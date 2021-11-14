Как Хлебушек может изголодаться? Бывшие поклонники Панарина в городе Колумба теперь в курсе

В 13 матчах дня только четверо россиян попали в трио лучших, но трое удостоились первой звезды:

- форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал дубль и помог ньюйоркцам выиграть в Колумбусе – 5:3;

- вратарь «Далласа» Антон Худобин обеспечил победу над «Филадельфией» (5:2), отразив 31 из 33 бросков гостей;

- нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов впервые в чемпионате набрал больше очка – два гола и передача, чем внес решающий вклад в волевую домашнюю викторию над «Ванкувером» - 7:4.

Еще один наш вратарь Андрей Василевский получил вторую звезду. В Тампе MVP Кубка Стэнли-2021 фамильным фантастическим сейвом в овертайме, обернувшимся голом Пойнта в контратаке, украл победу у «Флориды» - 3:2. Сергей Бобровский вернулся в основу «пантер» еще в предыдущем туре в Питтсбурге. Там он тоже в основное время пропустил лишь две шайбы – «пингвины» взяли верх по буллитам…

Что нужно делать в хоккее и конкретно в НХЛ, чтобы больше забивать и набирать очков? Не знаете? Ну а как же конвейер рекордов Великой восьмерки? Ответ однозначный, многократно проверенный практикой – чаще бросать. К счастью, к этой мысли пришел и наш Хлебушек – сам либо ему популярно это объяснили на Бродвее.

Перед визитом в город первооткрывателя Америки Панарин разоткровенничался:

- Последние два года получились для меня удачными. Набирал много очков. Как свойственно человеческой натуре, я думал: «Окей, мне не нужно ничего менять». Но теперь я понимаю, что должен измениться. Честно говоря, просыпаться по утрам с этой мыслью - не самое плохое дело. Она мотивирует.

Далее уралец пояснил, что конкретно нужно скорректировать:

- Больше атаковать самому? Дело не только в бросках, но и в позициях, откуда они наносятся. Обычно я начинаю атаку, пытаюсь стянуть на себя пару соперников, чтобы потом отдать шайбу свободному партнеру. В итоге я оказываюсь далеко от ворот. Если я буду подходить ближе, это должно помочь.

Сказано – сделано! Впервые в сезоне Артемий нанес сразу 6 бросков в створ, еще четыре цели не достигли. Для сравнения, чтобы вы лучше поняли глубину падения русской десятки: в двух предыдущих турах он вообще ни разу не потревожил вратарей «Флориды» и «Калгари»?! А ведь в дебютном чемпионате Панарин лидировал в «Рейнджерс» по броскам – 209 или 3,03 в среднем за игру. Потом этот показатель только падал – 2,52 в прошлом сезоне, 1,62 перед встречей с «колумбами».

Количество мгновенно перешло в качество. Наверняка помог и теплый прием публики, не простившей своему любимцу побег вместе с Бобровским из серой провинции в роскошный Нью-Йорк и солнечный Майами. Да этого за 13 туров Панарин сподобился на жалкие две шайбы, а на старом пепелище оформил дубль уже к 29-й минуте. Мог и хет-трик выдать, когда под занавес хозяева сняли Мерзликина. Но не сложилось.

- Возможно, потому что это «Коламбус», моя прежняя команда, я так стремился забить, - констатировал Панарин. - Поэтому и бросал много. Плюс я вообще изголодался по голам.

Бенефис форварда подпортил неудачный стык Шестеркина с нападающим Тексье, когда «мундиры» на 54-й минуте сделали счет 3:5. Игорь не смог продолжить матч – отправился на обследование на предмет сотрясение мозга. Однако тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан вскоре всех успокоил:

- У нашего вратаря все нормально. Он готов был вернуться в игру.

И это отлично! У ньюйоркцев менее суток до воскресного дерби в «Медисон Сквер Гарден» с соседями из Нью-Джерси.

А вот травма экс-динамовца оказалась куда более серьезной. Форвард «Аризоны» Дмитрий Яшкин в Нэшвилле угодил под хулиганский удар коленом в колено защитника «Предаторз» Боровицки. Разумеется, ему тут же вправил мозги партнер экс-короля стрелков КХЛ отважный француз Руссель, а судьи изгнали канадского костолома с поля до конца игры. Но Дмитрию от этого не легче. Как и его команде, которая продула и на сей раз – 1:4.

После матча тренер «койотов» Андре Туриньи сообщил, что русский чех выбыл «действительно на долгий срок». Для Яшкина это первый сезон в «Аризоне» и восьмой – в НХЛ. В 12 матчах нынешнего чемпионата у него лишь очко за передачу, а у клуба – одна победа и последнее место в лиге.