Федоров уволил Брагина из ЦСКА. Не повторится ли история в Санкт-Петербурге?

У сшибки армейцев – целый клубок интриг. Тренерская: Сергей Федоров против Валерия Брагина. Вратарь СКА Ларс Юханссон и его нынешний и бывший одноклубник защитник Мэт Робинсон против ЦСКА. А также форвард Владислав Каменев против СКА – клуба, в котором он перезапустил карьеру, пробился в сборную и сыграл на ЧМ-2021 в Риге. Это только главные темы. А есть еще и мелкие, побочные.

Напомним, когда Федорова назначили главным менеджером клуба, главным тренером пригласили Брагина, за успехи с молодежной сборной. Босс ЦСКА хотел видеть у руля команды иностранца из Северной Америки и в декабре уволил триумфатора Баффало-2011. Хотя турнирные дела красно-синих нельзя было назвать провальными. Что было дальше, хорошо известно.

Теперь за СКА пристально следит Олег Знарок, в 2017-м завоевавший в Санкт-Петербурге Кубок Гагарина. В Питере он вооружился клубной маской цвета хаки. Сегодня его маску украшала эмблема «Рейнджерс» - наверняка презент его зятя Артемия Панарина. Рядом с тренером находился Андрей Точицкий, один из директоров СКА.

В другой ложе уединились министр обороны Сергей Шойгу и президент СКА и одновременно председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.

На их глазах лидер Западной конференции и один из главных претендентов на Кубок Гагарина потерпел самое чувствительное в сезоне поражение – 0:4. Богатая на звонкие имена питерская атака не подобрала ключи к воротам Адама Рейдеборна, запустившего в пятницу в Подольске пять (!) шайб. Да стопроцентных моментов гости создали маловато. Хотя гостеприимные хозяева подарили большинства с щедростью удивительной. Только за нарушение численного состава москвичи отсидели целых 6 минут.

Пару раз жахнул с «усов» в заградительное стекло новый капитан СКА Никита Гусев, вернувшийся из НХЛ не тонусе. В конце третьего периода он еще и сфолил на Владиславе Каменеве, оформившем дубль, и сорвал финальный штурм. Без устали палил по воротам чудо-защитник Микко Лехтонен, по большей части в молоко.

Взялся за старое Андрей Кузьменко, набравший сумасшедшую форму. Свои вертушки-улитки он крутил за воротами и в углах, на пятачок его не пускали.

Очень старался резвый Артем Швец-Роговой, но без толку. А его бывший партнер по звену Каменев дважды неотразимо жахнул по воротам со средней дистанции. Еще два гола на счету шведов Лукаса Валльмарка и Юакима Нордстрема.

Нельзя сказать, что все подопечные Федорова сыграли на отлично. Так, капитан Сергей Андронов, продолжающий бить свой же клубный рекорд по долгожительству (уже 537 матчей в форме ЦСКА), схватил удаление у борта в центре поля, его дурному примеру последовал молодой Владислав Котков, схвативший руками в чужой зоне Лехтонена.

Несмотря на два голевых паса, не слушалась шайба Михаила Григоренко. Во втором периоде при счете 2:0 его вывели на ворота, но записной лидер красно-синих вместо броска начал перекладывать шайбу под неудобную руку и упустил жирный момент.

Кто-то наверняка скажет, что ЦСКА победил по лекалам Игоря Никитина. Может быть. Но надо учитывать: команда играет так, как дает ей соперник.

На разминке москвичи лишились духовитого форварда Сергея Плотникова, у которого со СКА старые счеты. Его заменил… защитник Джон Гиломор с хорошим катанием. Кажется, в обороне он играет куда слабее, чем в атаке.

Слабо выглядели Максим Соркин, Котков и Данила Хулапов. В паспорт мы не смотрим, когда речь идет о таком клубе с такими амбициями.

Победу 4:0 из истории не вымараешь. Столь убедительно СКА не обыгрывал ни Никитин, ни его предшественник Дмитрий Квартальнов.

К слову, проблемы Брагина в ЦСКА начались с домашнего поражения 2:4 от СКА. В том матче на арене «Мегаспорт» хозяева не удержали преимущество 2:0. Главным организатором камбэка-переворота стал капитан невских армейцев Илья Ковальчук, оформивший хет-трик. На глазах патрона ЦСКА Игоря Сечина. Брагина обвинили в неумении выигрывать большие матчи. Сегодня как раз был один из таких.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – СКА – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

Голы: Каменев (2), Валльмарк, Нордстрем.