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Увы, Панарин по сравнению с Макдэвидом – карлик
06 ноября 10:32
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Увы, Панарин по сравнению с Макдэвидом – карлик

Странный матч мы увидели в Эдмонтоне. Совсем не напрягаясь, «рейнджеры» вдруг повели – 4:1. Но исход получился ожидаемым: капитан «Ойлерз» сравнял счет, в одиночку переиграв пятерых ньюйоркцев, а добил их в овертайме Драйзайтль – 6:5.

Давненько хотелось посмотреть в деле наиболее вероятного MVP Олимпиады-2022. Тем более в очной дуэли сравнить его с самым высокооплачиваемым российским повелителем шайбы, который Макдэвиду по годовой зарплате в НХЛ только и уступает – 11,643 млн против 12,5 млн долларов.

Жалкое зрелище, скажу я вам честно и откровенно. Хоть впервые в сезоне Панарин и набрал очки в четвертом матче кряду, в игре его видно не было. Абсолютно! В активе единственное жалкое очко за второстепенную передачу на гол Зибанежада, когда швед как раз и довел счет до 4:1. В остальном, скажем мягко, массовое катание от Артемия по свободному льду.

Контраст со вкладом Макдэвида, да и Драйзайтля – колоссальный, чудовищный, межгалактический. Моська и слон. Пара слонов.

Тандем лучших стрелков НХЛ два периода нагло валял дурака. Наверное, обалдели от резвости «рейнджеров» вкупе с их невероятной удачливостью. В ворота Коскинена залетало буквально все, что двигалось. Чему финн особо и не противился, заглотнув четыре плюхи уже к 27-й минуте.

Очухались Коннор и Лео лишь после второго перерыва: в большинстве быстренько сварганили гол защитника Барри – 3:4. Спустя две с половиной минуты их партнер по тройке Пульюярви восстановил равновесие. Два кумира Эдмонтона посчитали свою миссию выполненной и снова впали в спячку. Позевывая, наблюдали из зоны Георгиева, как Крайдер с Зибанежадом улепетывают на рандеву с экс-вратарем СКА. Есть дубль шведа – 4:5.

Странная до идиотизма игра достойных друг друга соперников с бесконечно дырявой защитой пикировала к совершенно незаслуженной виктории «синих рубашек». Пока в узкие двери посудной лавки Георгиева не просунулись-таки два могучих хобота.

Цирковое соло канадца за три минуты до финальной сирены заслуживает вершины хит-парада. Недели минимум! Макдэвид, чтобы не было офсайда, выехал в среднюю зону, покатил вдоль синей линии, и, как только увидел щель в обороне гостей, спуртанул по центру мимо Руни, Ханта, Трубы, Немета и напоследок - Георгиева.

- Я – король НХЛ! Я – король хоккея! – расписался Коннор на глазах ловивших его тень неуклюжих пацанчиков с Манхэттена и ошалевшей от счастья лицезреть чудо публики.

В овертайме Макдэвил и Драйзайтль поменялись ролями. Капитан ассистировал, а немец ставил тройной восклик в этом сногсшибательном ледовом шоу.

- Мне платят, чтобы я забивал знаковые голы. Мне платят, чтобы я делал подобные вещи. Я просто выполняю свою работу, - скромно подытожил второй бомбардир чемпионата.

Да-да, возглавил список самых результативных Драйзайтль – 23 (10+13) очка. У Макдэвида – 22 (8+14). Но, в отличие от партнера, канадец набирает очки во всех десяти матчах чемпионата.

А где же наш Хлебушек? Ого! На 32-м месте?! Два гола, девять передач, полезность «минус 5».

- Одиннадцать с половиной миллионов долларов подразумевают совсем иную отдачу, - подозреваю, вскоре услышит Артемий - если уже не услышал! – от своих щедрых работодателей.

- Алексей Юрьевич, - обращаюсь к тренеру олимпийской сборной Жамнову, - есть план, как остановить этого инопланетянина под номером 97 в Пекине?

источник: «Советский спорт»
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