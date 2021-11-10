Мичков переплюнет даже Овечкина... 16-летний форвард может стать рекордсменом сборной

Не припомню, чтобы за сборную сыграл 16-летний хоккеист. Главный тренер нашей команды на Кубке Карьяла-2021 и возглавляющий молодежную сборную Олег Браташ заявил, что даст Мичкову шанс. С прицелом на МЧМ-2022 в Эдмонтоне/Ред-Дире.

Легенды Валерий Харламов, Борис Михайлов, Владимир Петров, Александр Якушев, Владимир Шадрин, Виктор Шалимов дебютировали в национальной команде, когда им было за 20. Владислав Третьяк стоит особняком. Лучший хоккеист XX века по версии ИИХФ засветился на Призе «Известий» и в том же сезоне на ЧМ-1970 в 17.

Вячеслав Фетисов дебютировал на ЧМ-1977 в Вене в 18, а через год в Праге стал лучшим защитником турнира. Владимир Константинов попал в состав сборной на московский ЧМ-1986, когда ему едва исполнилось 19, защитник играл нападающим в тройке с Валерием Каменским и Сергеем Агейкиным (по ходу турнира Виктор Тихонов посадил его в запас).

Русская Ракета Павел Буре впервые примерил форму сборной в 18, а на свой первый ЧМ (Швейцария-1990) отправился в 19 и по опросу журналистов вошел во вторую сборную звезд турнира, хотя в лидерах команды не ходил, а был на подхвате.

Владимир Крутов дебютировал в сборной в контрольном матче перед Олимпиадой-1980 против западных немцев (7:4) и отметился голом и передачей. Тройка Мальцев – Лебедев – Крутов стала у наших лучшей не только в этой игре, но и в Лейк-Плэсиде. Кстати, Крутов отгрузил будущим олимпионикам (американским студентам) хет-трик в «Мэдисон Сквер Гарден» в том самом предолимпийском матче, завершившемся разгромом хозяев 10:3. Открыл он счет и в роковой для «Красной машины» встрече со звездно-полосатыми на Олимпиаде (3:4).

По итогам Игр в Лейк-Плэсиде Крутов стал единственным в хоккейной сборной, кто удостоился государственной награды – медали «За трудовое отличие».

18-летний Александр Могильный отправился на Олимпиаду-1988 в Калгари запасным, но после травмы Александра Кожевникова вышел на первый план и забил наиважнейший гол канадцам (5:0), а в заключительном матче турнира (для наших проходном) финнам (1:2).

Сергей Федоров в 19 лет сыграл на ЧМ-1989 и вернулся с золотой медалью. Его будущий партнер по Русской пятерке «Детройта» Вячеслав Козлов выступил на ЧМ-1991 в 18 лет, а в 19-ть - на Кубке Канады-1991.

На Олимпиаде-1992 в Альбервиле молодую сборную СНГ называли «детским садом», а выделялся в ней форвард московского «Динамо» Алексей Ковалев, выходивший на лед с Алексеем Жамновым (ныне главным тренером дрим тим) и Сергеем Петренко. 19 лет Ковалеву исполнилось 24 февраля на следующий день поле финала с канадцами (3:1). Тройка эта выступила не ярко, но кто об этом вспоминал в свете блеска золотой медали?

На этот же турнир третьим вратарем взяли 18-летнего Николая Хабибулина, к тому моменту не сыгравшего ни одного матча в высшей лиге отечественного чемпионата. После МЧМ-1992 он перешел из системы свердловского «Автомобилиста» в ЦСКА, и Тихонов желал видеть резервным вратарем человека из своей команды. История с золотой медалью Хабибулина, которую повесили на шею тренера после победы в финале, а вернули (новую, специально изготовленную) перед Играми-2002, хорошо известна. Во многом благодаря Хаби (и белорусам, конечно) наша дрим тим под руководством Фетисова дотянулась до бронзы. В Солт-Лейке-2002 дебютировал в сборной 18-летний Илья Ковальчук, тоже не засветившийся в суперлиге отечественного чемпионата. В стартовом матче супертурнира Кови открыл счет своим голам в сборной, выходя в звене с двумя Сергеями – Федоровым и Самсоновым. И хотя эксперт Борис Майоров публично выражал недоумение приглашением юниора (уже, кстати, энхаэловца) в «дрим тим», обедни тот не испортил. В отличие от 41-летнего капитана сборной Игоря Ларионова.

Идол и лицо НХЛ Александр Овечкин впервые примерил форму сборной накануне чешского этапа Евротура в тренировочном матче против молодежной сборной в Одинцове (5:1) и сразу забил гол, пусть и в пустые ворота. Запомним этот день – 31 августа 2003 года. А 7 сентября он забил первый для себя гол в официальном матче с финнами (6:3), опять-таки в пустые ворота. Будущей мегазвезде не исполнилось и 18 лет. А в 19 он сыграл на ЧМ-2004 в Остраве, потом на Кубке мира-2004. И пошло-поехало…

19-летний Евгений Малкин завоевал путевку в олимпийский Турин-2006 на декабрьском московском турнире-2004. Выиграв конкуренцию и Алексея Морозова, Сергея Зиновьева, Даниса Зарипова. К тому времени Малкин успел завоевать бронзу ЧМ-2005 в Вене. Перед осенней паузой в чемпионате России главные тренеры участников единогласно назвали его лучшим игроком в опросе «Советского спорта». В Вене-2005 молодежная тройка Афиногенов – Малкин – Овечкин вытащила утешительный финал со шведами (6:3). В Турине Малкин в концовке четвертьфинала с Канадой (2:0) лягнул Венсана Лекавалье, был изгнан с поля до конца игры и схлопотал дисквалификацию на полуфинал с финнами (0:4).

А Валерия Ничушкина, в 18 лет дебютировавшего на Олимпиаде-2014 в Сочи, ждет куда более длительное отлучение от сборной. Дело с его пробой, взятой еще во время плей-офф-2013 чемпионата КХЛ, только открыто. До 16 ноября форвард должен дать официальное объяснение.

Ждем развязки с кокаиновым делом Евгения Кузнецова. Его в 18-лет лет впервые пригласил в сборную Вячеслав Быков. 12 февраля 2011-го в «Глобене» Евгений размочил счет в матче Евротура со шведами (2:6). На следующий день поразил ворота чехов (4:1). Но в память врезался его гениальный гол хозяевам (2:0) на открытом олимпийском стадионе в Хельсинки 9 февраля 2012-го. Вскоре Кузнецов впервые сыграл на ЧМ, ставшим бенефисом Малкина. В полуфинале с финнами (6:2) тренер Зинэтула Билялетдинов подарил ему пару смен на день рождения, однако на финал со словаками (6:2) вообще не заявил. Как и Олег Знарок в Минске-2014.