Кузнецов возвращается! Так верните гол Мичкову! Россия завершила Кубок Карьяла победой над Чехией

Автор самого юного гола в истории сборной России (в стиле лакросс – шведам) Матвей Мичков на матч с чехами вышел в первом звене с опытными Дмитрием Воронковым и Артемом Галимовым из «Ак Барса». После знаменательного события 16-летний форвард признался, что мечтает об Олимпиаде в Пекине. Как говорится, мечтать не вредно. Дл начала надо пробиться на МЧМ-2022 в Канаде.

Против «Тре Крунур» наши сыграли дисциплинированно, схватив всего один малый штраф. С финнами россияне провели в штрафном боксе 17 минут, и это не считая «двадцатки» нападающего Ивана Зинченко за умышленный удар в голову. Увы, шведам голы дались относительно легко, а наши использовали не все моменты. Так объяснил поражение 2:4 исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Зубов.

К вратарю Ярославу Аскарову претензий минимум – все шайбы ему забили с пятачка. Хотя он контролировал далеко не все отскоки.

Галимов отметил прогресс в игре наших, оставалось только конвертировать позитив в победу.

Место в голу предсказуемо занял дебютант Дмитрий Шугаев, сыгравший против финнов (0:3). Для Аскарова, как и для любого голкипера, два матча подряд без дня отдыха – тяжелое испытание.

Во вратарской теме удивило другое: Шугаева вызвали на Кубок Карьяла в последний момент вместо Тимура Билялова, при этом дебютанту доверили ворота в двух матчах, а будущему участнику МЧМ-2022 – только в одном.

Шугаев даже 82-й номер Галимова не успел поменять и свои черно-желтые щитки, блин и ловушку из «Северстали». Говорят, что у него пробелы в технике, но в уверенности и умению не рассыпаться ему не откажешь. К слову, эти качества отличали и лучшего хоккеиста XX века по версии ИИХФ Владислава Третьяка.

В первом периоде сегодняшнего матча наши действовали по плану Галимова: зарабатывали численное преимущество и наказывали соперников за недисциплинированность, отличились защитник Александр Елесин и капитан команды Воронков. 25-летний железнодорожник к тому же напомнил о своем главном оружии – хитах. Он так бортанул Смейкала, что у того вылетело лезвие конька.

После перерыва отличился Мичков. Вундеркинд-гол исполнил трюк имени Игоря Григоренко (помните восходящую звезду «Лады» и сборной?). Тот практиковал сильный бросок из-за ворот в ногу вратаря в расчете на рикошет. Матвей так с поступил. Шайба угодила сзади в щиток голкипера и затрепыхалась в сетке. Однако гол записали на счет Воронкова. В перерыве наш капитан признался, что не коснулся шайбы, а лишь слегка задел клюшкой вратаря. Так что гол надо переписать на Мичкова, а нам поздравить новоявленного снайпера сборной.

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный из хоккейной династии (его отец тоже играл за сборную) завершил контратаку с участием Зинченко и своего тезки Чибрикова.

К сожалению, команде не удалось подарить «сухарь» Шугаеву. Воронков за чужими воротами сунул клюшку под коньки сопернику, присел в штрафной бокс, и чехи размочили счет.

Третий период можно назвать театром одного актера – Шугаева. Наш вратарь попал под ковровую бомбардировку, но капитулировал лишь единожды, сохранив сборной России победу.

Главные моменты матча с чехами на Кубке Карьяла ✊#россиявмоемсердце pic.twitter.com/jlhkuAjKyM — Хоккей России (@russiahockey) November 14, 2021

Она приятна двойне – ведь перед началом матча источник сообщил о сокращении 4-х летней дисквалификации нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова за употребление кокаина на ЧМ-2019 в Братиславе. И он якобы сможет сыграть на Олимпиаде в Пекине. Шансы же Воронкова пробиться в дрим тим падают. Впрочем, дождемся официальной информации.

Источник фото: ФХР

После финальной сирены наш капитан попытался было длинными руками дотянуться до чешской физиономии, но судьи не позволили.

СТАТИСТИКА

Россия – Чехия – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). 14 ноября. Хельсинки. «Хартвалл-Арена».

Голы: 1:0 Елесин (Никишин, Хуснутдинов, 3.16, б.), 2:0 Воронков (Хуснутдинов, Чибриков, 17.18, б.), 3:0 Мичков (22.29), 4:0 Тертышный (Чибриков, Зинченко, 31, 19), 4:1 Странски (Хлапик, Ржепик, 39.02, б.), 4:2 Каше (Флек, 49.20), 5:2 Галимов (Воронков, 57.45, п.в.)

Вратарь у чехов: Лукеш (Квача, 31.19)

Штраф: 8-4

Россия: Шугаев; Никишин – Смирнов, Мухамадуллин (2) – Елесин, Чистяков – Грудинин, Коромыслов; Воронков-к (2) – Галимов – Мичков, Вовченко - Хуснутдинов – Рашевский, Тертышный – Зинченко – Чибриков, Пономарев – Гуслистов – Абрамов, Свечков