Мичков снова затмил Овечкина! Несмотря на лакросс-гол юниора, сборная России уступила шведам

Александру Овечкину, ночью обошедшего в снайперской гонке НХЛ Бретта Халла, удалось поразить ворота только в своей четвертой игре за национальную команду. Мичков это сделал во втором матче.

Накануне матча со шведами и.о. главного тренера сборной России Олег Браташ улетел из Хельсинки по семейным обстоятельствам. К штурвалу встал его помощник Сергей Зубов. Он же отвечает за нападающих и большинство, его ассистент Александр Титов (в прошлом форвард, переквалифицировавшийся в защитника) – за защитников и меньшинство, а контролировать смены составов поручено спецу по… физподготовке Юрию Жданову. Про тренера вратарей Комиссарова нам ничего не известно. Эта фамилия лично у меня ассоциируется с бывшим судьей, потом работавшим в ИИХФ. Уже отрадно, что тренера Комиссарова знает наш голкипер Ярослав Аскаров, которому доверили пост номер один в матче с «Тре Крунур». Год назад здесь, в Хельсинки, матч со шведами (2:1Б) он превратил в собственный бенефис.

Вот и теперь лучший вратарь Кубка Карьяла-2020 подчистил за защитником Александром Никишиным, который пасом себе за спину на синей линии зоны защиты вывел соперника к нашим воротам. Шла пятая минута, подопечные Зубова начали с позиции силы и заработали численное преимущество, едва не обернувшееся успехом шведов.

Если в игре с финнами наши не создали моментов (хотя дважды попали в штангу), то теперь уже в стартовой 20-минутку как минимум четырежды должны были забивать. Пономарев, Гуслистов, Мичков, Рашевский могли открывать счет и забирать шайбу себе на память. Особенно огорчил 16-летний дебютант-рекордсмен сборной России, ухитрившийся промахнуться с метра по пустым воротам.

Увы, перед сиреной на перерыв шведы наказали в контратаке «2 в 2». Казалось, защитник Мухамадуллин опекает соперника, мог посадить его на «вилы», но в последний момент отпустил и позволил переправить шайбу в сетку.

После перерыва Мичков реабилитировался на тысячу процентов, сотворив лакросс-гол. Александр Овечкин свою первую шайбу за сборную (если вынести за скобки контрольный матч против сборной U-20 в Одинцове) забил финнам на Кубке «Ческе Пойиштовна» (6:3) в пустую сетку. Мичков же сделал это празднично: подобрав шайбу за воротами, он положил ее на удобную сторону крюка и закинул в ближнюю девятку над плечом вратаря.

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Жаль только, что не своего одноклубника Ларса Юханссона, отыгравшего стартовый матч турнира с чехами (4:1) и пропустившего единожды после 16 бросков. К слову, в недавнем армейском дерби с ЦСКА (0:4) швед не справился с четырьмя бросками из 17.

Сегодня в голу «Тре Крунур» играл человек не из КХЛ, да и вообще на Кубке Карьяла нашу лигу в составе шведов представляет один Юханссон. Если не считать бывших – Ландера, Клинберга, Юсе.

Дерзкая шайба Мичкова разозлила соперников. Они быстро вышли вперед, а потом на гол Галимова, удачно подставившего клюшку на пятачке, ответили голом-близнецом Ландера. Показалось, что в этот день Аскаров плохо контролирует отскоки.

Мог восстановить равновесие капитан нашей «молодежки» на МЧМ-2022 Хуснутдинов. Егор рывок к воротам шведов впечатлил. С ногами, катанием, головой, бойцовским характером, объемом работы у него все в ажуре. Только вот голы даются со скрипом, а это не натренируешь. Голкипер не подавился «котлетками» Хуснутдинова и сохранил перевес в счете.

Вместе с сиреной на второй перерыв Мичков не испугался форварда Броме, который выше на голову. Матвей схватил шведа за свитер, тот в ответ решил сорвать у юниора маску одним пальцем, как в свое время известный тафгай Александр Юдин – у молодого Дениса Паршина.

В третьем периоде Рашевский по примеру Мичкова решил забить изысканно – не черпачком, а из-под ноги. У одного из лучших снайперов чемпионата КХЛ не получилось. А ведь он может, финт Форсберга-Дацюка у него в арсенале. Новый консультант сборной Андрей Разин из «Северстали» не даст слукавить!

А шведы забивали простецки – с пятачка, при попустительстве защитников. Какие тут могут быть претензии к Аскарову, лишенному игровой практики в СКА.

СТАТИСТИКА

Швеция – Россия – 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).

Голы: Бенгтссон, Клинберг (2), Ландер – Мичков, Галимов

Вратари: Линдвалль – Аскаров

Штраф: 6-2

13 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена»

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

14 ноября, воскресенье

14:30 - Россия – Чехия («Матч ТВ»).

*Время московское.