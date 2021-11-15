ЦСКА прервал победную серию «Северстали», но красно-синие пугают безразличием

В первый игровой день в КХЛ после паузы на Евротур было сыграно 8 матчей. На ЦСКА-Арене красно-синие принимали гостей из Череповца. Команде Андрея Разина не удалось продолжить победную серию, но без очков рыси все равно не остались — болельщики увидели полноценную программу: основное время, овертайм и буллиты. Лишь точный штрафной бросок Константина Окулова снял вопрос о победителе. 3:2 (Б) — победа хозяев.

ЧУВСТВО ПЛЕЧА

«Если бы мне перед стартом сезона сказали, что на экваторе чемпионата мы будем бороться с ЦСКА за третьем место Запада, я бы не поверил», — говорит наставник «Северстали» на пресс-конференции после матча против столичных армейцев. Да никто бы не поверил, Андрей Владимирович! Но факты упрямо говорят, что и в КХЛ есть место непредсказуемости. Не хочется называть это сенсацией, ведь Разин уже не первый год у руля череповецкой команды. Добротный коллектив мгновенно не построишь, нужно время. И пусть многие исполнители у желто-чёрных меняются, характер и стиль остаются — этих кусачих и неуступчивых «рысей» запомнили все.

— Сегодня проиграли, но у вас очень хорошая команда! Снимаю шляпу!, — говорит болельщик ЦСКА девушке в шарфе «Северстали».

Команда — пожалуй, это то, что удалось сделать Андрею Разину. Банально, но его парни действуют один кулак. Даже глупое удаление в овертайме доказывает, что они готовы биться друг за друга — так и вылетели спасать Подъяпольского аж впятером вместо положенных троих игроков!

«Настрой у ребят такой, молодцы», — хвалит своих подопечных Разин.

БЕЗ ЧУВСТВ

Вот этих самых эмоций, командного духа не хватает ЦСКА.

«Скажу откровенно, в каждом нашем звене по одному игроку выпадало. Это очень тревожные звоночки. Что-то не складывалось. Нужно было встряхнуть команду. Соперник мобильный, энергичный, очень дисциплинированный, терпеливый без шайбы, резкий в атаке. «Северсталь» создавала проблемы в нашей обороне. В первом периоде мы вообще не выполняли план на игру», — сетует Сергей Федоров.

Тревожных звоночков можно заметить массу, даже не игровых. Желто-черные во время буллитов стояли, положив руки друг другу на плечи; на лавке красно-синих все по одному, довольно отстранённо. Даже во время традиционной победной песни нет и намёка на синхронность действий, кто-то поехал благодарить фан-сектор, кто-то решил, что сделать круг почета лишнее и удалился в раздевалку.

ЦСКА сегодня победил, но что-то не так с командным духом армейцев. И если в индивидуальном мастерстве превзошли череповчан, то в сплоченности точно проиграли. А это, вполне вероятно, один из факторов успеха.