ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Сибирь» забила на 12-й секунде, обескуражив драконов

Пропустив на старте две шайбы, «Куньлунь РС» не смог переломить ход встречи и проиграл на пустой, домашней арене.
«Сибирь» забила на 12-й секунде, обескуражив драконов
07 ноября 2021 04:45
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК "Сибирь"

Самым поздним матчем субботнего игрового дня в КХЛ стала встреча в Мытищах. Из-за телевизионной трансляции выходить на лёд хоккеистам «Куньлуня РС» и «Сибири» пришлось в 19.30, а не в 17 часов, как это обычно происходит в выходные дни.

НЕСКРОМНЫЕ ГОСТИ

Счёт в матче был открыт уже на 12 секунде. Александр Шаров решил несильным броском проверить вратаря хозяев Джереми Смита, но тот оказался не готов к такому внезапному началу. 1:0. В текущем сезоне быстрее Шарова забрасывал лишь московский динамовец Станислав Галиев — на 8 секунде.

Второй гол тоже долго ждать не пришлось. Не самая хитрая комбинация, которую завершал Вячеслав Литовченко, и шайба вновь в воротах «Куньлуня». 2:0. Начало встречи хозяева провалили с треском. К концу первого периода хоккеисты китайской команды перевели игру в зону сибиряков и несколько раз неплохо запирали гостей, но Харри Сятери оставил свои ворота на замке.

ШАНС ОТЫГРАТЬСЯ

Второй отрезок ознаменовался удалениями. «Куньлунь» дважды имел возможность реализовать лишнего, но оборона «Сибири» выстояла. Потом и у гостей было большинство, которое команда из Новосибирска провела бездарно, не сумев ни разу закрепиться в зоне хозяев и то и дело догоняя выброшенную шайбу.

На второй минуте третьего периода гости вновь огорчили голкипера «драконов». Алексей Кручинин увеличил преимущество «Сибири». 3:0.

Но «сухой» победы у команды Андрея Мартемьянова не получилось. Гости начали удаляться. Игру высоко поднятой клюшкой от Егора Спиридонова хозяева перевели в гол Джейсона Фрэма, реализовав большинство. 3:1.

В концовке Айван Занатта снял вратаря и отправил в атаку шестерых «бойцов», но пробить Сятери снова не удалось. Победа «Сибири».

Следующий матч команда Андрея Мартемьянова проведёт 8 сентября в Москве, соперник — «Спартак».

«Куньлунь» же отправляется на паузу. Команда Айвана Занатты сыграет с «Авангардом» лишь 13 ноября, после финского этапа Евротура.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Алиев: Признаю, что потерпел поражение сегодняОпубликовано видео выступления дуэта Степанова/БукинОпубликовано видео выступления Софьи Самодуровой в ТуринеНазван окончательный диагноз Александры ТрусовойСтал известен точный диагноз фигуристки Александры ТрусовойСтаршая дочь лучшего хоккеиста в истории - редкая красотка!
Буона сера от Кассьерры! Как колумбиец из «Сочи» уничтожил оборону ЦСКА
В одном из центральных матчей 14-го тура РПЛ команда Владимира Федотова уверенно разобралась с армейцами (4:1) благодаря двум голам и двум голевым передачам Матео Кассьерры и вернулась на второе место в турнирной таблице.
А чемпионка-то — настоящая! Как Щербакова с блеском выиграла итальянский Гран-при
В Турине на 3-м этапе серии Гран-при российские фигуристки сделали победный дубль: у Анны Щербаковой – золото, у Майи Хромых – серебро.
Кудесники мяча! Сборная России по пляжному футболу снова лучшая в мире
Российские пляжники четвертый раз выиграли Межконтинентальный кубок, победив в финале Иран (3:2) благодаря хет-трику Бориса Никонорова.
Динамовский покер! Бело-голубые победили «Краснодар» четвертый раз подряд (видео)
В матче 14-го тура РПЛ бело-голубые на своем поле переиграли «быков» (1:0) благодаря голу Вячеслава Грулева.
«Этот сезон не спасти, но Хави пришел надолго». Экс-участник каталонских дерби — о новом тренере «Барселоны»
Бывший защитник «Эспаньола», «Осасуны» и «Алавеса» Дмитрий Кузнецов поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Хави на пост главного тренера «Барселоны».
«Безбашенный Эджуке — слабый аргумент против опыта южан: будет 2:0». Прогноз Ловчева на матч «Сочи» — ЦСКА
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги команда Владимира Федотова по игре превзойдет армейцев и одержит победу (6 ноября, 19:00).
«Стиль «Ливерпуля» принесет победу 2:1». Ловчев — о матче «Динамо» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в одном из центральных матчей 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Краснодаром» (6 ноября, 16:30).
С Виторией — всё? Похоже, «Спартак» больше не верит в португальца и нацелился на экс-помощника Конте
Итальянские инсайдеры пишут о начале переговоров красно-белых с Паоло Ваноли, который когда-то забивал за «Парму» в Лужниках, а затем ассистировал Антонио Конте.
Пятый подиум для Переса, победа «Феррари» над «Маклареном». Расклады и ставки на Гран-при Мексики
5 - 7 ноября на автодроме имени братьев Родригес пройдет 18-й этап «Формулы-1». Главной интригой остается борьба за лидерство в общем зачете между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном (их разделяют 12 очков), но героем уик-энда вполне может стать хозяин трассы мексиканец Серхио Перес.
Шок? Сенсация? А вот и нет! Как Щербакова и Хромых проиграли короткую программу… бельгийке
В Турине стартовал 3-й этап Гран-при. После короткой программы лидирует Луна Хендрикс из Бельгии, россиянки Майя Хромых и Анна Щербакова отстают на 1,48 и 1,79 балла соответственно.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика