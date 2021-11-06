Борис Миронов: Мы не ожидали, что «Динамо» так активно начнет игру, вот у нас и не заладилось

- Соперник доставлял много проблем с первых минут, поэтому игра не заладилась. Мы не ожидали от Минска, что они так активно начнут. Потом стали выравнивать игру, делать перестановки. Но проиграли в овертайме. Обидно, но надо готовиться дальше. Это уже история. Сделаем выводы, - рассказал Миронов.
- Вы три последних матча заканчиваете в дополнительное время. Что не получается?
- Так игра складывается. Иногда так бывает, что овертаймы идут. Может, просто не так часто лезем на пятак. Мало бросаем, нацеленность у ребят пропала. Будем разговаривать, разбирать ошибки.
- Сегодня Чебыкин забросил первую шайбу. Как оцените его игру и обмен?
- Он нормально вписался. У нас дружный коллектив. То, что он забил – молодец - это простимулирует его играть еще лучше. Мы думаем, что у него есть запас, который еще не использован. Надеемся, что будет прибавлять.
- «Динамо» сегодня играло в усеченном составе. «Спартак» недонастроился?
- Все что угодно сейчас можно сказать. Иногда молодые игроки более агрессивны, стараются доказать, что хотят находиться в основе - это создает даже больше проблем, чем возрастные команды. Понятно, что должен быть настрой на каждый матч, но что-то не получалось. Мы выровняли игру и сравняли счет, но не довели дело до победы.
- Вы поменяли голкипера после трех пропущенных шайб. Почему?
- Хотели встряхнуть команду, чтобы заиграла по-другому. Иногда, когда вратарь много пропускает, он это может психологически неправильно воспринять, поэтому решили встряхнуть команду. Вроде удалось, но не довели матч до победы.
- Бывает так, что команда обыграла лидера, а на следующий матч не хватает эмоций. Вы обыграли СКА, не заметили сегодня такого?
- Есть такое. Конечно, мы видим все со стороны. После игры было собрание, где мы сказали, что нельзя расслабляться и надо настраиваться на каждую игру - не важно, против кого она. Надо четко выполнять план и выкладываться в каждой смене с первой до последней секунды.
«РЕБЯТА ПРОЯВИЛИ ХАРАКТЕР И ВЫПОЛНИЛИ ИГРОВУЮ СИСТЕМУ ДО КОНЦА»
- Тяжелый матч. Ребята проявили характер, вратарь хорошо играл, в меньшинстве выстояли, систему игры выполняли до конца. Было тяжело, но мы победили, - рассказал и.о. главного тренера «зубров» Павел Перепехин.
- Каково состояние команды, и когда вернутся главный тренер и заболевшие игроки?
- Нормальное состояние. Те, кто болел, продолжают болеть. Когда поправятся, тяжело сказать. Те ребята, кто в строю - уставшие, может быть, температурят, но играют.
- Это ваша первая победа в КХЛ, как тренера. Как впечатления?
- Только положительные. Первая победа, но это не столь важно. Важно то, что набираем очки в сложный момент.
- Пышкайло сегодня заработал два ассиста. Как оцените его игру?
- Никита провел хороший матч. Помог нам. У нас давно проблемы с центральными нападающими. Мы не сомневались, что в тяжелый момент он может хорошо сыграть. Это опытный парень.
- После предыдущего матча Демков сказал, что будет гордиться командой, если она возьмет два очка. А вы гордитесь?
- Я горжусь командой, даже когда она проигрывает. Ребята не опустили голову в сложный момент и продолжали сражаться.
- Как оцените возвращение Бека?
- Хорошо. Даже когда он плохо себя чувствовал, все же решил помочь команде.
- Насколько психологически позитивно эта победа повлияет на команду, учитывая непростую ситуацию?
- Положительно. У нас сейчас есть пауза и уйти на нее после победы намного лучше. Думаю, все игроки быстрее поправятся.