Увы, Панарин по сравнению с Макдэвидом – карлик

Давненько хотелось посмотреть в деле наиболее вероятного MVP Олимпиады-2022. Тем более в очной дуэли сравнить его с самым высокооплачиваемым российским повелителем шайбы, который Макдэвиду по годовой зарплате в НХЛ только и уступает – 11,643 млн против 12,5 млн долларов.

Жалкое зрелище, скажу я вам честно и откровенно. Хоть впервые в сезоне Панарин и набрал очки в четвертом матче кряду, в игре его видно не было. Абсолютно! В активе единственное жалкое очко за второстепенную передачу на гол Зибанежада, когда швед как раз и довел счет до 4:1. В остальном, скажем мягко, массовое катание от Артемия по свободному льду.

Контраст со вкладом Макдэвида, да и Драйзайтля – колоссальный, чудовищный, межгалактический. Моська и слон. Пара слонов.

Тандем лучших стрелков НХЛ два периода нагло валял дурака. Наверное, обалдели от резвости «рейнджеров» вкупе с их невероятной удачливостью. В ворота Коскинена залетало буквально все, что двигалось. Чему финн особо и не противился, заглотнув четыре плюхи уже к 27-й минуте.

Очухались Коннор и Лео лишь после второго перерыва: в большинстве быстренько сварганили гол защитника Барри – 3:4. Спустя две с половиной минуты их партнер по тройке Пульюярви восстановил равновесие. Два кумира Эдмонтона посчитали свою миссию выполненной и снова впали в спячку. Позевывая, наблюдали из зоны Георгиева, как Крайдер с Зибанежадом улепетывают на рандеву с экс-вратарем СКА. Есть дубль шведа – 4:5.