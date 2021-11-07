«Сибирь» забила на 12-й секунде, обескуражив драконов

Самым поздним матчем субботнего игрового дня в КХЛ стала встреча в Мытищах. Из-за телевизионной трансляции выходить на лёд хоккеистам «Куньлуня РС» и «Сибири» пришлось в 19.30, а не в 17 часов, как это обычно происходит в выходные дни.

НЕСКРОМНЫЕ ГОСТИ

Счёт в матче был открыт уже на 12 секунде. Александр Шаров решил несильным броском проверить вратаря хозяев Джереми Смита, но тот оказался не готов к такому внезапному началу. 1:0. В текущем сезоне быстрее Шарова забрасывал лишь московский динамовец Станислав Галиев — на 8 секунде.

Второй гол тоже долго ждать не пришлось. Не самая хитрая комбинация, которую завершал Вячеслав Литовченко, и шайба вновь в воротах «Куньлуня». 2:0. Начало встречи хозяева провалили с треском. К концу первого периода хоккеисты китайской команды перевели игру в зону сибиряков и несколько раз неплохо запирали гостей, но Харри Сятери оставил свои ворота на замке.

ШАНС ОТЫГРАТЬСЯ

Второй отрезок ознаменовался удалениями. «Куньлунь» дважды имел возможность реализовать лишнего, но оборона «Сибири» выстояла. Потом и у гостей было большинство, которое команда из Новосибирска провела бездарно, не сумев ни разу закрепиться в зоне хозяев и то и дело догоняя выброшенную шайбу.

На второй минуте третьего периода гости вновь огорчили голкипера «драконов». Алексей Кручинин увеличил преимущество «Сибири». 3:0.

Но «сухой» победы у команды Андрея Мартемьянова не получилось. Гости начали удаляться. Игру высоко поднятой клюшкой от Егора Спиридонова хозяева перевели в гол Джейсона Фрэма, реализовав большинство. 3:1.

В концовке Айван Занатта снял вратаря и отправил в атаку шестерых «бойцов», но пробить Сятери снова не удалось. Победа «Сибири».

Следующий матч команда Андрея Мартемьянова проведёт 8 сентября в Москве, соперник — «Спартак».

«Куньлунь» же отправляется на паузу. Команда Айвана Занатты сыграет с «Авангардом» лишь 13 ноября, после финского этапа Евротура.