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Комаров – в Питере. Сочувствуем, Бардакoff

СКА подписал контракт до мая 2023 года с Лео Комаровым, выставленным на безусловный драфт отказов «Нью-Йорк Айлендерс». Русский финн наверняка перекроет кислород молодым армейцам.
Комаров – в Питере. Сочувствуем, Бардакoff
16 ноября 2021 08:39
автор: Владислав Домрачев
автор фото: NHL (НХЛ)

СКА пригласил 34-летнего финского форварда, отнюдь не бомбардира, а мастера залезть под кожу сопернику. Отказавшись от услуг креативного центрального нападающего Линдена Вея. Что бы это значило? Только одно – усилить состав в плей-офф.

Канадский плеймейкер однозначно разочаровал. В СКА он совсем не ярок, каким запомнился в ЦСКА, особенно в сезоне-2018/19, когда красно-синие завоевали Кубок Гагарина. Недавнее армейское дерби стало последней каплей, переполнившей чашу терпения штаба питерцев. Вей словно нацепил шапку-невидимку на «ЦСКА Арене», где гости уступили 0:4.

Чего ждут в Питере от Комарова? Голов-передач? Вряд ли. Он мало забивал всегда, включая чемпионский для «Динамо» сезон-2011/12, через год его фамилию увековечили на Кубке Гагарина за какие-то 13 матчей регулярного чемпионата (после окончания локаута в НХЛ финн покинул бело-голубых). И уж совсем утопичной выглядит «химия» финского новичка с Никитой Гусевым и Александром Волковым. В этом звене успешно центрит Иван Морозов,

Наверное, в СКА рассчитывают на его богатый кубковый опыт с прицелом на главный трофей КХЛ. Можно предположить, что Комарова порекомендовал в Санкт-Петербург Олег Знарок, не пропускающий матчи невских армейцев. А когда не может присутствовать, как в Балашихе, отправляет своего друга и соратника Харийса Витолиньша. Напомним, Комаров был важным механизмом возглавляемого Знарком «Динамо», которое мэтр Владимир Юрзинов образно назвал «волчьей стаей». Русский финн носил бело-голубую форму с 2009-го по 2013 годы, а потом в сезоне-2013/14.

Слабо верится, что финна станут мариновать в запасе. В декабре и начале января, в дни подготовки и проведения молодежного чемпионата мира в Канаде, Комаров заменит в составе универсала Марата Хуснутдинова, которого назначат капитаном сборной России в Ред-Дире/Эдмонтоне.

При этом у СКА и так перебор с «узкими специалистами» - это молодые Владислав Цицюра и Данила Моисеев, опытные тезки Кетов и Тимкин (оба - экс-капитаны СКА!). Плюс уже забытый Захар Бардаков, которого хвалили на МЧМ-2021 и после него. Он перешел в СКА из «Витязя», дебютировал в первой сборной на шведском этапе Евротура и даже гол забил. Увы, в этом сезоне его кредит доверия исчисляется… двумя матчами. И зачем его выдернули из Подольска, где форвард прогрессировал?

Тот же вопрос хочется задать и про Максима Грошева из Нижнекамска, тоже побеждавшим на ШХИ в тройке с Бардаковым и Василием Подколзиным.

Впрочем, вернемся к Комарову. По информации разных источников, до конца сезона он заработает около 30 миллионов рублей (это базовая зарплата) плюс бонусы. Покинув НХЛ, финн свел к минимуму шансы пробиться в олимпийский состав для Пекина. А ведь его фамилия фигурировала в расширенном списке. Как и защитника Микко Лехтонена.

Ближайший матч СКА проведет в среду, 17 ноября, дома против «Локомотива», 19-го – сыграет с «Сибирью», а 21-го – в Москве с ЦСКА. Ждем дебюта чемпиона мира, бронзового призера ОИ и обладателя Кубка Гагарина.

источник: «Советский спорт»
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