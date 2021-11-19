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Капризов берет пример с Овечкина и ставит личный рекорд

«Миннесота» крушит «Даллас» (7:2) – есть самая крупная победа в сезоне, а Кирилл Капризов, набрав 4 (1+3) очка, проводит самый результативный матч в НХЛ.
Капризов берет пример с Овечкина и ставит личный рекорд
19 ноября 2021 10:31
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Кто-то еще помнит, что герой Пхенчхана не мог забить восемь туров со старта чемпионата? Сибиряк, похоже, об этом никогда не забудет – урок на всю жизнь!

- Я сам виноват, - вспоминает тот неприятный отрезок самый высокооплачиваемый игрок «Уайлд». - Мы провели три-четыре матча. Нужно было играть дальше на позитиве, спокойно. Но когда ты себе голову забиваешь, еще хуже получается. Думаешь, что выйдешь и разорвешь. Но такое не проходит. Надо играть с холодной головой, быть в приподнятом настроении, получать удовольствие от хоккея.

Жаль, что Александр Овечкин тогда не набрал номер Капризова. Может, не знает? Хотя Кирилл – давно уже не мальчик, мог бы сам давно заметить, как в подобных случаях выкручивается Великая восьмерка. Голевые засухи ведь регулярно случаются даже у самых-самых. Рецепт тут один – не зацикливаться на подобных затыках, не забивать себе этими глупостями голову. Просто без шума и пыли дальше делать свое дело.

Помню, когда я пару лет назад специально прилетел в Америку, чтоб лично проинспектировать, как Ови выбьет очередной полтинник, а он в Нью-Джерси откатал без шансов, хотя «Вашингтон» победил 4:1, капитан гостей сказал в раздевалке:

- Ну что тут поделаешь - такая игра. Главное – мы же выиграли.

- Но вся Россия ждет вашего полтинника – восьмого в карьере. Всего две шайбы осталось. Думаете об этом?

- Конечно. Никогда не знаешь, когда это произойдет. Вообще такие матчи, как этот с «Нью-Джерси», трудно играть. Самое важное – без травм закончили, взяли два очка. Они нам очень нужны. Двигаемся вперед.

- «Такие» - что вы имели в виду?

- Ну вы же видели: скучная игра получилась. Для соперников этот матч ничего не значил. Они действовали от защиты. Никаких моментов у них не было, а мы реализовали все, что имели. Вот и все.

- Не хватало эмоций…

- Да.

- К тому же зрителей было мало, а к середине третьего периода вообще треть зала осталась…

- Почему? Зрители были. Но когда твоя команда проигрывает, люди уходят. Не хотят стоять в пробках.

- То что в вашем звене Кузнецова в середине второго периода поменяли на Бекстрема, связано как раз с желанием освежить игру?

- Не знаю. Это надо спросить у тренера.

- Но ход оправдал себя. Сразу после этой перестановки забил Кузнецов, а в следующей смене вы вывели на гол Уилсона – и игра была сделана.

- Значит, сработало.

Как видите, Александр был абсолютно спокоен, а односложно отвечал, чтоб не распыляться, сберечь эмоции. Метода, выработанная годами заокеанской рутины: делай, что должен - и будь, что будет. В НХЛ работает безотказно.

После свидания с «дьяволами» он не мог забить еще три тура, а потом положил три шайбы в трех матчах. Пробил в восьмой раз полтинник и попутно взял девятого Ришара как топ-снайпер сезона.

Теперь капитан «Вашингтона» уже четвертый среди стрелков всех времен и продолжает методичное движение вверх - к Пику 894.

Сегодня Капризов удостоился первой звезды матча: организовал четыре шайбы в ворота Худобина. Встряска от тренера Дина Эвасона подействовала – Кирилла он вдруг перевел в третье звено к Раску и Годро, разорвав связку с экс-форвардом «Магнитки» Зуккарелло.

- У нас на доске в раздевалке нарисованы 10 различных комбинаций звеньев, - объяснял Эвасон. - Мы ищем варианты, чтобы добавить энергии каким-то игрокам. При этом не собираемся кого-то задеть или нарушить глубину состава, потеряв командный баланс. Просто посмотрим это сочетание, как оно будет работать. Ну да, мы сейчас поставили Кирилла и Зуки в разные тройки. Но относитесь к этому легко. В «Миннесоте» есть и другие хорошие игроки.

Браво, коуч! Ты все сделал правильно. Однако забил свой четвертый гол в чемпионате, доведя на 16-й минуте счет до 2:0, сибиряк именно с подачи норвежца. У хозяев перед этим было меньшинство, и Эвасону пришлось перемешать составы.

На 54-й минуте Капризов вернул должок Зуккарелло, когда тот вколотил шестой гвоздь – 6:2. Спустя 45 секунд они дуэтом помогли Раску подытожить результат – 7:2. И поникший Худобин покатил на лавку.

Но главный хит дня лучший новичок НХЛ-2021 сотворил на 49-й минуте. Из-за ворот «Далласа», находясь в окружении Клингберга и Сегина спиной в поле, не глядя выложил шайбу на пятак Годро, которому оставалось только перевести ее в сетку.

По традиции фиксируем цифру дня – шаги к рекорду результативности в одном матче.

15 января. 3 (1+2) очка. Лос-Анджелес – Миннесота – 3:4 ОТ

13 марта. 3 (3+0) очка. Миннесота – Аризона – 4:0

8 апреля. 3 (2+1) очка. Миннесота – Колорадо – 8:3

20 октября. 3 (0+3) очка. Миннесота – Виннипег – 6:5 ОТ

19 ноября. 4 (1+3) очка. Миннесота – Даллас – 7:2

источник: «Советский спорт»
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