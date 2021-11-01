Кому защищать ворота на Кубке Первого канала? Российские вратари провалили старт сезона в КХЛ

На Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки 11-14 ноября, вызваны Ярослав Аскаров и Тимур Билялов. На финском этапе Евротура сыграет команда под руководством Олега Браташа, в которую войдут некоторые кандидаты в молодежную сборную. В олимпийскую (читай вторую) сборную (ее возглавил Игорь Ларионов) для выступления в Кубке Германии (Крефельд, 11-14 ноября) приглашены Александр Самонов, а также позабытый у нас Андрей Кареев. Несколько лет назад последнего даже вызывали на Евротур, сейчас же он бросил якорь в финском ТПС (уж не по примеру ли Александра Георгиева?).

Разумеется, в олимпийский Пекин никто из названных вратарей не отправится, если не случится чудо. Что же до ЧМ-2022 в Финляндии, тут ситуация неопределенная. Как правило, в олимпийские сезоны маститые энхаэловцы не горят желанием ехать на мировые первенства. Так что, вероятно, придется прибегнуть к услугам Самонова, Билялова, Бочарова, Федотова, Аскарова…

Пробежимся по этому списку. Самонова и Аскарова задвинул в запас новичок СКА Ларс Юханссон. Швед никогда не играл в регулярном чемпионате КХЛ столь уверенно, как ныне. А плей-офф – отдельная песня, другой вид спорта. В Питере и тренер голкиперов его полный тезка, Рашит Давыдов недавно переместился на берега Волги в Ярославль и работает с канадцем Эдди Паскуале и бывшим бэкапом молодежной сборной Даниилом Исаевым.

Штаб СКА чуть что отправляет участника Риги-2021 и Эдмонтона-2021 на лавку, как, например, Аскарова в свежем матче с рижским «Динамо». Ларс же неприкасаемый.

Еще тревожнее ситуация с московским динамовцем Иваном Бочаровым, который провел один матч на ЧМ в Риге. Он должен пребывать в расцвете сил и таланта. Ему не откажешь в тренерском доверии. Последние сезоны его методично подводят к роли первого номера. Но Бочаров упорно буксует. Заставляя выходить на первый план 40-летнего дядьку-наставника Александра Еременко. Двукратный обладатель Кубка Гагарина (2012, 2013) и дважды MVP плей-офф на пороге знакового юбилея - 700 матчей в отечественных чемпионатах.

Сейчас терпение у тренеров бело-голубых лопнуло, и в команду пригласили малоизвестного белорусского вратаря Ивана Кульбакова, засветившегося в «Сочи». Его дебют в Риге удовлетворения не принес, москвичи проиграли 1:4. После трех пропущенных шайб новичок уступил пост номер один… Бочарову.

Тимур Билялов из Казани был назван лигой лучшим вратарем сезона-2019/20, в обход самого Ильи Сорокина. Прошлый чемпионат Тимур провел не так успешно – помешали травмы, да и дебют в сборной вышел комом. Интересно, сколько матчей дадут ему сыграть на Кубке Карьла-2021. Особенно сложным представляется стартовый – против финнов. Год назад Аскаров нешуточно зажег в Хельсинки, не зная замен и став лучшим вратарем турнира.

Московскому армейцу Ивану Федотову, переигравшему на старте регулярки Адама Рейдеборна, мешает статус конкурента, которого приглашали на роль первого номера. Швед то и дело допускает ошибки, чередуя яркие матчи с неудачными. Попытки искусственно внедрить Рейдеборна в основу сказались на российском гренадере. Постепенно Федотов подрастерял уверенность, да и полевые игроки ему не особенно помогают. Правда, тренеры его не дергают по ходу матчей, как Билялова, Бочарова, Самонова и Аскарова. Так что на сегодняшний день Федотов выглядит предпочтительнее перечисленных конкурентов.

К слову, в списке потенциальных олимпийцев значатся чемпион Пхенчхана-2018 Василий Кошечкин, чемпион мира среди молодежи в Баффало-2011 Игорь Бобков и даже вернувшийся из фарм-клуба «Калгари» Артем Загидуллин, которого полтора года назад возвращали в «Магнитку» на приличные деньги, теперь же он пришел третьим номером.

В декабре Аскаров отправится на третий для себя МЧМ в Канаду. На Кубке Первого канала мы его не увидим. Остальных ждет острая конкуренция за место в сборной, которую на домашнем турнире возглавит Алексей Жамнов с пекинским штабом. Правда, тренера вратарей Евгения Набокова в Москве не будет – он связан контрактом с «Сан-Хосе». Но ведь кто-то его заменит на Кубке Первого канала…