделал на одну больше – 7. Но кому сейчас нужны эти ассисты – вся планета считает голы Великой восьмерки!

Два шага теперь отделяют москвича от Бретта Халла. Попутно с 1335 (739+596) очками он догнал Майка Гартнера и поднялся на 31-е место среди бомбардиров всех времен.

- Я много времени провожу с мистером Гретцки, - заходит издалека Бретт Халл, комментируя успехи Ови. - Так вот, когда мы играем в гольф, и мяч после его удара попадает в лунку, он говорит, обращаясь ко всем: «Понимаете, нужно заслужить прозвище, которое тебе дали (Великий)». Алекса абсолютно заслуженно называют Великой восьмеркой. Наблюдать за ним очень интересно. Я пока не буду говорить, что он один такой. Давайте подождем того момента, когда он, возможно, обгонит Гретцки. Тогда он станет единственным. Пока же он входит в группу тех, кто умеет забивать. И надо отдать ему должное - он до сих пор очень хорошо справляется с этой работой. Это великий хоккеист.

Заметим, что сын легендарной Золотой ракеты, который, как постоянно напоминал всему СССР Николай Озеров, играл в парике, пахал на льду аж до 41 года – Александру на заметку!

- Я всем говорю, что мне очень повезло: я завершил карьеру, понимая, что добился всего, чего мог, - констатирует Халл-младший. - Я уже не мог забивать, и у меня не было травм. Мой бензобак опустел, мне нужно было сворачивать на обочину.

Динамовцу, который в межсезонье продлил контракт с «Вашингтоном» еще на пять лет, подобное не грозит. Его верный бодигард Том Уилсон убежден: чем ближе Ови подбирается к лидерам исторического списка снайперов, тем сильнее у него разгорается аппетит:

- В течение многих лет он как акула, идущая на запах крови. Знаете, некоторые парни забивают один гол в матче и как бы довольны этим. Если сделают дубль, то говорят: «Отлично, это был крутой матч». У него другое мышление. Если забил пару, хочет забить третий. Если забил три, хочет забить четвертый. Если забил четыре, хочет забить и пятый… Когда он гонится за всеми этими парнями из топа и кладет шайбу за шайбой, то становится голоднее и голоднее.

Не думаю, что Алекс любит что-то больше, чем приходить на каток и гонять шайбу. Конечно, за исключением семьи. Он родился, чтобы стать величайшим хоккеистом в истории, и он продолжает поражать ворота. Это то, что у него получается лучше всего.

Эй, Том, давай-ка полегче! Не захвали однополчанина. Но что есть, то есть: в этой неиссякаемой страсти к ледовой игре - весь секрет русского голеадора. Его средство Макропулоса.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Зинедин Зидан готов возглавить ПСЖ"Спартак" уступил "Сочи"Опубликованы основные характеристики смартфонов Xiaomi 12 Lite с процессором Snapdragon 778GРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаЗагитова без стеснения блеснула своими прелестямиУшел от Загитовой к дочери Маликова: все про любовь Капризова
«Хет-трик» на юбилей. Как Панарин мощно отметил 30-летие (видео)
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ударно отпраздновал юбилей по московскому времени (тридцатник стукнул ему в субботу, 30 октября), тремя голевыми передачами обеспечив своей команде уверенную победу над «Коламбусом» (4:0).
Всего 1,36 до мирового рекорда! Как Валиева стартовала на Гран-при Канады
Короткую программу на этапе Гран-при в Ванкувере уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Елизавета Туктамышева идет второй, Алена Косторная - третьей.
Успеть за 21 секунду до сирены! Гол Овечкина №739 стал одним из самых поздних в его карьере (видео)
«Вашингтон» в концовке вырвал победу у «Аризоны» (2:0) в матче чемпионата НХЛ, а капитан «столичных» Александр Овечкин забросил очередную шайбу и отдал голевую передачу, установив рекорд клуба по играм с набранными очками со старта сезона (8).
Питерский удав и очередной московский кролик. Как «Зенит» разгромил «Динамо»
В центральном матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги действующий чемпион уверенно победил на своем поле бело-голубых (4:1) при фантастической игре Сердара Азмуна, причастного к трем забитым мячам. В прошлом туре, напомним, питерцы разгромили «Спартак» - 7:1.
Деревянный «СпОртак», «Шива» Максименко и «воронежский студент» Федор Емельяненко в обзоре мемов
Главные события спорта - в картинках и фразочках.
Бомба от Лю для Валиевой! В Канаде американка хочет прыгать четверной лутц, бросая вызов русскому супертрио
В ночь с пятницы на субботу в Ванкувере стартует второй этап серии Гран-при. От России на турнире выступят Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Камила Валиева.
«Склонял к сексу, обещая место в основе». В НХЛ — скандал, из-за которого уволили тренера Бобровского и генменеджера сборной США
После вскрытия фактов сексуального насилия в «Чикаго» в 2010 году, когда «Блэкхокс» шли к победе в Кубке Стэнли, в отставку были вынуждены подать несколько значимых для НХЛ фигур.
На UFC 267 масса интриг и помимо боя Ян — Сандхейген: в октагон войдут еще 10 русских! Расклад и лучшие ставки
Турнир UFC 267 в Абу-Даби 30 октября получится уникальным: помимо Петра Яна, которого ждет дуэль с Кори Сандхейгеном, бои проведут еще десять бойцов родом из России. А главным событием вечера станет титульный поединок поляка Яна Блаховича и бразильца Гловера Тейшейры.
Наш Петр Ян не отступит и победит Сандхейгена. Расклад и лучшие ставки на супербой UFC 267
30 октября на бойцовском острове в Абу-Даби состоится представительный турнир UFC, в рамках которого титул временного чемпиона в легчайшей категории оспорят россиянин Петр Ян и американец Кори Сандхейген.
Тарасенко продолжает творить красоту — у него уже 450 очков в НХЛ! А Свечников добрался до 150 (видео)
В регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис» проиграл «Колорадо» (3:4), несмотря на гол и результативную передачу своего лидера Владимира Тарасенко, а «Каролина» победила «Бостон» (3:0) при активном участии Андрея Свечникова.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика