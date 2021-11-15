Кузнецов стал дразнить Кросби, потому что ИИХФ и МОК его амнистировали?

Глядя на нынешних Ови и Кузи, думаешь только об одном – не рановато ли герои Кубка Стэнли-2018 набрали оптимальную форму? До Игр в Китае как-никак еще два с половиной месяца.

Да-да, вы не ослышались! Поступила информация из достоверных источников, что Кузнецов, дисквалифицированный ИИХФ на четыре года за употребление кокаина, будет амнистирован и допущен к участию в олимпийском мегатурнире в Поднебесной. Как известно, от России туда уже заявлены капитан «Вашингтона», Василевский и Кучеров. А кто от Канады - не забыли? Верно! Капитаны «Питтсбурга» и «Эдмонтона», а также экс-капитан «Сент-Луиса». Фамилии называть тут излишне.

Так вот, №8 и № 87 сегодня в столице США вышли друг против друга впервые с 26 февраля. Тогда «пингвины» пали – 2:5, а на сей раз их еще и нагло унизили: «Кэпиталз» одержал самую крупную победу в сезоне, а Кузнецов, с подачи Овечкина сделав счет 5:1, исполнил фирменную птичку. Ту самую, которой он напутствовал в отпуск действующих чемпионов на их домашней арене, после того как забил в овертайме с подачи опять же Ови и Орлова решающий гол в серии второго раунда плей-офф-2018.

Не знаю, вспомнил бы Евгений о своей коронке, если бы Кросби не вышел на лед. Ведь это был всего второй матч Сидни в чемпионате. Из-за травмы он открыл сезон лишь 31 октября, когда «Питтсбург» влетел на своем льду «Нью-Джерси» (2:4), а затем двукратный олимпийский чемпион еще и китайскую заразу подцепил.

В любом случае весточка от челябинца долетела туда, куда надо. После того как табло высветило 1:5, у вроде как всегда невозмутимого Малыша Сида реально поехала крыша. Сперва у ворот хозяев он зачем-то изобразил Александра Медведя/Александра Карелина, швырнув в борт молодого словака Фехервары, открывшего счет. Рефы, сцепив зубы и заглотнув свистки, промолчали.

Выздоровевший больной воспринял это как сигнал к дальнейшему рукоприкладству и поехать колотить… Кого? Разумеется, нашего птичника! Прямо у своей скамьи запасных канадский хулиган трижды проверил клюшкой прочность панциря знатока орнитологии. Кросби его и дальше долбил бы в грудь, если бы не подъехал бодигард Ови. С Уилсоном, кроме Ривза, телохранителя Панарина, в НХЛ никто не рискует связываться. Велико опасно для здоровья!

Тут уж судьи не отреагировать не имели права, а чтоб наказать будущего капитана олимпийских Кленовых листьев, Кузнецову и Уилсону хватило 20 секунд большинства: русский отдал, канадец забил – 6:1. Тушим свет. Всем спасибо.

А что же Великая восьмерка? Да все пучком! Ови решил снайперские дела на высоте 742 отложить и занялся в этот вечер дирижерством – две передачи вкупе с жесткими стыками – три хита. После одного из них Александр, затоптав четырех «пингвинов», и выложил шайбу Кузнецову под птичку. В добрый путь!

В заключение, как всегда, фиксируем цифру дня.

1. Джо Торнтон («Флорида») – 1530 (426+1104) очков;

2. Александр Овечкин («Вашингтон») – 1346 (742+604);

3. Сидни Кросби («Питтсбург») – 1325 (486+839);

4. Евгений Малкин («Питтсбург») – 1104 (424+680).

Это лидеры среди действующих бомбардиров. Отмечу, что до начала нынешнего чемпионата Кросби опережал Овечкина на пять очков.

А теперь пара исторических списков.

1. Сергей Федоров – 696 передач (в 1248 играх);

2. Евгений Малкин – 680 (940);

3. Сергей Зубов – 619 (1068);

4. Александр Овечкин – 604 (1212);

5. Павел Дацюк – 604 (953).

Это российские ассистенты. А вот какова ситуация среди бомбардиров всех времен:

29. Александр Овечкин – 1346 (742+604);

28. Матс Сундин – 1349 (564+785);

27. Ги Лефлер – 1353 (560+793);

26. Брендан Шенахен – 1354 (656+698).

Короче – вперед, Россия! А по Кузнецову ждем официального подтверждения от ИИХФ и МОК.