Борис Миронов: Мы не ожидали, что «Динамо» так активно начнет игру, вот у нас и не заладилось

- Соперник доставлял много проблем с первых минут, поэтому игра не заладилась. Мы не ожидали от Минска, что они так активно начнут. Потом стали выравнивать игру, делать перестановки. Но проиграли в овертайме. Обидно, но надо готовиться дальше. Это уже история. Сделаем выводы, - рассказал Миронов.

- Вы три последних матча заканчиваете в дополнительное время. Что не получается?

- Так игра складывается. Иногда так бывает, что овертаймы идут. Может, просто не так часто лезем на пятак. Мало бросаем, нацеленность у ребят пропала. Будем разговаривать, разбирать ошибки.

- Сегодня Чебыкин забросил первую шайбу. Как оцените его игру и обмен?

- Он нормально вписался. У нас дружный коллектив. То, что он забил – молодец - это простимулирует его играть еще лучше. Мы думаем, что у него есть запас, который еще не использован. Надеемся, что будет прибавлять.

- «Динамо» сегодня играло в усеченном составе. «Спартак» недонастроился?

- Все что угодно сейчас можно сказать. Иногда молодые игроки более агрессивны, стараются доказать, что хотят находиться в основе - это создает даже больше проблем, чем возрастные команды. Понятно, что должен быть настрой на каждый матч, но что-то не получалось. Мы выровняли игру и сравняли счет, но не довели дело до победы.

- Вы поменяли голкипера после трех пропущенных шайб. Почему?

- Хотели встряхнуть команду, чтобы заиграла по-другому. Иногда, когда вратарь много пропускает, он это может психологически неправильно воспринять, поэтому решили встряхнуть команду. Вроде удалось, но не довели матч до победы.