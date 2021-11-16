Дмитрий Квартальнов: Свою главную победу я еще не одержал

- Видно, что ребята после перерыва соскучились, - рассказал Миронов. - Обе команды играли с желанием, создали много моментов. Но они забили, а мы нет. А так игра хорошая, интенсивная, силовая, скоростная. Разберем ошибки, проанализируем игру.

- Это как будто был ремейк матча с «Сочи». В завершающей стадии был ступор. Это недостаток мастерства или невезение?

- Мастерства хватает, это невезение. Вратарь хорошо сыграл у «Ак Барса», вытащил игру. Были моменты, была штанга в конце. Ребята старались, вышли с первых минут заряженными, могли сравнять, выиграть, но не хватило хладнокровия.

- Что с нападением в целом? Два матч подряд команда не забивает.

- Вратари соперников хорошо играют. Мы не в пустые ворота не забиваем. С нападением у нас все нормально. Не шла шайба. У нас все команды по десять голов забивают что ли? Штанга их спасла один раз сегодня.

- На какой срок выбыл Широков? Были готовы, что он выпадет?

- Это стало известно вчера, микротравма. Врачи им занимаются. Никто не будет форсировать, рецидив никому не нужен. Главное, чтобы он был готов на сто процентов. Выпустим только тогда. Не хочется выпускать раньше времени.

- Насколько его не хватало?

- Он капитан и лидер команды. Бывают микротравмы. Ребята играли с желанием, но где-то было невезение, где-то хладнокровия не хватило в завершении.

- От «Спартака» на Кубке Карьяла играли Никишин и Пономарев. Как оцените их состояние?

- Нормально вернулись. Мы хотели, чтобы они побольше отдохнули. Они вчера пропустили тренировку. Никишин по двадцать минут играл. Это очень много. Был бы шанс, дали бы больше отдохнуть.

- Пока у Пономарева нет твердого места в основе Спартака». Какие у него перспективы?

- Все только через работу. Пусть доказывает. Есть вопрос по обороне. А так парень старается. Желание огромное.

- Пономарев играл по три минуты за матч. Можно ли за такое время себя реализовать? Не было желания его обменять?

- Вы руководству задавайте такие вопросы. Даже три минуты для девятнадцатилетнего игрока это уже прогресс.

- В эпизоде с пропущенной шайбой не было сопротивления от Ержабика. Как это объяснить?

- Надо было откатиться, но это доля секунды. Он решил, что успеет сыграть в отборе, проиграл секунду, а догонять было тяжело. Не разобрались, кто кого берет. Это игровые вещи. Произошло недопонимание. Нельзя давать вылезать нападающему через ближнюю штангу.

- Два матч против «Ак Барса» не удачные по результату, но с двукратным преимуществом по броскам в створ. Чем так неудобен «Ак Барс»?

- Он для всех неудобен. Команда играет хорошо, хорошее движение, борьба, все стараются выиграть единоборства. Не только «Спартак» попадается на эту удочку. Сильная, ровная команда.

»Мы должны лучшие справляться с игрой в большинстве»

- Сыграли здорово, но начало не удалось. Второй период у нас был неплохой, могли забить. Здорово, что сработало меньшинство, - рассказал Квартальнов.

- У вас юбилей - пятьсот побед. Что для вас это значит?

- Конечно, что-то это значит. Хорошая цифра. Хотелось бы еще других побед.

- Какая из этих пятисот побед для вас самая главная?

- Ее еще нет.

- Показалось, что «Ак Барс» забросил одну шайбу, потому что был длительный недельный перерыв, и игроки отвыкли друг от друга. Это так?

- Отчасти да, но все были в равных условиях. У нас были ребята в сборной, у них был игровой тонус.

- Изначально Билялов планировался на Кубок Карьяла, но его заменили. Помогло, что он остался в Казани? Может это сработало сегодня, раз ему удалось провести сухой матч?

- Можно сейчас все что угодно говорить. Он не поехал не просто так. По обстоятельствам. У нас никто от сборной не отказывается. То, что он сыграл хорошо, - это да.

- Скоро «Ак Барс» сыграет вынесенный матч с Дубае. Не выбьет команду из колеи переезд в другой климат?

- Нет. Единственное, логистика большая. Мы ездили играть с Уфой в Давос, и добрались до места восемь часов. Здесь часов шесть лететь. Но так решили лига. Мы подчиняемся ей. Я бы сыграл в Москве.

- Как вам понравились Воронков и Галимов на Кубке Карьяла, которых хвалили. Они могут быть кандидатами на Олимпиаду?

- Для них была тяжелая первая игра. Потом они вкатились. Они были лидерами команды. Им присуще вести команду за собой. Они это и сделали в двух последних матчах.

- Сегодня было в игре три Квартальных и один на трибуне. Когда вы все четверо собирались в последний раз?

- Соберемся еще. Наверное, в Воскресенске это было последний раз.

- Вы похвалили вратаря, оборону, меньшинство, а что с большинством? Сегодня было не так много попыток.

- Могу оправдываться, что не было полноценных сочетаний в тренировках. Вчера шестнадцать человек тренировались. У нас достаточно мастеров, которые должны с этим справляться и играть лучше. Эти моменты идут почти весь сезон.

- По каким причинам Билялов не поехал на Кубок Карьяла?

- Где-то со здоровьем связано. У нас больным никто не выходит.

- С сентября вы говорите об усилении. Оно ожидается?

- Конечно. Менеджеры работают над этим. Не мешало бы иметь пару иностранцев для плей-офф. Делается все возможное, но не все так просто.

- В последнее время позиционные атаки не совсем удаются. В чем причина?

- Игровая практика ушла. У нас весь сезон такая проблема. Хотелось бы статистику улучшать. Надеюсь, будем играть лучше.

- Глухов с вашим приходом стал играть центрального. У него сегодня 75%, но досадное удаление в конце.

- Два удаления. Надо было контролировать клюшку.

- Насколько им довольны, как игроком встающим на точку?

- Иногда мы вынуждены ставить игроков на точку, которые там не играют. Не всегда получается. Мы всеми ребятами довольны. Но два удаления, бывает. Надо контролировать клюшку, которая в ноги попадает. Могу понять, когда это фол последней надежды, и игрока надо сбить. Нужно понимать такие вещи и контролировать их.