Михаил Кравец: Радует, что команда в каждом матче показывает характер

- Настораживают качели в результатах «Динамо». Чем вызваны перепады? - Согласен с перепадами. Я не жалуюсь, но у нас действительно короткая скамейка. Играем который матч в три звена. Еле набираем состав. Даже ребята из ведущих звеньев, которые играли, были под большим вопросом, выходили сегодня на лед с температурой. И по ходу матча у некоторых игроков возникли такие же проблемы. Надеюсь, в паузу несколько человек вернутся, состав стабилизируется и будут другие результаты.

- Много слухов ходит по поводу возможного обмена Шипачева и Войнова. Устраивает ли вас их игра? - Слухи не хочу комментировать. Мы концентрируемся на себе и стараемся отогнать все слухи.

- Два матча Белов сыграл, но он на просмотровом контракте. Планируете ли заключать с ним полноценное соглашение? - Мы уже сегодня играли в очень коротком составе. Поэтому, думаю, заключим соглашение.

- Не было мысли попробовать Белова в большинстве? Все-таки у него сильный бросок. Показалось, что он достаточно хорошо готов. - Были. Он даже выходил на определенный отрезок.

- Ноль забытых голов, хотя было около десяти хороших моментов. «Амур» хорошо сыграл в обороне, мы не смогли его взломать в конце матча. Есть усталость и кадровые проблемы. У нас восемь травмированных. Есть те, кто играл с температурой, из-под капельниц. Но будем исправлять ситуацию, - рассказал Кудашов.

- Многих удивил отказ от Чебыкина. Прокомментируете этот обмен.

- Вы его знали до «Динамо»? Он хорошо начал, но потом сбросил обороты. Поэтому решили обменять его.

«РЕБЯТА ВЫПОЛНИЛИ УСТАНОВКУ ОТ И ДО»

- Настраивались на игру, понимали, что соперник сильный, хорошо укомплектованный. Ребята выполнили всю установку от и до. Важно, что это командная победа, - рассказал Кравец. - Все четыре звена себя проявили и в борьбе, и в игре пять на пять, и в меньшинстве. Огромная доля победы в игре вратаря. Важно выиграть 1:0. Это непростая победа. Когда команда играет на ноль, значит, она играет друг за друга, и показывает коллективную игру. Такие победы даже лучше, чем 6:5. Радует, что команда показывает характер в каждом матче, старание и хорошее желание. Плюс к победе - это не удаляться. Если есть возможность - идти в давление. Если играть все время в обороне - все равно тебе забьют, поэтому старались действовать по игре. Меньше рисковать, выводить шайбу. Это элементарные законы.

- Любимов провел больше десяти матчей. Довольны его игрой?

- Мы им довольны. Звено, где он играл, достойно отработало. От него всегда хочется голов, передач. Это придет. Роман хорошо работает на тренировках. Это наш лидер, который ведет команду к победам.

- На фоне такой игры Аликина так ли нужен Бартошак?

- Меня хотите поссорить с игроками? Так нельзя. Мы пригласили Бартошака, и должны его выгнать? Он должен войти в форму после травмы, почувствовать игру, тогда мы должны его поставить на матч и увидеть будет ли от него помощь. До травмы и сейчас - команда у нас другая. Другая оборона, другое желание, ловля шайбы на себя. Это помогает вратарю. Надо сначала дать ему шанс. Он хорошо работает, и шанс у него будет.

- Следующая игра с «Локомотивом», а потом «Куньлунь». Полетите домой или здесь будет проводить неделю?

- Мы остаемся и будем тренироваться в Мытищах. Перелеты это нет то, чтобы тяжело, но лишние деньги. Лучше здесь ребята проведут пару выходных здесь.

- Чем будете заниматься в Мытищах?

- Это единственное время, когда можно потренироваться, а не восстанавливаться. Будем работать над единоборствами, большинством и меньшинство, плюс тренажерный зал. Поработает над силой, чтобы дальше не проседать в игре.