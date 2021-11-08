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Антон Красоткин: «Сибирь» мало пропускает, потому что очень строго играет в своей зоне

После матча регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» - «Сибирь» (0:3) вратарь гостей Антон Красоткин отметил, что команда полностью выполнила установку на игру, а нападающий красно-белых Максим Цыплаков посетовал, что не хватало остроты.
Антон Красоткин: «Сибирь» мало пропускает, потому что очень строго играет в своей зоне
08 ноября 2021 23:07
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК «Сибирь»

- Работы сегодня было много, что было самым сложным для вас? - вопрос Красоткину.
- Самым главным было выиграть. У нас третья игра на выезде, предыдущие матчи были очень тяжелыми. Но в целом сыграли здорово, выполнили установку на матч, поэтому выиграли.

- Сегодня вам везло в некоторых моментах, потому что вы иногда даже не видели шайбу – она падала сверху и за спиной оказывалась несколько раз. Вам фартило?
- Конечно. Хочу сказать спасибо ребятам за то, что они много бросков поймали на себя, а где-то вообще не дали бросить, где я не успевал. Так что это наша общая победа.

- У «Сибири» уже шесть матчей на ноль. Больше только у СКА – семь. Но положение в турнирной таблице разное. О чем это говорит?
- Это не основной показатель. Мы мало пропускаем, потому что очень строго играем в нашей зоне, а в средней не даем сопернику развернуться. А в целом, если счет победный для нас, он уходит на второй план.

Источник фото: ХК «Сибирь»
- Кому в вашей команде отдали приз лучшего игрока матча?
- Мне.

- А сами кого бы хотели отметить?
- В таких матчах сложно отметить кого-то одного. Все думают, что если команда сыграла на ноль, то лучшим был вратарь. А я считаю, что сегодня команда сделала намного больше, чем я.

- Принципиально ли для вас было выиграть противостояние у Алексея Красикова – вратаря «Спартака», как у предшественника в «Сибири?
- Это уже на втором плане после важности самой победы.

«ВОЗНЯ ПО УГЛАМ БЕЗ ВСЯКОЙ АГРЕССИИ МЕШАЛА НАМ ЗАБИТЬ»

- У «Спартака» было большое преимущество по броскам, инициативе и владению шайбой, но счет развивался в обратном направлении. Что не получалось у вашей команды? – вопрос Цыплакову.
- Мы очень много контролировали шайбу, и возня по углам без всякой агрессии и трафика перед воротами мешала нам забить. Будем больше уделять этому внимания на тренировках, нам часто не хватает какого-то грязного гола.

Источник фото: ХК «Спартак»
- Во многих матчах, в которых «Спартак» должен играть с соперниками, как минимум, на равных, он теряет очки. Почему так случается? Есть ли элемент недонастроя, или из-за длинной серии уже нет сил?
- Пять матчей через день тоже сказываются. Есть усталость. Кто-то недорабатывает, и мы часто начинаем матчи с пропущенных шайб. Это тоже надо постараться исправить в паузу.

- «Сибирь» играет откровенно от обороны, показывает закрытый хоккей. Как действовать против таких команд?
- Только при выигранной борьбе можно получить инициативу. У нас она тоже сегодня была, но не хватило остроты. А так, мы хорошо проходили среднюю зону, раскаты у нас тоже получались. Только бросков по воротам не хватало.

- Сейчас будет пауза на игры сборной. Насколько она необходима команде?
- Конечно, она всем нужна. Нам дадут пару дней выходных, а потом будем работать. Надо немного набрать физических кондиций и перезагрузиться.

источник: «Советский спорт»
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