ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Русский сверхчеловек навел шороху на родине Билла Гейтса и едет в гости к Макдэвиду
01 ноября 11:02
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Русский сверхчеловек навел шороху на родине Билла Гейтса и едет в гости к Макдэвиду

Вам, как всегда, чашечку кофе? А что там, за океаном? У Шести опять первая звезда? Ну и ладненько – утро как утро. Да, подвиги русского вратаря в НХЛ следуют строго по расписанию. Матчей «Рейнджерс». Теперь 3:1 в Сиэтле.

Лично для меня самые пронзительные откровения первого месяца 104-го сезона НХЛ – Шестеркин и Кузнецов. Овечкин? Да бросьте вы! Точно так же динамовец штамповал голы с очками и в 20 лет и в 24, а в 36 жизнь в НХЛ только начинается. Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов не позволят слукавить.

С Женей в общем-то все ясно. В глубине его таланта размерами Марианской впадины никто никогда не сомневался. Если кто-то сомневается, пусть вспомнит будни плей-офф-2018, в котором уралец облачился в плащ супермена. Стоило Кузе минувшим летом взяться за ум – это дружеское замечание! – дело сразу пошло. Иначе и быть не могло. Пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы ЕвГений перестал в «Вашингтоне» выдавать матчи-шедевры.

С обладателем Кубка Харламова-2014 другой коленкор. На сегодня в активе воспитанника «Спартака» в НХЛ лишь 55 матчей и, разумеется, ни одного полного сезона. А значит, насколько силен Шестеркин на дистанции, способен ли при этой жуткой нагрузке удержать уровень до апреля – вопрос открытый. Как и в случае с Ови, история нового кумира Бродвея пишется на наших глазах.

Тренеру «Рейнджерс» Жерару Галлану уже прилетают вопросы на эту тему. Типа сколько русский голкипер должен еще украсть матчей, как он давеча это проделал в Сиэтле, чтоб ньюйоркцы наконец проникли в плей-офф?

- Ха-ха. Так вы сами гляньте, что там у нас по календарю. Матчей 70 в регулярке осталось? Ну вот вам и ответ, - вообще-то жестокая шутка канадского коуча. С другой стороны, 22,7 млн долларов по новому четырехлетнему контракту надо отрабатывать.

В клубе Игоря уже прямо называют если не инопланетянином, так кем-то вроде робота. С магнитными наклонностями. После того как на предпоследней минуте он отразил пару мертвых шайб от капитана «Кракен» Джиордано и действующего чемпиона Гурда, твиттер «Рейнджерс» видео этих моментов так и озаглавил:

- Игорь Шестеркин – это не человек.

Увы, даже Владислав Третьяк, пусть и в 20 лет, поплыл к финалу Суперсерии-1972. Имеет свой лимит запас прочности и у чемпиона Пхенчхана. Хорошо, что партнеры это прекрасно понимают и всячески помогают сенсационному москвичу. На льду дебютанта НХЛ гости сделали то, что у них получается раз в десять лет. Впервые с 2011 года победили в гостях, сделав менее 19 бросков – 18 против 32 у «Сиэтла».

Дело тут не в уникальном КПД атак «синих рубашек». Они умудрились блокировать больше бросков соперника, чем нанесли сами – 21! Вот это, я понимаю, настоящая помощь Шестеркину. На гране героизма.

Что интересно, с 228 бросками в створ его ворот Игорь – не первый, скажем так, изгой в НХЛ. Совсем на износ приходится трудиться Илье Сорокину («Айлендерс») – 232, Тетчеру Демко («Ванкувер») – 236, Коннору Хеллебаку («Виннипег») – 237, Джейку Аллену («Монреаль») – 246 бросков. Однако справляется с этим немыслимым градом шайб успешнее именно Шестеркин – 94,7 процента сейвов. Впереди Фредерик Андерсен («Каролина») – 95,6%, Якоб Маркстрем («Калгари») – 95,7%, Джеймс Раймер («Сан-Хосе») – 96,4%. Вот только Раймер парировал лишь 107 бросков. Сравните с 216-ю у Шести – комментарии излишни!

Хотя они регулярно следуют. Вылетают похожими друг на друга как из бешеного принтера. Вроде такого прозрения от действующего чемпиона Баркли Гудроу:

- Невероятный матч нашего вратаря. Он — единственный фактор, почему мы сегодня победили. Мы в долгу перед ним. Особенно Шести был хорош во втором периоде, который мы провалили (2-13 по броскам в створ). Он сохранил нас в игре. Нам нужно гораздо лучше выводить шайбу из своей зоны, выигрывать борьбу на бортах и блокировать броски. Мы обязательно должны прибавить. И сделаем это послезавтра в Ванкувере!

