Вадим Шипачев: ЦСКА весело овертайм провел! Может, возьмем на вооружение

— Вадим, как вам очередное противостояние московских команд?

— Хороший матч. ЦСКА — быстрая команда. Мы использовали несколько своих моментов, забили. Но допустили ошибку в концовке встречи, и армейцы перевели матч в овертайм. Такие ошибки нам совершать нельзя.

— Удивил вас соперник в дополнительное время?

— Да, весело у них получилось овертайм провести. Будем готовы в следующий раз к такому раскладу.

— Себе на вооружение не хотите взять?

— Почему бы и нет? Тренерский штаб сегодня посмотрит, разберет и может тоже попробуем.

— Рады выйти в лучшие снайперы «Динамо», обогнав Даниила Тарасова?

— Я рад сегодня победить, потому что нам дали за это выходной.

— Расскажите про ваш гол, с острого угла получилось забить...

— Это все Галиев — мастер паса с неудобной руки.

— Вам сейчас стало спокойнее после того, как улеглась шумиха с разговорами о вашем переходе?

— У меня вообще все нормально. Я и не переживал. Мы выигрываем, я кайфую.

— У вашего бывшего партнера Дмитрия Яшкина за океаном не все гладко. Сейчас еще и серьезную травму получил. Вы поддерживаете связь?

— Конечно, общаемся с Димой. У него еще год контракта, но главное — выздороветь, чего ему желаю. Он — хороший хоккеист, все получится.