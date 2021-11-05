Рекорд капитана ЦСКА украсили десятком голов. А Кравцов отметил возвращение дублем и победой.

Крайне скупой на голы ЦСКА разразился в Подольске градом заброшенных шайб. За 65 минут игрового времени армейцы наколотили аж пять, еще одну забросили в серии буллитов и победили «Витязь» со счетом 6:5 – классическим для противостояния СССР – Канада в 1980-е.

Андронов на памятный для себя матч вышел с литерой «С» на свитере. Ему мог подарить результативную передачу защитник Блажиевский, но решил пойти дорогой косяков. Вратарь хозяев Ежов стоял как вкопанный и блином парировал шайбу. А потом Блажиевский без устали парил. Как и его одноклубники Сведберг, Киселевич, Гилмор, Каменев.

Но вернемся к Андронову. В первом периоде помимо паса Блажиевскому он запомнился блоком броска, отразив шайбу ногой. А во втором дважды упустил полумоменты – в первом случае не попал по скачущей шайбе в пустые ворота, а во втором – махнул с дальнего пятачка мимо прыгающей шайбы.

Капитан ЦСКА превзошел достижение легенды ЦСКА Алексея Касатонова, который свой 535-й матч в красно-синей форме провел весной 1997 года, приехав на подмогу молодой команде Виктора Тихонова. Сергей мог давно стать рекордсменов, если бы не окаянный для него сезон-2019/20, в котором на него нещадно обрушились травмы.

Ныне он не в лучшей форме, но победный гол «Спартаку» (5:3) 16 сентября на Ходынке из истории не вычеркнешь.