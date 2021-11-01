Русский сверхчеловек навел шороху на родине Билла Гейтса и едет в гости к Макдэвиду

- Ха-ха. Так вы сами гляньте, что там у нас по календарю. Матчей 70 в регулярке осталось? Ну вот вам и ответ, - вообще-то жестокая шутка канадского коуча. С другой стороны, 22,7 млн долларов по новому четырехлетнему контракту надо отрабатывать.

Тренеру «Рейнджерс» Жерару Галлану уже прилетают вопросы на эту тему. Типа сколько русский голкипер должен еще украсть матчей, как он давеча это проделал в Сиэтле, чтоб ньюйоркцы наконец проникли в плей-офф?

С обладателем Кубка Харламова-2014 другой коленкор. На сегодня в активе воспитанника «Спартака» в НХЛ лишь 55 матчей и, разумеется, ни одного полного сезона. А значит, насколько силен Шестеркин на дистанции, способен ли при этой жуткой нагрузке удержать уровень до апреля – вопрос открытый. Как и в случае с Ови, история нового кумира Бродвея пишется на наших глазах.

С Женей в общем-то все ясно. В глубине его таланта размерами Марианской впадины никто никогда не сомневался. Если кто-то сомневается, пусть вспомнит будни плей-офф-2018, в котором уралец облачился в плащ супермена. Стоило Кузе минувшим летом взяться за ум – это дружеское замечание! – дело сразу пошло. Иначе и быть не могло. Пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы ЕвГений перестал в «Вашингтоне» выдавать матчи-шедевры.

Лично для меня самые пронзительные откровения первого месяца 104-го сезона НХЛ – Шестеркин и Кузнецов. Овечкин? Да бросьте вы! Точно так же динамовец штамповал голы с очками и в 20 лет и в 24, а в 36 жизнь в НХЛ только начинается. Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов не позволят слукавить.

В клубе Игоря уже прямо называют если не инопланетянином, так кем-то вроде робота. С магнитными наклонностями. После того как на предпоследней минуте он отразил пару мертвых шайб от капитана «Кракен» Джиордано и действующего чемпиона Гурда, твиттер «Рейнджерс» видео этих моментов так и озаглавил:

- Игорь Шестеркин – это не человек.

Увы, даже Владислав Третьяк, пусть и в 20 лет, поплыл к финалу Суперсерии-1972. Имеет свой лимит запас прочности и у чемпиона Пхенчхана. Хорошо, что партнеры это прекрасно понимают и всячески помогают сенсационному москвичу. На льду дебютанта НХЛ гости сделали то, что у них получается раз в десять лет. Впервые с 2011 года победили в гостях, сделав менее 19 бросков – 18 против 32 у «Сиэтла».

Дело тут не в уникальном КПД атак «синих рубашек». Они умудрились блокировать больше бросков соперника, чем нанесли сами – 21! Вот это, я понимаю, настоящая помощь Шестеркину. На гране героизма.

Что интересно, с 228 бросками в створ его ворот Игорь – не первый, скажем так, изгой в НХЛ. Совсем на износ приходится трудиться Илье Сорокину («Айлендерс») – 232, Тетчеру Демко («Ванкувер») – 236, Коннору Хеллебаку («Виннипег») – 237, Джейку Аллену («Монреаль») – 246 бросков. Однако справляется с этим немыслимым градом шайб успешнее именно Шестеркин – 94,7 процента сейвов. Впереди Фредерик Андерсен («Каролина») – 95,6%, Якоб Маркстрем («Калгари») – 95,7%, Джеймс Раймер («Сан-Хосе») – 96,4%. Вот только Раймер парировал лишь 107 бросков. Сравните с 216-ю у Шести – комментарии излишни!

Хотя они регулярно следуют. Вылетают похожими друг на друга как из бешеного принтера. Вроде такого прозрения от действующего чемпиона Баркли Гудроу:

- Невероятный матч нашего вратаря. Он — единственный фактор, почему мы сегодня победили. Мы в долгу перед ним. Особенно Шести был хорош во втором периоде, который мы провалили (2-13 по броскам в створ). Он сохранил нас в игре. Нам нужно гораздо лучше выводить шайбу из своей зоны, выигрывать борьбу на бортах и блокировать броски. Мы обязательно должны прибавить. И сделаем это послезавтра в Ванкувере!

Хотелось бы в это верить. Подозреваю, Гудроу с Гурдом нечто подобное обещали и в «Тампе» Василевскому. В любом случае фиксируем: в пяти из последних шести туров Игорь пропускал не более одной шайбы и собственноручно добыл для «рейнджеров» 10 очков, которые поднялись на третье место в дивизионе.

Вот эти вехи:

в Монреале – 1:3;

в Торонто – 1:2 ОТ;

в Нэшвилле – 1:3;

дома с «Коламбусом» - 4:0;

в Сиэтле – 1:3.

Далее путь русского сверхчеловека лежит в Канаду – Ванкувер, Эдмонтон, Калгари. Шестеркин против Макдэвида и Драйзайтля – что может быть круче в современном хоккее!

- Говоря о Шести, можно повторять одно и то же. Готовы петь ему дифирамбы ежедневно. Он держит нас в игре в каждом матче. Потому никогда не возникает ощущения, что все потеряно. Благодаря ему мы всегда имеем равную игру,- открыто льстит Шестеркину лучший защитник прошлого сезона Адам Фокс, забросивший в середине третьего периода победную шайбу с подачи Артемия Панарина. У Хлебушка стало 8 (1+7) очков.

- Да, сегодня я справился с несколькими сложными бросками, но каждый раз я видел шайбу, так что мне было достаточно легко, - подытожил сам герой вечера на родине Билла Гейтса.