Капризова в «Миннесоте» тренеры решили загнать? Такие нагрузки даже не снились Овечкину и Панарину

Я же говорил, что герою Пхенчхана нужно забросить одну шайбу – и сразу все наладится. В стародавние времена я это неоднократно проверил на себе. После восьми туров безмолвия Кирилл сегодня забил третий гол в четырех матчах, на что неугомонный твиттер НХЛ мгновенно выдал: Капризов быстрее всех в истории «Миннесоты» достиг отметки 30 шайб (за 67 игр) и вошел в восьмерку действующих игроков, сделавших это менее чем за 70 матчей.

Фиксируем цифру дня:

8. Доминик Кубалик («Чикаго») – 68;

7. Кирилл Капризов («Миннесота») – 67;

6. Сидни Кросби («Питтсбург») – 63;

5. Евгений Малкин («Питтсбург») – 63;

4. Остон Меттьюз («Торонто») – 61;

3. Брок Безер («Ванкувер») – 60;

2. Патрик Лайне («Виннипег») – 55;

1. Александр Овечкин («Вашингтон») – 43.

Однако сегодня меня удивила, можно сказать, потрясла совсем иная цифра россиянина. Молодцы – американские телевизионщики. Уже по ходу стартового периода они стали регулярно выдавать в эфир продолжительность смен лидера «диких» - и это было реально что-то невообразимое:

- 86 секунд на льду;

- 59 секунд;

- 79 секунд ;

- 90 секунд!

Причем – сплошняком, без остановок, без пробросов и удалений!

Помнится, лет десять назад именно за подобную архаичность удостоились жесточайшей критики, в том числе и от меня, Вячеслав Быков и Игорь Захаркин. Все посчитали, что финал чемпионата мира в Кельне мы продули чехам как раз из-за того, что перегрузили премьеров. Россияне катали смены по 65-80 секунд, а Ягр и Ко – по 35-40. Успевали под одно наше звено выпустить два своих, за счет этой свежести действующих чемпионов мира и перебегали.

Тренер чехов Владимир Ружичка ничего нового тогда не придумал. Просто вспомнил, как сам обыгрывал сборную СССР на ЧМ-1985 в Праге. Виктор Тихонов в те годы слишком сильный упор делал на лучшую пятерку в истории хоккея, доверяя Фетисову со товарищи почти все большинство и меньшинство. Мэтр предал сам себя, но в дальнейшем тех ошибок не повторял, создав не менее мощное звено Быкова. Ведь именно Тихонов еще в середине 70-х годов придумал в Риге играть в четыре звена. Чтобы под трио Петрова, Шадрина или Мальцева запускать два своих и брать не мастерством, а скоростью, силой, агрессией, прессингом.

Тем удивительнее было сейчас видеть в прямом эфире возвращение в глубины прошлого века в исполнении Дина Эвасона. Не могу поверить, что эти затяжные покатушки Капризова в Глендейле возможны были без ведома тренера «Уайлд».

В итоге Кирилл с 16 сменами установил этакий рекорд сезона – до этого менее 17 у него не было. Всего находился на льду 19 минут 29 секунд. В среднем одна смена составила – минуту 13 секунд! Больше всех в команде – даже защитников! К примеру, у Дмитрия Куликова, который забросил первую шайбу в чемпионате, этот показатель не достиг даже минуты – 49 секунд. И это при 22 сменах!

В третьем периоде, когда при счете 5:1 и 5:2 исход встречи был предрешен, Эвасон вообще едва не загнал Капризова. Вот продолжительность трех последних пребываний сибиряка на площадке:

- 107 секунд;

- 94 секунды;

- 91 секунда.

Для сравнения, чтоб глубже понять крутизну Эвасона – или Капризова? – решил глянуть аналогичные цифры в минувший понедельник у наших королей Нью-Йорка и Вашингтона.

Артемий Панарин в матче с «Флоридой» (4:3) – 47 секунд (всего 22 смены).

Александр Овечкин в матче с «Баффало» (5:3) – 56 секунд (26).

Дмитрий Орлов – 48 секунд (23).

Евгений Кузнецов – 52 секунды (29).

Как видите, все российские топы «Рейнджерс» и «Кэпиталз» гораздо чаще меняются – Ови и Кузя больше 25 раз! – и все находятся за раз на льду менее минуты. Впечатляющий контраст!

Словом, в «Миннесоте» на наших глазах ставят беспрецедентный эксперимент. Будем плотно наблюдать, куда это сенсационное ноу-хау приведет «диких».