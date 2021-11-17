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Вадим Шипачев: ЦСКА весело овертайм провел! Может, возьмем на вооружение

Форвард московского «Динамо» поделился эмоциями после матча против ЦСКА.
Вадим Шипачев: ЦСКА весело овертайм провел! Может, возьмем на вооружение
17 ноября 2021 23:56
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

Вадим, как вам очередное противостояние московских команд?
— Хороший матч. ЦСКА — быстрая команда. Мы использовали несколько своих моментов, забили. Но допустили ошибку в концовке встречи, и армейцы перевели матч в овертайм. Такие ошибки нам совершать нельзя.

— Удивил вас соперник в дополнительное время?
— Да, весело у них получилось овертайм провести. Будем готовы в следующий раз к такому раскладу.

— Себе на вооружение не хотите взять?
— Почему бы и нет? Тренерский штаб сегодня посмотрит, разберет и может тоже попробуем.

— Рады выйти в лучшие снайперы «Динамо», обогнав Даниила Тарасова?
— Я рад сегодня победить, потому что нам дали за это выходной.

— Расскажите про ваш гол, с острого угла получилось забить...
— Это все Галиев — мастер паса с неудобной руки.

— Вам сейчас стало спокойнее после того, как улеглась шумиха с разговорами о вашем переходе?
— У меня вообще все нормально. Я и не переживал. Мы выигрываем, я кайфую.

— У вашего бывшего партнера Дмитрия Яшкина за океаном не все гладко. Сейчас еще и серьезную травму получил. Вы поддерживаете связь?
Конечно, общаемся с Димой. У него еще год контракта, но главное — выздороветь, чего ему желаю. Он — хороший хоккеист, все получится.

источник: «Советский спорт»
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