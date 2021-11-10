Знарок уже консультирует на льду. 5 причин смотреть Кубок Карьяла

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СБОРНУЮ ЗНАРКА

Как известно, в штаб сборной на Кубке Карьяла вошел Олег Знарок. В качестве консультанта главного тренера Олега Браташ, который в декабре повезет молодежную сборную в Канаду (Ред-Дир, Эдмонтон) на МЧМ.

Напомним, после победы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Знарок внезапно покинул сборную и ее базовый клуб СКА за две недели до ЧМ в Копенгагене. Причины он обещал обнародовать после завершения карьеры.

Во вторник наша команда тренировалась в Новогорске, а Знарок консультировал игроков на льду, много общался с игроками. В частности с нападающим «Ак Барса» Дмитрием Воронковым, единственным из этого состава участника (увы, не призера) ЧМ-2021 в Риге.

В понедельник на пресс-конференции Знарок сообщил, что говорил по телефону с «Юрьичем» – Алексеем Юрьевичем Жамновым, назначенным главным тренером дрим тим пекинского созыва. И тот попросил последить за центральным нападающим, кандидатом в сборную на Кубок Первого канала и, возможно, на Олимпиаду.

Мы предположили, что им может быть как раз Воронков, в своем клубе чаще выходящий на фланге. Есть еще кадровый центр Артем Галимов, приглашенный на Кубок Карьяла. Но ему надо сильно постараться, чтобы попасть на заметку Знарку. В Казани лучший новичок сезона-2019/20 стабильностью и результативностью похвастать не может. Мы вправе ждать от Галимова больше голов, красивых и разных. По образу и подобию того шедевра, что он сотворил в «зеленом дерби».

ДЕБЮТ МИЧКОВА

Форварду-снайперу Матвею Мичкову, в 16 лет дебютировавшему в СКА, предрекают большое хоккейное будущее. Он не только засветился в КХЛ, но и открыл личный голевой счет в сильнейшей лиге Европы. Ярок он сыграл и на последнем юниорском чемпионате мира в США, правда, вернулся не с золотой, а с серебряной медалью.

9 декабря Мичкову исполнится 17 лет. Он кандидат на МЧМ-2022. Немногих в столь раннем возрасте брали на «молодежку» - Александра Овечкина, Евгения Малкина, Павла Буре, Сергея Федорова, Александра Могильного.

На пресс-конференции Браташ дал понять, что планирует дать Мичкову шанс на Кубке Карьяла. С прицелом на Ред-Дир. Поскольку молодежная Суперсерия в Канаде, как и в прошлом году, отменена. Рискованно бросать юниора в бой против мужиков, да еще на международном уровне. Особенно финнов, которых за жесткость величают европейскими канадцами. Мы же с нетерпением ждем дебюта Мичкова в первой сборной и верим в юниора.

СМОТРИНЫ ВОРОНКОВА И НИКИШИНА…

Эту тему мы затронули в пассаже о возвращении Знарка. Дмитрия назначили капитаном команды на Кубке Карьяла. Как мы рассказали, он, несмотря на серьезную травму лица (издержки плей-офф в КХЛ), сыграл в Риге на ЧМ-2021. По мнению наставника «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, в латвийский лед лицом не ударил. При этом нещадно бьет соперников, иногда перебарщивая с кулачными делами. Ему бы силы направить в правильное русло – на голы-передачи, с которыми в нынешнем сезоне у него пока напряженка.

Габаритный защитник «Спартака» Александр Никишин вообще дебютирует на уровне сборных. В прошлом сезоне он вышел из молодежного возраста. ИИХФ не допускала его на свои турниры из-за проблем с сердцем. Теперь эти неприятности позади. В клубе Никишин выбился в лидеры, он сильнее даже шведского легионера Тима Хееда. Александр искусен в силовой борьбе, любит и умеет подключаться в атаку. Немаловажный факт: Александр расцвел в «Спартаке» у Знарка. Думается, тренер-консультант как никто другой оценит игру новичка сборной и в случае успеха может рекомендовать его Жамнову, который, впрочем, и сам отлично знает возможности-способности Никишина по «Спартаку». Ведь не зря Алексей Юрьевич стоял рядом со Знарком на лавке красно-белых в прошлом сезоне. Кстати, Никишина, несмотря на статус дебютанта, назначили помощником капитана.

