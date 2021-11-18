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Овечкин и Самсонов подарили Тому Хэнксу русскую баранку

Нет, каждый день начинать матч после 22:00 и завершать к двум ночи, а то и позже – полная бессмыслица. Для Великой восьмерки – точно. Наш Ови – опять без голов. Третий матч подряд.
Овечкин и Самсонов подарили Тому Хэнксу русскую баранку
18 ноября 2021 11:51
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL (НХЛ)

Сейчас «Вашингтон» гостит на Дальнем Востоке. В разрезе НХЛ, разумеется. А это разница с Восточным побережьем США в три часа. Вот и получается, что начало вчерашней игры «Кэпиталз» в Анахайме в 19:00 по местному времени соответствовало 22:00 по вашингтонскому. Сегодня Ови и Ко вышли на зарубу против «Кингз» в Лос-Анджелесе и вовсе в 22:30 по домашним часам! Зато в Москве смотреть было удобно – к 6:30 ради лучшего снайпера современности вполне можно подняться.

Два дня кряду напрочь вылететь из привычного расписания – какой организм выдержит? Этим, к слову, хотя бы отчасти можно объяснить регулярные обломы на выезде наших золотых мальчиков в футбольных еврокубках. Однако если силы более или менее равны, шанс всегда остается. «Вашингтон», в частности, три очка из четырех в Калифорнии уже взял – 2:3 в овертайме с «утками», 2:0 с «королями». Держи, Илья Самсонов, первую звезду матча!

Впрочем, не сказать, что у магнитогорца возникли какие-то серьезные проблемы, хотя ему и пришлось парировать 34 броска. До 57-й минуты на табло держались отвратительные нули. Публика, видимо, предчувствовала нечто подобное, потому не заполнила арену даже на 80 процентов – 14694 зрителя из 18867 возможных. Хотя Том Хэнкс со своим сыном от первого брака Колином на невероятно скучном хоккее Голливуд все-таки представил.

Да, вот вам яркая иллюстрация того, что на гигантской дистанции регулярки НХЛ в 82 тура проходняки и матчи-пустышки запрограммированы.

Тем более что «Вашингтон» лишился всех основных нападающих, кроме №8 и №92 и их верного бодигарда Уилсона. Вне заявки - Бекстрем (годовая зарплата – 9,2 млн), Оши (5,75 млн), Манта (5,7 млн), Эллер (3,5 млн), Дауд (0,75 млн). Иначе говоря – 25 миллионов долларов в лазарете!

У «Лос-Анджелеса» давно на больничном капитан и двукратный олимпийский чемпион Даути с нехилым окладом в 11 миллионов. Там же нападающий Уолкер (2,65 млн), а шведский форвард Арвидссон (4,25 млн) только выбрался из ковид-протокола. Да, потери не такие помпезные, как у «столичных». Но без Даути у «Кингз» сразу просело большинство, как и у «Кэпиталз» без Оши и Бекстрема. Оттого и унылая тягомотина в бывшем городе Гретцки 56 минут чистого времени.

Кстати, о канадце белорусских кровей. Чтоб как-то развеселить и завлечь народ, в этот вечер о нем вспомнили необычным, но традиционным для НХЛ образом. Тем более в Город ангелов пожаловали его могильщик из Москвы, а также земляк из Витебска Протас. Хозяева вышли в клоунских серебристых шлемах, фуфайках начала 90-х и допотопных крагах. Все это отсыл к временам, когда Алексей Житник помог 99-му дойти до финала Кубка Стэнли-1993. Всю эту фиглярскую мишуру организаторы, естественно, настойчиво впаривали наивному пиплу за вполне конкретные деньги: предлагали закупать оптом и в розницу в клубной лавке или по интернету.

В общем, день для Тома Хэнкса прошел не зря. Удачно затоварился лицензированным старьем любимой команды – наконец нашлось, куда спустить баксы от щедрого гонорара за оскароносного «Форрест Гамп». Ну и получил уважительный привет из России – баранку для его «Лос-Анджелеса» и персональные сухари от Самсонова и Овечкина. Александр решил не расстраивать всеобщего российского кумира: отложил 743-й гол до будущих встреч и сохранил отставание от мужа Джанетт Джонс в 152 шайбы.

источник: «Советский спорт»
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