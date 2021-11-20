Томи Лямся: Своими штрафами мы сами помогли «Динамо» победить

- Ваши впечатления от игры? - вопрос Лямсе.

- Сегодня нам противостоял сильный соперник, который хорошо играет в атаке и защите, поэтому матч был для нас непростой. У нас не получилось сыграть в наш сильный хоккей, потому что мы не так хорошо проводили единоборства. Поэтому такой результат. Одна из глобальных причин, почему наши нападение было таким мягким, кроется в том, что мы набрали 10 минут штрафа, и это очень хорошая помощь сопернику, у которого хорошее большинство. Нам надо было от этого избавиться. По этой причине наша вторая тройка нападения выбывала из игры на долгое время, и это ломало ритм и влияло на результат. Матч против такого сильного соперника нам поможет, потому что можно сравнить наши уровни. Это поможет в плане анализа и будет мерилом для сравнения команд. Думаю, «Динамо» сегодня больше заслужило победу, чем мы.

- Как оцените игру в большинстве вашей команды?

- Отмечу хорошую игру в меньше у соперника. Динамовцы хорошо играли в прессинг первые два большинства, заставляли нас ошибаться. Канадская коробка маленькая и мы к ней привыкали. У нас были голевые возможности, но нам не удалось забить. Поэтому еще раз отмечу игру «Динамо» в меньшинстве. Если хочешь победить такого соперника, надо хорошо играть в большинстве.

- Как оцените дебют Антипина?

- Я уверен, что он станет важным игроком для нашей команды. Он хорошо катается. У него была всего одна тренировка, но для такого профессионала не будет проблем влиться в коллектив. Но ему но надо привыкнуть к нашим требованиям.

- В этой поезде с командой находится Амиров. Значит ли это, что он в следующей игре должен выйти?

- Нет. Он сейчас с командой, чтобы получать практику на тренировках. Пока у него проблемы со здоровьем. Все началось на предсезонке, когда он получил небольшое повреждение. Потом вроде восстановился, но ситуация ухудшилась. Поэтому он все еще залечивает старую травму.

- Вы наблюдали за игрой Шакира Мухамадуллина на Кубке Карьяла? Насколько он сейчас прибавил и какой у него уровень после возобновления чемпионата?

- Для такого молодого игрока вызов в сборную - это уверенность. Ты улучшаешь свой уровень. И он с каждым разом выступления на международной арене будет становиться все лучше и улучшать свою игру. Как у любого игрока, у него бывают хорошие матч и плохие. Но если сравнивать с предыдущим сезоном, он сделал хороший шаг вперед.

- Сегодня Панин был самым бросающим игроком у вашей команды. Он стал чащу подключаться к атакам. Это вы поменяли его игру?

- Это говорит о том, что, несмотря на возраст, каждый хоккеист может развиваться, как Панин, и много бросать.

- Что скажете о пропущенных контратаках и потерях в большинстве сегодня? Почему так происходит?

- Это одна из сильных сторон «Динамо», когда они смогут убежать в отрыв. Мы не должным образом удерживали шайбу в атаке. Мы сами дарили сопернику такую возможность.

- Две игры подряд у «Салавата Юлаева» удаления в концовках периодов. Почему?

- От большого желания игроков, которые хотят все отдать на льду. Мы должны извлекать уровень из матчей с таким сильным соперником. Когда даешь ему так много шансов в большинстве, сложно выиграть матч.

«МЫ ПОЧТИ НЕ ДАЛИ ШАНСОВ СОПЕРНИКУ ЗАБИТЬ»

- Каковы ваши впечатления от матча? - вопрос Кудашову.

- Хочу поблагодарить болельщиков за хорошую атмосферу на трибунах. По игре можно сказать, что мы почти не дали шансов сопернику забить, и сами создавали моменты. Были штанги и голы хорошие забили. Получилась полноценная игра в обороне и атаке.

- 3:1 с «Авангардом», третий гол в пустые ворота. 3:1 с «Йокеритом», третий гол в пустые ворота. Сегодня тоже. Можно сказать, что вы нашли идеальный победный стиль в последних матчах?

- Хотелось бы всегда так играть.

- Получил травму Фисенко. Что с ним?

- Пока непонятно. Он поехал на обследование.

- От Галиева мы не так часто сейчас видим голы. Что с ним происходит?

- Если бы он не в штангу попал, а гол забил, говорили бы об обратном. Бывают когда-то взлеты, когда-то спады. Но в целом он держит свой уровень.

- Не первый раз вы снимаете вратаря за несколько секунд до конца периода. Сегодня на табло было 3,9 секунд. Был ли в этом риск, по-вашему?

- Больше, чем за четыре секунды я не буду менять вратаря.