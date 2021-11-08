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Очень вырос в хоккейном мире, гриппа вирус, три-четыре. Как «Салават» получил поражение от лиги

КХЛ решила засчитать «Салавату Юлаеву» техническое поражение за срыв матча с «Трактором».
Очень вырос в хоккейном мире, гриппа вирус, три-четыре. Как «Салават» получил поражение от лиги
08 ноября 2021 20:37
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ХК «Салават Юлаев»

В субботу 6 ноября Роспотребнадзор по Башкортостану ввел карантин в отношении уфимского клуба на неделю. После чего стало ясно, что матч регулярки с «Трактором» юлаевцы провести не смогут. На официальном сайте «Салават» пояснил, что команда изолируется на семь дней из-за вспышки гриппа А, утверждая, что это заболевание подтверждено лабораторным путем.

«Заболевшие игроки неоднократно проходили тестирование на коронавирусную инфекцию как методом ПЦР, так и методом анализа на присутствие в организме антигена. По результатам проверок не было выявлено ни одного положительного результата», - говорится в заявлении клуба. Однако технарь ему все равно влепили.

Год назад лига в вопросе пандемии была на редкость непоследовательна. Кому-то позволяла переносить матчи пачками – как «Йокериту» или «Барысу». С рижским «Динамо» тоже все было не очень гладко. К иностранцам в КХЛ особое отношение, с ними церемонились и шли навстречу. Со «своими» все было не так. «Локомотиву», помнится, выписали техническое поражение за неявку на игру с «Куньлунем».

Но то был обычный сезон, а нынче – олимпийский. Пауза на Игры будет большущая, а потому распихивать матчи просто некуда. Одну игру безусловно можно было бы сдвинуть в календаре. Но все видят, насколько тяжелая в стране ситуация с ковидом. Едва ли не ежедневно статистика бьет рекорды по смертности населения от «короны», и конца у этой истории, увы, пока не видно. Если пойдешь навстречу «Салавату», значит, так же нужно будет поступать со следующей командой, которая окажется в подобной ситуации. Риск повторения очень большой.

Другое дело, что наводит на размышление диагноз игроков из Уфы. О гриппе вроде бы речь раньше не шла в плане отмены матчей. Как тогда расценивать подобные вещи? Кто-то решил подстраховаться по принципу «как бы чего не вышло» или же есть опасение, что это на самом деле ковид, просто кто-то об этом молчит?

Вопросы не могут не возникнуть, когда клуб с явным сарказмом в своем пресс-релизе делает упор на эпидемии не коронавируса, а именно гриппа. «Комментарии клуба будут даны после получения официального решения лиги. В любом случае надеемся, что принятое КХЛ решение не будет способствовать дальнейшему распространению пандемии гриппа «А» на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Финляндской Республики, Латвийской Республики, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики».

С каких пор матчи стали отменять из-за сезонных ОРВИ? И если это новая практика, то неплохо бы было об этом предупредить заранее, а теперь разъяснить подробно. Мы же услышали от КХЛ такой довод, объясняющий решение о присуждении «Салавату» технаря: «В условиях сохраняющихся ограничений по ситуации с коронавирусом, наступлением сезона респираторных инфекций, а также учитывая плотность календаря в олимпийский сезон, лига неоднократно отмечала, что клубы несут повышенную ответственность за сохранение здоровья игроков. КХЛ приняла решение о том, чтобы засчитать техническое поражение клубу «Салават Юлаев» в связи с тем, что клуб не предпринял достаточных мер по нераспространению заболевания в команде».

А кто у нас в стране такие меры предпринял? Посмотрите на статистику и сравните ее с прошлогодней. Годом ранее цифры были в разы меньше – как по заболевшим, так и по умершим. Что же тогда не слышали мы подобных заявлений от той же КХЛ? Ведь очевидно, что в сегодняшней ситуации оградиться от инфекции практически нереально.

Эпидемиологи разных мастей сообщают нам о том, что даже вакцинированные люди имеют риск заразиться ковидом. Автор этих строк готов привести в подтверждение этого свой личный опыт. Каким образом должен был действовать «Салават» (или любой клуб на его месте), чтобы обеспечить достаточные меры, когда режим чемпионата с постоянными разъездами вынуждает игроков контактировать с огромным количеством людей ежедневно? А поголовная вакцинация не дает гарантии, что команда не заболеет.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев также не понимает логику КХЛ, когда одним разрешают, а другим нет. «Сложно сказать, но, по-моему, идет какая-то двойная бухгалтерия. Одним клубам разрешают играть в плей-офф на одной площадке все матчи (так было с «Локомотивом» весной в серии с «Йокеритом». – Прим.). Как-то надо решать эти вопросы в соответствии с регламентом, а не выборочно. А тот факт, что у «Салавата» сейчас несчастный случай… КХЛ, видимо, решила показать себя очень принципиально в этом плане», - сказал Плющев «Чемпионату».

Хорошо, что сейчас подоспела международная пауза, а то влепили бы очевидно «Салавату» еще пару технарей со своей принципиальностью. Интересно, сумеет ли выдержать лига свою коронавирусную позицию и дальше. И что будет, если в такую историю попадет не клуб из Уфы, а другой, чьи боссы имеют куда более серьезный вес.

источник: «Советский спорт»
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