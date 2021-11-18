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Борис Миронов: После первого периода пришлось поговорить с ребятами, и они поняли

После матча регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» - «Барыс» (5:2) главный тренер хозяев Борис Миронов посетовал на то, что пришлось снова столкнуться с плохим началом матча, а его коллега Юрис Михайлис отметил, что его команде не хватило сил дожать соперника.
Борис Миронов: После первого периода пришлось поговорить с ребятами, и они поняли
18 ноября 2021 23:14
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автор фото: ХК «Спартак»

- Какие впечатления оставила игра? – вопрос Миронову.
- Хочется поздравить наших болельщиков. Но мы сталкиваемся с той же ситуацией - начало матча опять неважное. После первого периода пришлось поговорить с ребятами, они поняли, показали характер и довели игру до победы. Мне все понравилось, игра хорошая, но есть ошибки. Будем работать дальше. Главное сейчас – отдохнуть. Игры идут через день.

- Третье и четвертое звено получали время наравне с первым и вторым. Почему?
- У нас первые два звена играют много, поэтому усталость накапливается. Мы хотели дать играть третьему и четвертому звену как можно больше, чтобы первые два звена не уставали в третьем периоде. Сегодня это сработало. Дальше будем работать также.

- Пропуск игры Цыплаковым – дисциплинарная вещь?
- Нет, у него микротравма. Есть небольшой ушиб. Доктор сказал, что ему лучше пропустить игру.

«ПОТЕРЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИВЕЛА К ПРОПУЩЕННОМУ ГОЛУ»

- Поделитесь впечатлениями о матче, - вопрос Михайлису.
- Здорово провели первый период, выполнили установку на игру. Были хорошие блокировки, контратаки. Во втором периоде мы не реализовали большинство, потом случился нелепый гол. Мы предупреждали ребят, что в третьем периоде они должны грамотно сыграть в обороне, но потеря концентрации привела к пропущенной шайбе. Потом не хватило сил дожать соперника.

- Почему в середине второго периода команда резко сдала физически?
- Дальняя лавка, соперник добавил в движении. Потом, когда пропустили, не довели шайбу вглубь, не сыграли из зоны. Затем было наложение на смену, что привело к голу.

- Как проявили себя новые легионеры?
- Сыграли лучше. С каждым матчем они будут прибавлять, потенциал у них огромный.

- Первый период был шикарный, потом все сломалось. Защитники внесли свою лепту в поражение. После прошлого матча вы говорили о санкциях к ним. Не получается достучаться? Можете предложить временно лишить капитанской повязки Дица?
- Нет. Это решение руководства клуба, команды и тренерского штаба. Диц умеет играть. Когда он показывает хорошую игру - все довольны. Да, есть ошибки, но каждый хочет проявить себя. Игроки выкладываются, получают травмы. С защитниками мы вчера разговаривали. Сегодня они вышли воевать. Да, были ошибки, но выложились они по полной.

- Был эпизод, когда Мартинссон просто стоял. Он ничем не сыграл: ни клюшкой, ни рукой – ничем не помешал броску соперника.
- Давайте посмотрим видео, разберем гол, тогда и будем разговаривать.

- Болельщики считают, что тренер защитников не справляется.
- Я не разделяю эту точку зрения.

- Тогда почему идут одни и те же ошибки, и их допускают одни и те же игроки?
- «Спартак» - мощный соперник. Он заставлял ошибаться не только нас, но и другие команды.

- Будет ли выходить Бояркин не в конце, когда пожар в счете, а в начале?
- Это вопрос к тренерам вратарей. Скорее всего, выйдет.

источник: «Советский спорт»
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