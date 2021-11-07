Шестеркина бросили на растерзание, а у Сорокина уже третий сухарь за пять игр

Вот у Алексея Жамнова и обозначились проблемы, казалось бы, в самой укомплектованной и надежной линии олимпийской сборной.

Травма Сергея Бобровского, из-за которой он вынужден был снять форму после первого периода позавчерашнего матча с «Вашингтоном», оказалась серьезной. За визитом во Флориду «Каролины», до того не знавшей поражений, сибиряк наблюдал с трибуны. Его 20-летний сменщик Спенсер Найт прекрасно справился – «ураганы» Свечникова-младшего капитулировали 2:5. Хотя сам нападающий находился на льду при обоих голах гостей, заработал очередной балл за передачу и полезность «плюс 1». Всего у Андрея – 14 (7+7) очков и пятое место среди бомбардиров чемпионата.

В Оттаве дали отдохнуть Андрею Василевскому. С канадцем Эллиоттом в рамке чемпионы все решили в третьем периоде – 3:5. К сожалению, в «Тампе» в этот вечер вообще не обнаружилось русских. Кучеров восстанавливается после операции. Сергачев дисквалифицирован на две игры за удар в голову в предыдущем туре нападающего «Торонто» Марнера. Два российских «сенатора» защитники Зуб и Зайцев никак себя не проявили. Впрочем, не схватили отрицательную полезность – и то хорошо.

Другой наш дуэт пережил фиаско в Калгари. «Рейнджерс» второй раз в сезоне влетели «Флеймз» - 1:5 дома и 0:6 сейчас в гостях. Все 11 шайб пропустил Шестеркин. Панарин не просто откатал всухую, но и в обоих случаях записал по «минусу 1» в полезность.

С самого старта сезона было ясно, что ньюйоркцы держатся только на вратаре. Игорь раз за разом вытаскивал «синим рубашкам» по сути безнадежные матчи. Стоило москвичу подустать, как все мгновенно рассыпалось. У «рейнджеров» абсолютно разбалансированный состав. Перестройка с упором на силовиков типа Ривза и Тинорди полностью провалилась. Первые номера драфта Лафреньер и Какко совсем сдулись – отдачи от вроде как юных бриллиантов никакой. У финна вообще ноль очков, канадец спикировал в четвертое звено.

Более того, новички порой выступают в роли вредителей. Как, например, нападающий Бле, пришедший из «Сент-Луиса» в обмен на Бучневича. Более идиотского трейда невозможно представить. Так вот, в конце первого периода в Калгари при счете 1:0 Фокс после блестящего соло сравнял счет. Однако «огоньки» взяли челлендж – и не прогадали! Тот самый Бле умудрился влезть в офсайд, чем аннулировал гол лучшего защитника прошлого сезона. Такие дешевые подставы способны морально убить команду, что с «рейнджерами» и произошло. А наш Хлебушек совсем зачерствел. Да и что можно изобразить с пустышкой в звене?! Имею в виду Какко.

Только Сорокин в Виннипеге поддержал российскую вратарскую марку. Илья в третий раз за последние пять матчей сохранил владения на замке, а «Джетс» впервые в сезоне не забили ничего – 0:2. Надо отметить, что сибиряк бессменно защищает ворота «Айлендерс», которые еще ни разу не играли на своей новенькой арене, где заканчиваются финальные приготовления к открытию нового дома «островитян» на Лонг-Айленде.

Неутомимая «Миннесота» снова всем показала, как вытаскивать проигранные вроде бы матчи. В Питтсбурге гости за три с половиной минуты до финальной сирены горели 2:4. Капризов, еще в первом периоде открывший счет, возглавил погоню «диких». С его помощью после замены вратаря на шестого полевого «Уайлд» сократили отставание до минимума, а за три секунды до конца и вовсе восстановили равновесие. В серии буллитов Кирилл отличился впервые в НХЛ, а решающая шайба в активе Бьюгстада.

У героя Пхенчхана стало 10 (2+8) очков в десяти турах, а всего за карьеру в НХЛ – 61 (29+32) в 65 матчах. Россиянин побил рекорд для новичков «Миннесоты» по скорости достижения этой отметки, установленный словаком Марианом Габориком. Тому понадобилось аж 93 матча, чтобы закрыть шестой десяток очков.

Красный день календаря ныне и у новобранца «Коламбуса» Егора Чинахова. Чемпион России-2021 в поединке с «Колорадо» (4:2) заработал первые два очка в НХЛ!

В стартовом периоде экс-«ястреб» помог открыть счет шведу Карлссону. За 62 секунды до финальной сирены при счете 2:2 Егор вообще чуть не стал героем вечера. С передачи Гаврикова 20-летний форвард пробил чемпиона мира-2021 Кемпера, о чем проорали в микрофон американские телекомментаторы. Однако шайбу у ворот подправил-таки канадец Силлинджер, на кого судьи и переписали победный гол «колумбов».

А вот столица США 741-ю шайбу Великой восьмерки так и не увидела. Более того, «Кэпиталз» потерпели уже третье поражение кряду! Теперь от «Филадельфии» - 1:2. Сказывается потеря из-за травм Бекстрема и Оши. Без американца и шведа большинство «столичных» окончательно разладилось.

Овечкин и Кузнецов, как Шестеркин в «Рейнджерс», просто физически не в состоянии спасть команду тур за туром без помощи партнеров. Александр второй раз за сезон не набрал очков, хотя нанес 6 бросков в створ. Евгений после результативной серии из трех матчей откатал всухую уже дважды. Тревожно за наших «столичных»! Тем более что вратарь Самсонов опять куковал в запасе под чехом Ванечеком.

Зато у «Флайерз» ударно выступил Иван Проворов – почти 27 минут на льду! Закрыл у «Филадельфии» как меньшинство, так и большинство. Очков, правда, защитник не набрал. Но и соперникам ничего не позволил.