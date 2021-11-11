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Мичков и Ко сыграли в два раза лучше Кипра – и то хорошо

Ну да, по сравнению с 0:6 островных карликов от гвардейцев Карпина, 0:3 молодежки Браташа от финских «львов» уровня ЧМ-2022 катастрофой не выглядят. Вот только какой прок от этой оплеухи? Разве что комплекс лузера хватануть!
Мичков и Ко сыграли в два раза лучше Кипра – и то хорошо
11 ноября 2021 23:51
автор: Виталий Славин
автор фото: ФХР

Увы, худшие прогнозы подтвердились. На льду «Хартвалл Арены» сошлись команды двух параллельных галактик. То, что прокатило год назад, когда чисто молодежная сборная Игоря Ларионова на Кубке Карьяла выиграла все три матча, на сей раз не сработало. Да и наивно было надеяться на что-то иное. Тогда на свежачка проехали. Да на харизме Профессора, безмерно воодушевленного первым турниром в ранге главного тренера. Этот порыв трехкратному обладателю Кубка Стэнли удалось передать подопечным. А главное – убедить их, что советский стиль жив: атака, творчество, взаимовыручка – решат все. Плюс, разумеется, соперники явно недооценили российских тинейджеров. Хозяева, в частности, влетели Красной машине-джуниорс – 2:6!

Теперь изначально было ясно, что за четыре месяца до Олимпиады финны отнесутся к домашнему этапу Евротура предельно серьезно. Им ведь точно придется везти в Пекин кого-то из Европы. Вот и созвали в Хельсинки все сливки Старого Света, включая 11 чемпионов мира-2019, а также трех маститых экс-энхаэловцев Ватанена, Филппулу и Гранлунда. Правда, уфимец в столицу Финляндии так и не прибыл. Зато первые двое и вели сегодня всю игру, особенно в большинстве. Защитник Ватанен отметился двумя голевыми передачами, а чемпион НХЛ-2008 поставил победную точку. Героем же стал форвард «Витязя» Аалтонен, поучаствовавший во всех трех шайбах Суоми.

Единственный плюс из всего этого безобразия – игра Дмитрия Шугаева. Если бы не вратарь «Северстали», отразивший 33 броска из 36 (не считая двух штанг), мы вполне могли бы составить конкуренцию киприотам, мучившимся в этот дождливый питерский вечер на «Газпром Арене».

Коллега череповчанина в противоположной рамке разве что ОРЗ не подхватил. Даже в третьем периоде магнитогорца Олкинуору гости побеспокоили жалкие шесть раз, а во втором – и вовсе четыре. Нет, юные друзья, так матчи не спасают!

Но как в чем-то упрекать россиян, если их попросту бросили с вилами под танки элитных - вышколенных и обученных войск?!

Надо отметить, что вице-чемпионы мира-2021 во главе с Юккой Ялоненом не изменили себе. Не кинулись добивать поверженных уже мальцов, а с первой до последней минуты матча настойчиво и скрупулезно играли строго в свой фирменный хоккей – не фееричный, но образцово надежный с идеальной трудовой этикой. Не всегда же супротив будут пацанчики для битья.

Словом, хозяева провели отличную показательную тренировку в присутствии 8200 зрителей, а чем занимались мы… Верно! Сыграли в два раза лучше Кипра. Только вот захочет ли когда-нибудь вспомнить этот позорный дебютный матч в национальной команде России 16-летний Матвей Мичков…

источник: «Советский спорт»
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