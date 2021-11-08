Олег Знарок: Юрьич попросил меня последить за центральным нападающим

На финском турнире нашу сборную будет возглавлять Олег Браташ, недавно назначенный наставником молодежной сборной. Его помощники – Сергей Зубов, Александр Титов, консультант Олег Знарок. Роли в новом штабе в процессе обсуждения.

Браташ сообщил, что капитаном на Кубке Карьяла назначен единственный в этом составе участник ЧМ-2021 в Риге Дмитрий Воронков, его ассистентами – форвард СКА Марат Хуснутдинов и дебютант сборных защитник «Спартака» Александр Никишин.

Журналистов интересовал не только Кубок Карьяла, но и дела Валерия Ничушкина и Евгения Кузнецова. Об этом рассказал исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

- В ФХР из ВАДА пришло первое уведомление о том, что в пробе Ничушкина, взятой в марте 2013 года, обнаружено запрещенное вещество. Она хранилась в Московской лаборатории. До 16 ноября хоккеист должен дать объяснение случившемуся, - заявил Курбатов.

По вопросу Кузнецова, которым занимается ФХР, новостей пока нет.

У Знарка поинтересовались его отношениями с главным тренером «дрим тим» Алексеем Жамновым в свете последних перетрубаций в штабе сборной.

- С Юрьичем у нас хорошие отношения. Он позвонил и попросил последить на Карьяла за центральным нападающим, - ответил Знарок и добавил, что были неприятные моменты, связанные с этими перетрубациями.

Так за кем Знарок будет пристально наблюдать? Варианта два – Воронков из Казани и его одноклубник Артем Галимов. Первый из них, правда, в последнее время играет на фланге, второй – центр, умеющий не просто забивать, а делать это изысканно. Есть еще универсал Хуснутдинов, готовый примерить капитанскую нашивку на МЧМ-2022 в Эдмонтоне и Ред-Дире, так что на декабрьском Кубке Первого канала он не сыграет.

- А вы собираетесь в Пекин? И какие будут ваши функции на Олимпиаде? – спросили Знарка.

- Пока не знаю, - ответил тренер-победитель.

Воронков на все вопросы отвечал односложно. Автор этих строк поинтересовался, почему он часто дерется, тратит силы на кулачные поединки в ущерб игре?

- Так получается, - тихо ответил капитан сборной на Кубке Карьяла.

Браташ рассказал, что в Финляндию отправится микст кандидатов на МЧМ и национальную сборную с прицелом на Кубок Первого канала и Олимпиаду. Тренер заверил, что команда будет играть агрессивно, но правильно и дисциплинированно.

В связи с отменой традиционной канадской Суперсерии со сборными местных юниорских лиг важно просмотреть и проверить кандидатов на взрослом уровне. Напомним, год назад наша команда, целиком составленная из молодежи до 20 лет, одержала победу во всех трех матчах и выиграла финский турнир. Тогда ее возглавлял Игорь Ларионов, ныне перемещенный в олимпийскую (читай вторую) сборную.

Календарь сборной России на Кубке Карьала

11 ноября, четверг

19:30* Россия – Финляндия

13 ноября, суббота

15:00 Россия – Швеция

14 ноября, воскресенье

14:30 Россия – Чехия

* Время московское.