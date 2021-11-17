Сергей Федоров: Возможно, ЦСКА задаст новый хоккейный тренд

Противостояние красно-синих и бело-голубых закончилось победой динамовцев. Победителя встречи выявила лишь серия буллитов - 3:2 (Б). Что же говорили наставники команд после матча?

НЕОЖИДАННЫЙ ХОД

- Равная игра, поэтому и дошли до буллитов. А они - лотерея. Здорово, что победили, - подвел краткий итог московскому дерби Алексей Кудашов, главный тренер «Динамо».

- Удивило решение ли вас Сергея Федорова заменить вратаря на четвертого полевого в овертайме?

- Да, немного удивился.

- Галиев мог эффектно закончить матч в овертайме, забив в пустые ворота, но был не точен...

- Ребятам пришлось играть в меньшинстве, поэтому сил не хватило на точный бросок.

- Когда Богдан Якимов сможет дебютировать за бело-голубых?

- Скоро, на подходе.

- Сегодня экс-игрок вашей команды, Семен Панкратов, открыл счет в матче. Вы просматривали его в «Динамо»?

- Да, он играл у нас. Но мы решили расстаться. Есть молодые ребята, которые заняли его место.

СПОНТАННО-ОСОЗНАННОЕ РЕШЕНИЕ

Наставник ЦСКА Сергей Федоров также поделился впечатление от матча:

- Хорошая игра. Во втором периоде один отрезок нам подпортил жизнь. Но ребята - молодцы, хотя есть над чем работать».

- Расскажите о необычном решении снять вратаря в овертайме и выпустить четвертого игрока...

- Хоккейное решение. Уже несколько матчей мы разговаривали с Евгением Корешковым о его опыте - во время работы в «Барысе» он применял такой ход, у него были хорошие легионеры. Это решение одновременно спонтанное и отработанное. И технически, и морально готовы были. Определенные договоренности были с игроками. Просто очень хотели выиграть и реабилитироваться за второй период. Немного не повезло.

- Возможно, такая фишка станет трендом, и другие команды тоже попробуют так сыграть...

- У нас был пробный вариант, но, думаю, что это может стать трендом. Команды, которые владеют шайбой, могут использовать такое «оружие».

- Почему не играет Сведберг?

- У Виктора какой-то вирус. У него температура, лечится.

- Вам не кажется, что вратарь Сергей Федотов немного выдохся, устал? Сегодня пропустил необязательную шайбу...

- Я полностью доверяю Сергею Наумову во вратарском вопросе. Думаю, что он все видит, знает о кондициях голкиперов. Просто не всегда получается побеждать и отражать все броски.

СЕКРЕТОВ НЕ ВЫДАЕТ

Автор первой шайбы в сегодняшнем дерби, нападающий ЦСКА Семен Панкратов рассказал о том, каково забивать бывшей команде:

- Московское дерби - всегда интересные матчи. Мы повели, потом упустили инициативу и проиграли по буллитам. Ничего страшного, готовимся к следующему сопернику.

- Приятно забить бывшей команде?

- Было бы приятно, если бы мы выиграли. Итог матча смазывает впечатление от заброшенной шайбы.

- Перед игрой были мысли о том, что забить «Динамо» гол?

- Были, но хотел выиграть.

- Несмотря на поражение, ЦСКА все же взял очко в этой встрече. Ваш гол сыграл здесь свою роль. Однако, потом вы получили очень мало игрового времени. Не обидно?

- Немного обидно, но там было много большинства и меньшинства, оно автоматически урезает мое время. Да и тренеру виднее, может ребята посвежее выглядели.

- Буллит готов был пробить?

- Готов.

- Знаете ли слабые стороны Ивана Бочарова? Расскажите о них...

- Зачем? Мы в хороших отношениях, не буду раскрывать его слабых места. Кто хочет забить, тот пусть ищет.

- Главный тренер «Динамо», Алексей Кудашов сказал, что не увидел вас в составе бело-голубых. Как расставались с клубом?

- Я думаю, что негатива нет. Это тренерское решение, у него свое мнение.

- Все сегодня говорят о решении наставника ЦСКА снять вратаря в овертайме. Вы знали об этой домашней заготовке?

- С бригадой большинства, наверное, обсуждал. Это интересно, но нам повезло, что Галиев не попал в пустые ворота.