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Канадский партнер по звену украл у Наместникова хет-трик, а Бучневич повторил трюк Макдэвида

Племянник Вячеслава Козлова возрождает в Детройте моду на русских. «Эдмонтон» впервые в сезоне проигрывает на выезде (2:4), Наместникова признают первой звездой матча, хотя бейсболки на лед так и не посыпались.
Канадский партнер по звену украл у Наместникова хет-трик, а Бучневич повторил трюк Макдэвида
10 ноября 2021 11:23
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Всего-то два с половиной года потребовались Стиву Айзерману, чтобы превратить «Уингз» из безнадежного аутсайдера во вполне боеспособный коллектив с молодыми многообещающими талантами со всего мира. Это швейцарец Зутер (25 лет) и швед Линдстрем (23), чехи Задина (21) и Гронек (24), канадцы Расмуссен (22) и Смит (23), американцы Неделькович (25) и немец Зайдер (20), а 19-летний швед Раймонд сейчас возглавляет список новичков-бомбардиров – 14 (6+8) очков. Вторым, к слову, идет Зайдер – 11 (2+9).

В этой компании 28-летний сын капитана тихоновского ЦСКА начала 90-х выглядит этаким ветераном. Да и немудрено: Наместников дебютировал в НХЛ у того же Айзермана в «Тампе» 8 февраля 2014 года. После чего сменил четыре клуба, чтобы в Городе моторов снова встретиться с легендарным капитаном «Детройта». Год назад Владислав согласился срезать контракт вдвое – с четырех до двух миллионов долларов, чтобы еще на пару сезонов остаться в «красных крыльях». Судя по всему, не прогадал.

В дебютном за «Уингз» чемпионате Влад в 53 матчах набрал лишь 17 (8+9) очков, а в этом после 14 туров забил почти столько же – 7 голов и две передачи. По идее уже сегодня он должен был повторить показатель прошлого сезона. Но его партнер по звену Расмуссен за десяток секунд до финальной сирены рассудил иначе. Точнее, немцу Зайдеру просто фортуна подмигнула – оказался в нужное время в нужном месте.

Уступая в одну шайбу – 2:3, «нефтяники» во главе с Макдэвидом и Драйзайтлем сняли вратаря и насели на владения Недельковича. В схватке на пятаке Ньюджент-Хопкинс и Фогель скинули с Гронека шлем. Очевидно, чтобы вывести защитника хозяев из игры. Чех попытался было обороняться, но понял, что с непокрытой головой мгновенно получит двухминутный штраф и стремглав побежал на скамью запасных. Оттуда вывалился Зайдер. Шайбу тем временем гости потеряли, и Расмуссен с Наместниковым выкатили на пустые ворота. Нормальные люди в таких случаях помогают товарищу оформить хет-трик. Но нет! Канадец откровенно проигнорировал россиянина. Дождался, когда Зайдер со смены доковыляет до синей линии, и отдал ему, а немец спокойно расстрелял пустую рамку.

В советские времена возмущенно написали бы – их нравы. Но мне интересно, как в команде отреагируют на эту издевательскую фигу русскому? Как я понимаю, для клуба НХЛ любой хет-трик важен и почетен. У болельщиков по крайней мере возник бы дополнительный повод для радости и по давней традиции НХЛ отметить трюк с шляпой Наместникова массовых киданием головных уборов на лед.

- Прошлый год выдался очень странным, - констатирует Наместников. - Была пандемия, я много раз попадал в штанги, так бывает. В этом году хорошо потренировался летом, был готов к сезону. Надеюсь, смогу и дальше играть так же результативно и помогать команде побеждать.

В любом случае надо отдать должное Айзерману: он здорово готовит к Олимпиаде-2022 своего давнего протеже, которого поставил в «Тампе» на драфт еще в 2011 году. Центрфорварды нам ой как нужны. Правда, Влад сейчас действует в основном на краю. Но в связке, например, с Кучеровым наверняка быстро вспомнит, как они зажигали в ударном звене «молний» в середине десятых.

Сердечно поблагодарим и Крейга Берюбе. Тренер «Сент-Луиса» сформировал русскую тройку Бучневич – Барбашев – Костин и настойчиво ее наигрывает. Хотя по мере развития событий в матче всегда готов тасовать сочетания. В частности, Бучневич, герой матча в Виннипеге (гости взяли верх по буллитам – 2:3), организовал обе шайбы «Блюз» (гол и передача) без соотечественников. Павел во втором случае передал привет Макдэвиду, когда на скорости оставил в дураках двух защитников «Джетс» и отдал на пустой угол Кайру.

- Мы с ребятами сидели в медкабинете и смотрели гол Коннора Макдэвида в матче с «Рейнджерс». Я подумал, что тоже так могу. Я обфинтил соперников и отдал передачу на Кайру, а он забил.

На что Иван Барбашев добавил:

- Взаимодействие в нашей тройке становится лучше с каждым матчем. Мы с Бучневичем играли вместе еще пару лет назад на молодежном чемпионате мира и хорошо друг друга знаем. Играть с ним - одно удовольствие.

Из других событий дня отметим первый гол в сезоне форварда «Сан-Хосе» Александра Барабанова. «Акулы» выиграли в Калгари – 4:1.

В «Оттаве», которая уступила «Бостону» - 2:3, дебютировал в НХЛ 21-летний нападающий Егор Соколов. Воспитанник челябинского «Трактора» стал 46-м россиянином в этом чемпионате НХЛ – 9 вратарей, 12 защитников, 25 форвардов.

источник: «Советский спорт»
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