Хотелось бы в это верить. Подозреваю, Гудроу с Гурдом нечто подобное обещали и в «Тампе» Василевскому. В любом случае фиксируем: в пяти из последних шести туров Игорь пропускал не более одной шайбы и собственноручно добыл для «рейнджеров» 10 очков, которые поднялись на третье место в дивизионе.

Вот эти вехи:

в Монреале – 1:3;

в Торонто – 1:2 ОТ;

в Нэшвилле – 1:3;

дома с «Коламбусом» - 4:0;

в Сиэтле – 1:3.

Далее путь русского сверхчеловека лежит в Канаду – Ванкувер, Эдмонтон, Калгари. Шестеркин против Макдэвида и Драйзайтля – что может быть круче в современном хоккее!

- Говоря о Шести, можно повторять одно и то же. Готовы петь ему дифирамбы ежедневно. Он держит нас в игре в каждом матче. Потому никогда не возникает ощущения, что все потеряно. Благодаря ему мы всегда имеем равную игру,- открыто льстит Шестеркину лучший защитник прошлого сезона Адам Фокс, забросивший в середине третьего периода победную шайбу с подачи Артемия Панарина. У Хлебушка стало 8 (1+7) очков.

- Да, сегодня я справился с несколькими сложными бросками, но каждый раз я видел шайбу, так что мне было достаточно легко, - подытожил сам герой вечера на родине Билла Гейтса.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Локомотив" выиграл у "Спартака""Сочи" победил в Туле и вернулся в тройку лидеровВ Абу-Даби определился новый чемпион UFC в полутяжелом весеБывшая девушка Овечкина опубликовала соблазнительное фотоРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаЖена российского банкира пришла в трусах на Парижскую Неделю моды
Головин сборной очень нужен. Но не такой, какого мы увидели в Бресте…
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин восстановился после травмы, выйдя на замену в гостевом матче с «Брестом». Его команда проиграла аутсайдеру – 0:2.
С оценками чемпионата мира Аверина выиграла бы Олимпиаду. Так Дину засудили в Токио или нет?
В Японии завершился чемпионат мира по художественной гимнастике, где сборная России взяла семь золотых медалей из девяти. Подводим итоги, которые на самом деле не так однозначны.
Куда смотрит «Спартак»? Пора забирать Федотова из «Сочи», который вернулся в тройку лидеров РПЛ
В матче 13-го тура РПЛ «Арсенал» дома проиграл «Сочи» - 1:2.
«Он лежал в крови, а режиссер кричал: стоп, снято!» Странная история сына Брюса Ли, убитого на съемках фильма
Актеру Алеку Болдуину, который в конце октября 2021 года застрелил оператора во время съемок, могут предъявить официальное обвинение. «Плеймейкер» вспоминает детали похожего инцидента, происшедшего весной 1993 года. Его жертвой стал 28-летний Брэндон Ли - сын величайшего мастера боевых искусств и кинозвезды Брюса Ли.
144 гола Дзюбы — это много или мало? Рейтинг лучших бомбардиров европейских футбольных лиг
Артем Дзюба побил рекорд Олега Веретенникова по числу голов в чемпионатах России. По европейским меркам результат зенитовца - 144 мяча - довольно скромен, о чем свидетельствует наша видеоподборка.
Таких оценок не бывает! Валиева в Ванкувере установила два невероятных рекорда
На этапе Гран-при в Канаде россиянка Камила Валиева побила два собственных мировых рекорда. Прежнее достижение по сумме двух программ она улучшила на 15 с лишним баллов.
День России в Эмиратах! Ян — с титулом, еще семеро наших с яркими победами. И всё это перед сенсацией (видео)
«Плеймейкер» подводит итоги грандиозного турнира UFC 267 в Абу-Даби, в главных боях которого наш Петр Ян побил Кори Сандхейгена, а Гловер Тейшейра сенсационно одолел Яна Блахочива. В общей сложности победы одержали восемь бойцов из России, включая чеченского шведа Хамзата Чимаева.
«Вставай, Леня, уже восемь». Матч «Спартак» — «Ростов» как продолжение питерского позора красно-белых
Спартаковцы не смогли удержать победу в домашнем матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), пропустив в компенсированное время.
«Хороший русский настоящий человек». Комментатор Федотов считает Овечкина величайшим хоккеистом в истории
Популярный телекомментатор Сергей Федотов поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от яркого старта Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.
Березуцкий снова спасает Слуцкого. Как ЦСКА подарил «Рубину» первую победу с 13 сентября (видео)
«Рубин» в 13-м туре РПЛ победил на своем поле армейцев со счетом 1:0, забив в компенсированное время.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика