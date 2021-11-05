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Рекорд капитана ЦСКА украсили десятком голов. А Кравцов отметил возвращение дублем и победой.
05 ноября 21:10
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Рекорд капитана ЦСКА украсили десятком голов. А Кравцов отметил возвращение дублем и победой.

Форвард Сергей Андронов провел 536-й матч за ЦСКА и установил рекорд самого титулованного клуба отечественного хоккея. В Уфе «Авангард» благодаря своим «большевикам» (три гола из четырех) справился с «Салаватом Юлаевым». В Нур-Султане два гола Виталия Кравцова помогли «Трактору» одержать волевую победу.

Крайне скупой на голы ЦСКА разразился в Подольске градом заброшенных шайб. За 65 минут игрового времени армейцы наколотили аж пять, еще одну забросили в серии буллитов и победили «Витязь» со счетом 6:5 – классическим для противостояния СССР – Канада в 1980-е.

Андронов на памятный для себя матч вышел с литерой «С» на свитере. Ему мог подарить результативную передачу защитник Блажиевский, но решил пойти дорогой косяков. Вратарь хозяев Ежов стоял как вкопанный и блином парировал шайбу. А потом Блажиевский без устали парил. Как и его одноклубники Сведберг, Киселевич, Гилмор, Каменев.

Но вернемся к Андронову. В первом периоде помимо паса Блажиевскому он запомнился блоком броска, отразив шайбу ногой. А во втором дважды упустил полумоменты – в первом случае не попал по скачущей шайбе в пустые ворота, а во втором – махнул с дальнего пятачка мимо прыгающей шайбы.

Капитан ЦСКА превзошел достижение легенды ЦСКА Алексея Касатонова, который свой 535-й матч в красно-синей форме провел весной 1997 года, приехав на подмогу молодой команде Виктора Тихонова. Сергей мог давно стать рекордсменов, если бы не окаянный для него сезон-2019/20, в котором на него нещадно обрушились травмы.

Ныне он не в лучшей форме, но победный гол «Спартаку» (5:3) 16 сентября на Ходынке из истории не вычеркнешь.

Сегодня армейцы показали пятерых из шести своих шведов. Опять выбыл ведущий защитник команды Дальбек. Зато вышел после длительной паузы форвард Валльмарк, которому постоянно доверяли большинство и дали пробить буллит. Он пока набирает обороты. А его соотечественник Нордстрем, тоже почему-то пользующийся тренерским доверием, разочаровал.

Дважды ведя с разницей в две шайбы (1:3, 2:4), гости едва не проиграли. Выручил защитник Сергеев, реализовав численное преимущество. В такой день ЦСКА было бы обидно проиграть. Тем более что хет-трик сделал записной лидер команды Григоренко. Он забил первый, второй и четвертый голы. Мы вправе подвергнуть сомнениям авторство четвертого гола. Записан он на счет Карнаухова, однако повтор показал, что шайба после броска Григоренко угодила в блин вратаря Ежова и срикошетила в ворота.

В обороне у красно-синих полыхал пожар. Во втором периоде поплыл и голкипер Рейдеборн, до этого блеснувший стойкостью в трудные минуты меньшинства. А заменить его было некем. Кандидат в сборную России Федотов в заявку на игру не попал, на «банке» сидел молодо й сменщик.

У «Витязя» тоже был резон выиграть. Было бы красиво поздравить своего президента Михаила Головкова с 60-летним юбилеем викторией над топ-клубом. Гол-красавец, который мог стать победным подарил, ему форвард Смолин. Забил он с разворота тихим, но хитрым броском, застав врасплох Рейдеборна. Напомнив своего однофамильца, которому мэтр Анатолий Тарасов отдавал предпочтение перед «коньком-горбунком» Харламовым. Смолина, кстати, взяли в 1968-м в Японию, а Харламова – нет.

Порой ЦСКА производил впечатление неуправляемой команды. Почему в бригадах большинства не находилось места для Окулова. Константин все доказал в серии буллитов. Его попытка оказалась единственной удачной из десяти и принесла армейцам победу.

Победу «Трактору» в Нур-Султане принес форвард Кравцов, отданный Рейнджерс» в аренду. Его гол в овертайме трудно описать словами, это надо видеть и наслаждаться. Также на его счету еще одна заброшенная шайба. Побольше бы таких «художников» в КХЛ, на них зрители валом валят! Жаль, что в Подольске их не было вообще. Огненный матч, украшенный десятью голами и хет-триком Григоренко, прошел при пустых трибунах.

ТАБЛО

Витязь – ЦСКА – 5:6Б (1:0, 2:4, 2:1, 0:0, 0:1), Барыс – Трактор – 4:5ОТ, Салават Юлаев – Авангард - 2:4, Нефтехимик – Адмирал – 5:2, Динамо М – Амур – 0:1.

источник: «Советский спорт»
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