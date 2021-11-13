Овечкин ушел от Халла, а Браташ – из сборной

Говорите, вчера капитан «Вашингтона» ни разу не попал в створ «Детройта»? Впервые за 59 матчей? Ну что же – случаются такие конфузы даже с Русской машиной, которая никогда не ломается. Но балл за передачу москвич из Города моторов увез? Увез! А сегодня в столице штата Огайо и вовсе разжился двумя. В придачу к четырем броскам и двум хитам. Таковы они – рабочие будни Ови.

Как динамовец забил очередной исторический гол и покинул компанию Бретта Халла? Ну а вы-то как думаете? Правильно! Заехал в офис №8 в левом круге и всадил с кистей снаряд в ближний угол ворот финна Корписало. Вот вам, бывшие соотечественники, за разгром в Хельсинки юнармии Браташа! Позже Великий восьмой организовал еще и гол Хатавея. «Коламбус» в итоге капитулировал – 3:4.

На какое-то время Овечкин с 12 шайбами поравнялся в списке стрелков с Драйзайтлем, чей «Эдмонтон» параллельно сражался с «саблями» у Ниагарского водопада. Леону в первом перерыве об этом неприятном факте, разумеется, сообщили. Немцу хватило семи минут второго периода, чтобы на пару с Макдэвидом дважды реализовать большинство и возглавить гонку снайперов и бомбардиров – 28 (14+14) очков. Свою миссию на этом Драйзайтль посчитал выполненной и вернулся на печку досматривать сладкие сны. Юный канадский форвард «Баффало» Козенс тем временем быстренько сварганил дубль. Счет 3:2 в пользу «Сейбрз» до финальной сирены не изменился.

Я же и говорю: скучно, девочки! Скучно! Банальщина тотальная! Тот, кто надо, кому положено – забивает. Тот, кто надо – реализует большинство. Перченая парочка «Ойлерз» при численном преимуществе уже 22 (10+12) очка наштамповала. Эффективность в эти моменты «Эдмонтона» невероятная – 42 процента реализации. То есть «нефтяники» используют почти каждое второе удаление!

Увы, нынешняя Красная машина о подобном и мечтать не смеет. Тем более что в лагере сборной в Хельсинки на Кубке Карьяла большие перемены.

- К сожалению, нужно было срочно вылететь в Москву, нужно срочно быть дома. Остаюсь на связи с тренерским штабом и руководством, все дела по Кубку Карьяла передал нашему тренерскому штабу. Мои обязанности будет выполнять Сергей Зубов, — заявил вчера поздно вечером Олег Браташ и сложил с себя полномочия главного тренера.

Вдогонку пришла информация, что Зубов будет осуществлять общее управление игрой, нападающими и большинством. Александр Титов будет отвечать за защитников, тренер Юрий Жданов — за контроль смен. Ничего так?!

Конечно, пожелаем Олегу Владимировичу все домашние дела успешно уладить, но интернет сразу забурлил разнообразными слухами и предположениями. Многие припомнили наставнику странный комментарий после вдрызг проигранного финнам (0:3) стартового матча Кубка Карьяла.

- Я положительно оцениваю качество игры сборной России, особенно в равных составах, - ничтоже сумняшеся заявил Браташ в четверг после звонкой оплеухи от хозяев.

Многие возмутились – мы ослышались? Или это лузерство и вправду сказал тренер Красной машины?! Ну да, назвать безнадежное поражение положительным итогом – это надо сильно постараться.

- Мы, что, в хоккее до уровня футбольного Кипра, что ли, свалились! Позорище! – негодовали в сети болельщики.

Что ж, теперь на бой с Тре Крунур сегодня в 15:00 по московскому времени россиян выведет Сергей Зубов. Надо же случиться такому совпадению, что именно вчера из Риги пришли подробности его внезапного ухода с поста главного тренера «Динамо».

- Я узнал об этом утром из сообщения, - рассказывает генменеджер рижан Эдгарс Бунцис. - Сразу позвонил ему, а он объяснил свое решение. Но только со своей стороны. Он не был готов к диалогу. Для нас это стало сюрпризом. Зубов даже не простился с командой, ничего не объяснил. Игроки только получили сообщения от него. Это странно.

Скажу честно, ФХР выходила на контакт с Зубовым еще в августе. Уже тогда шла речь о штабе сборной на Олимпиаду. Но потом разговоры утихли. А затем началось. Знарок, Жамнов. Наконец, ушел Зубов. Только после этого появились новости про сборную. Что сказать, остался неприятный осадок.

Напомним, Зубов тогда, как и сейчас Браташ, объяснил свой поступок семейными обстоятельствами:

- К сожалению, по семейным причинам пришлось вылететь в США и завершить свою работу в «Динамо». Сейчас нахожусь в Нью-Йорке, занимаюсь семейными вопросами и проблемами. В Латвии болельщики меня поддерживали, но звучали и голоса, что я променял клуб на сборную России? С руководством «Динамо» мы обсуждали предложение из ФХР еще в начале сентября. Еще тогда получил от Риги полную поддержку, за которую благодарен.

Вот такие у нас удивительные метаморфозы. Давайте вместе посчитаем, сколько у национальной команды в этом сезоне уже было тренеров, включая неофициальных:

Валерий Брагин;

Олег Знарок;

Алексей Жамнов;

Олег Браташ;

Сергей Зубов.

Пять! При одном сыгранном матче. Круто, ничего не скажешь. Подобного калейдоскопа на посту номер один 75-летняя история отечественного хоккея точно еще не знала!