Еще один черный день российских вратарей – Худобин и Варламов на пару запустили 8 шайб

Вроде бы у Алексея Жамнова роскошный выбор для заполнения трех вратарских вакансий в олимпийском ростере. Но как-то кандидаты отваливаются один за другим.

Сергей Бобровский не смог провести уже две встречи «Флориды» из-за засекреченной травмы верхней части тела. В 33 года любое повреждение вызывает опасения, а восстановление после болезни грозит затянуться. Лучший хоккеист ХХ века Владислав Третьяк, к слову, завершил карьеру в 32 года.

Да, Игорь Шестеркин в одиночку тащит абсолютно разбалансированный «Рейнджерс» с загрустившим Артемием Панариным. Но уже после месяца регулярки видно, что москвич не выдерживает этой сумасшедшей нагрузки. Тем более что Александр Георгиев проваливает и нынешний сезон – помощи от него мало.

Хорошо хоть, что здоровье не подводит Шестеркина. Пока не подводит. Резервы любого человеческого организма, увы, ограничены. Да и 11 пропущенных шайб в двух матчах от «Калгари» Жамнова и его помощника по вратарям Евгения Набокова заставили о многом задуматься. Всего-то канадский клуб-середнячок, а если на той стороне будут олимпийцы Канады? Или США?

Сегодня пост номер один «Айлендерс» впервые с 25 июня занял залечивший травму Варламов. Скажем откровенно, Семен команду не выручил – вторую и третью шайбу «Миннесоты» не берущимися не назовешь. А при первом голе неудачно выкинул шайбу по борту.

Хотя шанс на ничью 33-летний россиянин гостям все-таки дал: отразил 34 броска из 37 и при счете 2:3 уступил место шестому полевому. Барзал и Ко потеряли шайбу в зоне атаки, и «дикие» еще пару раз поразили пустую рамку. Причем хозяева справились без помощи Капризова, хотя Кирилл и откатал более 20 минут.

Перспективы Антона Худобина на поездку в Пекин изначально представлялись чисто теоретическими. Брать на Олимпиаду третьим номером 35-летнего аксакала, то есть просто посидеть на трибуне, нет никакого смысла. Да и в целом «Даллас» заметно сдал после сенсационного проникновения в финал Кубка Стэнли-2020. В Ванкувере «звезды» слишком часто нарушали правила, за что хозяева их регулярно карали: четыре гола в большинстве, а шестой – в пустые ворота.

Что интересно: победную шайбу Подколзин забросил в равных составах, когда на 36-й минуте сделал счет 4:2. В этом и беда 20-летнего Василия: российского новичка, в отличие, например, от его сверстника Свечникова-младшего, в большинстве не выпускают. Что кардинально ограничивает результативность экс-капитана молодежной сборной и его шансы на «Колдер Трофи».

Что касается наших полевых в «Далласе», то Радулов, как всегда, очень старался. Однако КПД у Александра снова даже не нулевой, а отрицательный – «минус 2» за полезность. О Денисе Гурьянове и сказать нечего – очередной серенький матч фигуриста.

Что в итоге имеем? При всем богатстве выбора альтернативы MVP Кубка Стэнли-2021 Василевскому и олимпийскому чемпиону Сорокину у нас нет.

Илья наверняка защищал бы ворота «Айлендерс» и сейчас в Сент-Поле, если бы накануне «островитяне» не играли в Виннипеге. Сибиряк там, напомним, в третий раз за пять последних туров остался сухим (2:0). В принципе он готов был выйти на лед второй вечер подряд. Но зачем рвать жилы на старте чемпионата, если выздоровел Варламов? Так Сорокин впервые в нынешнем чемпионате остался в запасе, а на игру Семена, конечно, повлиял недостаток игровой практики.

Именно по этой причине сборная России может рассчитывать на Илью Самсонова («Вашингтон») и Ивана Просветова («Аризона») разве что на чемпионате мира-2022 в Финляндии.