…А ТАКЖЕ АСКАРОВА, МУХАМАДУЛЛИНА, ХУСНУТДИНОВА

Год назад все трое стали победителями финского этапа Евротура. В Хельсинки вратарь Ярослав Аскаров провел все три матча, которые завершились победой. А игра со шведами (2:1Б) превратилась в бенефис нашего голкипера, от финнов он пропустил всего две шайбы (6:2), от чехов (3:0) – ни одной. Так что приз лучшему вратарю турнира Аскаров заслужил безальтернативно. Казалось, он разовьет успех на МЧМ-2021 в Эдмонтоне. Однако под «куполом» он не выручил в полуфинале с канадцами и утешительном финале с финнами. «Хомячки с айфонами», поверхностно разбирающиеся в хоккее, устроили Ярославу травлю на тему частых потерь клюшки. Несмотря на этот негатив, Аскаров обнадежил в заключительном матче с чехами (7:4) в Мальме на шведском этапе Евротура в феврале.

Хотелось, чтобы его пригласили в Ригу на ЧМ-2021, однако штаб сборной остановился на других кандидатурах, к тому же перед четвертьфиналом подъехал из-за океана Сергей Бобровский.

В этом сезоне Аскаров играет по большим праздникам и никак не поймает ритм. После пары пропущенных шайб его сажают на лавку, как недавно в Риге.

На Кубке Карьяла-2021 у него шанс перезапустить карьеру в сборной. Пусть и на чужом несчастье: основной вратарь Тимур Билялов в Хельсинки не сыграет, его заменил малоизвестный голкипер «Северстали» Шугаев. Так что ставка наверняка будет сделана на Ярослава, готовящегося к третьем для себя МЧМ.

На защитника Шакира Мухамадуллина и форварда Марата Хуснутдинова Браташ рассчитывает как на лидеров команды. Перед МЧМ в Канаде лучшей проверки, чем на Кубке Карьяла, не придумаешь. Год назад Мухамадуллин выходил в паре с омичом Семном Чистяковым, завоевавшим Кубок Гагарина и ставшим лучшим новичком чемпионата КХЛ. А Хуснутдинов – в центре звена с Василием Подколзиным и Егором Афанасьевым (Максимом Грошевым).

Оба пользуется тренерским доверием в своих клубах. Защитника «Салавата Юлаева» на регулярной основе выпускают в бригаде большинства, да и нападающий СКА тоже иногда выходит на розыгрыш лишнего. Валерий Брагин чаще задействует его на фланге. Как-то он подменял в первом звене с Андреем Кузьменко и Йоонасом Кемппайненом травмированного Антона Бурдасова. Правда, в третьем периоде принципиального матча против ЦСКА (последнего перед паузой в чемпионате) юниора посадили на лавку. А зря, лучше бы забанили канадца Линдена Вея, провалившего армейское дерби.

На Карьяла Хуснутдинову доверили литеру «А» ассистента капитана.

ПОВТОРЯТ ЛИ НАШИ РЕЗУЛЬТАТ «ДЕТСКОГО САДА» ЛАРИОНОВА?

Этот вопрос мы отодвинули на задний план. Может, и напрасно. Потому что в спорте главенствует результат. На Кубке Карьала-2020 сборная под руководством Игоря Ларионова поставила на уши всю Россию, обыграв молодежным составом всех соперников и победив на турнире. Мы с восторгом выделяли Аскарова, Чистякова, Мухамадуллина, Родиона Амирова, Егора Чинахова, Подколзина, Хуснутдинова, Илью Сафонова, Захара Бардакова, Кирилла Кирсанова.

Теперь состав российской сборной опытнее, в нем есть, по словам Жамнова, даже кандидаты в дрим тим. Разумеется, болельщики будут сравнивать успехи наших команд. От этого не уйти.

Недавно Профессора «подняли» в олимпийскую сборную, которой предстоит выступить на Кубке Германии. Хотелось бы узнать причины такого «повышения».

Молодежную сборную повезет на МЧМ в Канаду штаб Браташа с тренером-консультантом Знарком.

КАЛЕНДАРЬ СБОРНОЙ РОССИИ НА КУБКЕ КАРЬЯЛА

11 ноября, четверг

19:30* Россия – Финляндия**

13 ноября, суббота

15:00 Россия – Швеция

14 ноября, воскресенье

14:30 Россия – Чехия

*Время московское.

**Все матчи сборной России покажет «Матч ТВ».