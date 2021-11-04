Брагин проигрывает своему родному «Спартаку». Гусев очень плох

«Спартак» после трех поражений подряд вряд ли рассчитывал прервать черную серию в Санкт-Петербурге. Тем более что лидер Запада желал реабилитироваться за неудачу (пусть и буллитную) в последнем матче с лидером Востока - «Магниткой».

Армейцы решили дать отдохнуть своему лучшему форварду Андрею Кузьменко, его в звене Йонаса Кемппайнена заменил Кирилл Марченко. Давно травмирован Антон Бурдасов, вместо него выходит вылечившийся Артем Швец-Роговой. Вернувшегося из-за океана Никиту Гусева наделили капитанской нашивкой и определили в тройку к Ивану Морозову и Александру Волкову.

Без Кузьменко, оформившего два дубля подряд, атака питерцев оскудела. К тому же по ходу матча выбыл из-за мышечной травмы ноги Кемппайнен, а потом и Волков, которого подстрелил молодой защитник красно-белых Александр Никишин.

Откровенно слабо выглядел Гусев, который пока играет без ног. На одних же руках ныне далеко не уедешь, даже со светлой головой.

Обрез Никишина в первом периоде привел к голевой контратаке хозяев «3 в 2», которую эффектно завершил Михаил Воробьев. Спартаковцы стоически отреагировали на эту локальную неудачу и приняли вызов потягаться в открытом хоккее. В третьем периоде Андрей Локтионов из-под опытного защитника Мэта Робинсона (ему доже зашивали рану на подбородке) выкопал ответный гол. А в овертайме лидер красно-белых Александр Хохлачев обокрал в зоне хозяев силового форварда Данилу Моисеева и с помощью Локтионова легко расправился с лучшим вратарем лиги Ларсом Юханссоном. Волевая победа над фаворитом позволила красно-белым сохранить позицию в восьмерке сильнейших Запада.