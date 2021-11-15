Жаль, что Жамнов не увидел Кубок Карьяла. Эти игры дали молодежи больше, чем месяцы регулярки КХЛ

ГОЛ МИЧКОВА ОБОШЕЛ ВЕСЬ МИР

Чемпионата КХЛ, кажется, в том самом топе «Яндекса» не было с весеннего финала плей-офф. А про сборную в первые месяцы осени вспоминали только из-за интриг вокруг команды и неожиданных кадровых перестановок в штабах. Один вернулся, но не туда, куда хотел. Другой улетел в Америку, пообещав вернуться…

Хоккейных инфоповодов явно не хватало. Пока не наступил второй игровой день Кубка Карьяла. Тут был и бомбардирский рекорд по возрасту на все времена. И шедевральное исполнение. Как справедливо отметил Владислав Третьяк, смаковать лакросс-гол Мичкова оказалось интересно всему миру. Видео с шайбой русского юниора, дебютировавшего на взрослом уровне за сборную раньше всех наших звезд прошлого и настоящего, разместила канадская TSN, комментировали его шведские легенды, ролик разлетался по энхаэловскому сегменту соцсетей.

Но прошедший первый этап Евротура оказался важен и полезен не только лакроссом для хит-парадов. Для нашей молодежи финский турнир стал одним из важнейших отрезков подготовки к МЧМ. Тут стоит напомнить, что в доковидные времена ноябрь ежегодно был месяцем выездной суперсерии против канадских сверстников. Однако теперь этой серии нет из-за ограничений по коронавирусу, а задача приобрести столь необходимый международный опыт осталась. Кубок Карьяла для этого подходит идеально. Именно по этой причине второй год подряд туда отправляется молодежная команда.

Это ведь не просто опыт игры против мужиков. Но и шанс поиграть в большинстве и меньшинстве, научиться быть лидером. В КХЛ в клубах молодые игроки его почти не получают. В этом плане сильно поражает позиция тех, кто в соцсетях пытается убедить наш хоккейный мир в том, что Евротур России вообще не нужен.

Неужели было бы лучше, если бы Мичков и компания на этой неделе играли очередные рутинные матчи КХЛ против «Адмирала», рижского «Динамо» или, прости господи, «Куньлуня»? Разве не показательны эмоции молодых ребят после шайб в победном матче с Чехией? Между прочим, это был полноценный второй состав Чехии, с семью игроками-участниками ЧМ-2021. А у финнов на Кубке Карьяла и вовсе выходила дрим-тим европейского созыва. Три игры на таком турнире дают гораздо больше, чем месяц регулярки за клуб.

В сборной, во-первых, совсем иная мотивация и иной накал. Без клубной рутины. Во-вторых, уровень международного хоккея очевидно выше, чем в чемпионате КХЛ. Большинство хоккеистов, участвующих в Евротуре, прибавляют в мастерстве, выходят на новый уровень. Показательных примеров – масса. Например, тот же Артемий Панарин.

ПАНАРИН СТАЛ ЗВЕЗДОЙ ПОСЛЕ МАТЧЕЙ ЗА СБОРНУЮ

Из хоккеиста «Витязя» в звезду СКА нынешний лидер «Нью-Йорк Рейнджерс» вырос только после того, как в статусе победителя МЧМ проехал с национальной командой Евротуры и Еврочелленджи. Хотя в начале 2010-х уровень хоккея в КХЛ был куда выше нынешнего, но международный трамплин все равно потребовался. Есть и более свежие примеры. Кирилл Капризов впервые попал на Евротур в 19 лет, забив три шайбы на Шведских играх в феврале 2017-го. В олимпийском сезоне-2017/18 он выступал уже на всех этапах. Небезупречно, кстати. На Кубке Первого канала четырехлетней давности получал больше 15 минут за матч, но в трех играх ничего не забил и ничего не отдал. А в результате, получил опыт, набил шишек и забросил победную шайбу в финале Олимпиады.

Есть еще и Окулов, чей переход в статус звезды ЦСКА стартовал как раз после того, как нападающего начали регулярно приглашать на турниры среди сборных. Стал бы он без такого опыта хоккеистом, чья потеря ощущается уже на соревнованиях уровня ЧМ? А вот вам совсем свежий пример. Чибриков в воскресенье в моменте с четвертым голом сборной России обманул защитника, зрело вытянул на себя вратаря и своевременно сделал передачу. А ведь уверенному в себе мастеру только 18 лет. В феврале он, будучи дебютантом, вплотную подобрался к тому рекорду Овечкина, который побил Мичков. И вот на второй сезон игры в Евротуре уже тащит за собой команду.

Хорошо запомнится Кубок Карьяла-2021 защитникам нашей сборной. Они научатся избегать удалений, подобных тем, что нахватали в матче с финнами. Кто-то из этого состава лет через 5-10 попадет на ЧМ или на Олимпиаду. Вспомнит потом, как ошибался в Евротуре – и сыграет по-другому.

Опыт таких турниров воистину бесценен. Молодая сборная России увидела, что такое настоящий уровень борьбы. В КХЛ многие из них не видят таких скоростей месяцами. Готовиться к МЧМ, ЧМ и Олимпиаде надо не в КХЛ, а на соревнованиях вроде Евротура.

ХОЧЕШЬ В АМЕРИКУ – ДОКАЖИ, ЧТО ГОТОВ, ХОТЯ БЫ НА ЕВРОТУРЕ

Нет желания критиковать нашу лигу. Но факты говорят, что новые звезды чемпионата вроде Рашевского и Тертышного зажигают на внутренней арене, а в международных матчах им откровенно тяжело даже на уровне Кубка Карьяла. Молодежь тушевалась не только перед звездными финнами, но и против шведов с чехами, которые давали играть. Но мы же хотим, чтобы эти парни росли. Чтобы были уверенными, как Мичков.

16-летний вундеркинд показывает свой уровень не только потому, что он несомненный талант. Но и по той причине, что международный опыт у Матвея очень серьезный. Он привык быть лидером юниорской сборной, тащить команду за собой, отвечать за результат. Он не просто умеет делать лакроссы на тренировках – он реально вытворять эти фокусы в матчах с 30-летними мужиками. И ведь не сбавил после субботнего триумфа – забил еще и чехам. Наконец, он обеспечивает чистый лед для партнеров. В субботнем матче было показательно, что после чудо-гола шведы стали плотнее играть именно против Мичкова. А он бесстрашно вынуждал соперников опекать его еще плотнее, за счет чего у остальной пятерки начало появляться пространство, новые голевые шансы.

Наконец, Евротур – это еще и столь злободневная борьба с отъездом игроков. Каждый год мы теряем десятки ярких ребят, которые отправляются в Америку ловить журавля в небе. Каждый мечтает повторить путь Никиты Кучерова. Но чаще всего даже не представляет, с какими требованиями и трудностями придется столкнуться на этой дороге к негарантированному успеху.

В международных матчах у каждого таланта есть возможность трезво оценить себя. Если кто-то чувствует себя звездой, готовой к НХЛ – попробуйте блеснуть хотя бы на уровне Евротура. Где даже пара матчей с крепкими шведами и финнами даст понимание: до лидерства еще расти и расти. Значит, надо оставаться и расти, не срываясь за океан при первой возможности.

Жаль только, что тренер нашей олимпийской сборной Алексей Жамнов не смотрел вживую за финским турниром. Не увидел, как уверенно атаковала на домашнем соревновании сборная Финляндии - потенциальный соперник нашей команды по плей-офф Олимпиады.