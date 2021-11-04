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Брагин проигрывает своему родному «Спартаку». Гусев очень плох
04 ноября 20:32
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

Брагин проигрывает своему родному «Спартаку». Гусев очень плох

Волевая победа «Спартака» в Санкт-Петербурге, поражение «Металлурга» в Ярославле, сенсация в Казани – обзор игрового дня в КХЛ.

«Спартак» после трех поражений подряд вряд ли рассчитывал прервать черную серию в Санкт-Петербурге. Тем более что лидер Запада желал реабилитироваться за неудачу (пусть и буллитную) в последнем матче с лидером Востока - «Магниткой».

Армейцы решили дать отдохнуть своему лучшему форварду Андрею Кузьменко, его в звене Йонаса Кемппайнена заменил Кирилл Марченко. Давно травмирован Антон Бурдасов, вместо него выходит вылечившийся Артем Швец-Роговой. Вернувшегося из-за океана Никиту Гусева наделили капитанской нашивкой и определили в тройку к Ивану Морозову и Александру Волкову.

Без Кузьменко, оформившего два дубля подряд, атака питерцев оскудела. К тому же по ходу матча выбыл из-за мышечной травмы ноги Кемппайнен, а потом и Волков, которого подстрелил молодой защитник красно-белых Александр Никишин.

Откровенно слабо выглядел Гусев, который пока играет без ног. На одних же руках ныне далеко не уедешь, даже со светлой головой.

Обрез Никишина в первом периоде привел к голевой контратаке хозяев «3 в 2», которую эффектно завершил Михаил Воробьев. Спартаковцы стоически отреагировали на эту локальную неудачу и приняли вызов потягаться в открытом хоккее. В третьем периоде Андрей Локтионов из-под опытного защитника Мэта Робинсона (ему доже зашивали рану на подбородке) выкопал ответный гол. А в овертайме лидер красно-белых Александр Хохлачев обокрал в зоне хозяев силового форварда Данилу Моисеева и с помощью Локтионова легко расправился с лучшим вратарем лиги Ларсом Юханссоном. Волевая победа над фаворитом позволила красно-белым сохранить позицию в восьмерке сильнейших Запада.

В воскресенье, 7 ноября, СКА встретится в Москве с ЦСКА. Сумеют ли врачи питерцев поставить на ноги травмированных? Третье поражение подряд посеет неуверенность в их штабе, за работой которого вживую наблюдает Олег Знарок. Вооружившись маской (не вратарской, конечно).

***

В Ярославле зажигал Артем Анисимов, как и Гусев, вернувшийся из НХЛ. Он вышел в центре первого звена, открыл счет, поучаствовал в голевой атаке, которую завершил Рид Буше. За лидерами потянулась чисто российская тройка Егор Коршков – Павел Красковский – Александр Полунин. Почему бы ее в полном составе не проверить на Кубке Первого канала?

При счете 3:0 в воротах гостей появился Артем Загидуллин. Замена встряхнула «сталеваров» и расслабила одного из сильнейших голкиперов лиги Эдди Паскуале. Его результативная «бабочка» позволила лидерам вплотную приблизиться к железнодорожникам – 3:2. Но спастись не удалось, не помогли даже 4 минуты большинства.

***

По-прежнему со скрипом даются голы «Ак Барсу». В домашнем матче с «Сибирью» их не увидели. Хозяева вышли без своего капитана Даниса Зарипова и Дмитрия Кагарлицкого, но с Дмитрием Воронковым, пропустившим матч с «Авангардом» из-за дисквалификации. Гости дважды огорчили вратаря Тимура Билялова, вызванного в сборную на Кубок Карьяла, и выиграли 2:0. Чуть ли не втрое уступив по броскам: 13-36.

Но куда больше удивил турнирный рывок «Северстали», сегодня победившей «Автомобилист» (3:2). Впервые вышел на лед вратарь Владислав Подъяпольский, включенный в расширенный список потенциальных олимпийцев Пекина-2022.

Команда Андрея Разина взлетела на четвертое место конференции, потеснив ЦСКА. Позади и «Локомотив», и минское «Динамо». «Зубры» бодро стартовали в чемпионате, но под гнетом загадочного вируса, выкосившего с десяток игроков и главного тренера Крэйга Вудкрофта, сдали позиции – сегодня они всухую (0:4) уступили в Нижнем Новгороде своим прямым конкурентам.

ТАБЛО

СКА – Спартак – 1:2ОТ, Ак Барс – Сибирь – 0:2, Локомотив – Металлург – 3:2, Северсталь – Автомобилист – 3:2, Торпедо – Динамо Мн – 4:0

источник: «Советский спорт»
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