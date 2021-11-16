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Участие НХЛ в пекинской Олимпиаде-2022 опять под угрозой. Канада уже работает по плану Б

За океаном ЧП: в «Оттаве» десять человек разом угодили в ковид-протокол. НХЛ вынуждена была отменить три ближайших матча «сенаторов». Как минимум. В лиге сразу заговорили о плане Б, если пандемия накроет и другие команды.
Участие НХЛ в пекинской Олимпиаде-2022 опять под угрозой. Канада уже работает по плану Б
16 ноября 2021 10:45
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL (НХЛ)

Минувшей ночью в НХЛ состоялись лишь два матча. Что показательно и почетно: в обоих первой звезды удостоились россияне – вратарь «Тампы» Андрей Василевский (4:1 с «Айлендерс») и нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов (5:3 с «Детройтом»). Новичок «мундиров» забросил первую шайбу в НХЛ.

Но сейчас Северной Америке да и всему хоккейному миру не до этого. Все обсуждают внезапную вспышку заболеваемости в «Оттаве». После того как в ковид-протоколе оказалось сразу десять игроков, клуб отменил авиарейс в Нью-Джерси. Позже НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги и медслужбой «Сенаторз» приняла решение отложить все игры команды по 20 ноября включительно. Как минимум. В качестве меры предосторожности до особого уведомления закрыли тренировочные помещения столичного клуба.

Все это означает, что «Оттава» не просто не сыграет с «Нью-Джерси» (17 ноября), «Нэшвиллом» (19 ноября), «Рейнджерс» (20 ноября). Ее игроки даже тренироваться не смогут! И это в самый разгар сезона. Понятно, подобные внезапные простои чреваты травмами в дальнейшем. Это не говоря о том, что кардинально ухудшаются турнирные шансы. А так как этот китайский вирус крайне заразен, совершенно не исключено, что мы наблюдаем всего лишь первую ласточку. Если пандемия накроет еще несколько клубов, их матчи просто некуда будет переносить, а значит…

Сделаем тут небольшое лирическое отступление. Абсолютно коммерческая НХЛ – не банальная госконтора под вывеской КХЛ, которая легко может казнить отдельных своих членов. Как это давеча случилось с «Салаватом Юлаевым».

После того как уфимцы массово заболели – не ковидом! – гриппом, местный Роспотребнадзор предписал всей команде изолироваться на семь дней. Пришлось отменить матч 7 ноября с «Трактором». Как думаете, что сделала в ответ КХЛ? Перенесла, к примеру, игру на конец января? Ведь наш чемпионат тормозит аж 21 января, а олимпийский турнир в Пекине откроется только 9 февраля. Ха-ха! Хотя «Салавату», конечно, не до смеха. КХЛ попросту влепила Уфе техническое поражение! Дескать, нарушен пункт 20 статьи 30 дисциплинарного регламента лиги. Чиновники всех рангов довольны, а на болельщиков по обыкновению плевать!

В руководстве процветающей НХЛ, очевидно, не дураки сидят. Там умеют считать каждый доллар. Да и потом - как пришлось бы быть с многочисленными владельцами абонементов, контрактами со спонсорами, ТВ и аренами, если бы «Оттаве» в трех ближайших матчах объявили бы это самое техническое поражение. Ясно, что это - нонсенс для нормальной лиги, которая кормит сама себя, а не сидит нагло и цинично на шее вроде как нищего государства, у коего на пенсионеров, как нас уверяют, денег нет. Но вы держитесь!

Поэтому в любом случае все отложенные в НХЛ матчи обязательно будут сыграны. Но три и даже пять встреч «Оттавы» в расписание, предельно сжатое из-за паузы на Олимпиаду-2022, впихнуть еще можно. А если таких перенесенных матчей наберется 15 или 20? Тогда ничего не останется, кроме как отказаться от поездки в Пекин. Тем более НХЛ изначально предупредила, что до 10 января оставляет за собой право запретить хоккеистам участие в Играх-2022, если в Северной Америке ухудшится эпидемическая ситуация и возникнет угроза здоровью и безопасности игроков.

Сразу два популярных американских инсайдера уже намекнули, что следует готовиться к худшему.

- У НХЛ нет точного количества игр, которые можно перенести, не отказываясь от Олимпиады. Но если сразу несколько команд начнут закрывать на карантин на три, пять и более дней, Олимпиада будет в опасности. Ситуация в «Оттаве» вызывает большое беспокойство, - написал в твиттере Ник Кипреос.

Экс-форварда «Вашингтона», «Рейнджерс» и «Торонто» поддержал Пьер Лебрюн:

- Напомню, что НХЛ и профсоюз игроков могут до 10 января отказаться от участия в Олимпиаде. Если количество отложенных матчей НХЛ увеличится в течение следующих двух месяцев. Что, очевидно, возможно.

Теперь вы поняли, почему федерация хоккея Канады вдруг надумала заявить сборную на второй этап Евротура, который примет Москва в середине декабря. Уже объявлено, что Кубок Первого канала 15 декабря как раз и откроется историческим противостоянием Россия – Канада.

Их план Б уже в действии. Зато наш олимпийский тренер вместо того, чтоб дебютировать с планом Б в Хельсинки на Кубке Карьяла, махнул со своими ближайшими соратниками на пляжи Майами…

источник: «Советский спорт»
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