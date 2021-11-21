Зарипов обошел Михайлова. Капитан «Ак Барса» стал вторым снайпером отечественных чемпионатов

Этого события пришлось ждать два с половиной месяца. Перед началом сезона капитан «Ак Барса» отставал от второго снайпера отечественных чемпионатов Бориса Михайлова всего на две шайбы. На счету легендарного капитана ЦСКА числилось 428 голов. Последний он забил 14 октября 1980 года в ДС «Лужники» ленинградским армейцам (вратарю Сергею Черкасу). Матч завершился разгромом гостей 13:2, Михайлов отличился на 47-й минуте, сделав счет двузначным (10:1). А 5 ноября он в последний раз вышел на лед в форме ЦСКА. На игру с киевским «Соколом», тоже в Лужниках, только на Малой спортивной арене. Армейцы победили 6:2. Михайлов играл в звене в двумя Михаилами – Васильевым и Паниным и результативными действиями не отметился.

Уже в декабре на Призе «Известий» 36-летнему капитану ЦСКА и сборной устроили не самые торжественные проводы из хоккея. Хотя он мог еще принести пользу.

Зарипову в конце марта исполнилось 40. Он продлил контракт с «Ак Барсом» и заявил, что нынешний сезон станет последним в его карьере.

Капитан «Ак Барса» провел 14 матчей, в которых разжился 4 (2+2) очками при показателе полезности «-1». Но эти сухие цифры статистики не отражают масштаба достижения Зарипова.

10 октября в Нур-Султане он забил 428-ю шайбу и поравнялся с Михайловым. А вчера в Нижнем Новгороде уже на первой минуте казанский капитан поразил ворота «Торпедо». Гол из разряда шальных: Зарипов делал передачу, и тлетевшая в сторону от ворот шайба от рикошетом конька соперника запорхнула в сетку.

В последних матчах тренеры «Ак Барса» нащупали «химию» для своего капитана – он выходит в первом звене с Дмитрием Кагарлицким и кандидатом в сборную Артемом Галимовым, принимавшим участие в последнем Кубке Карьяла.

Верится, в такой компании молодой центрфорвард (кстати, лучший новичок КХЛ в позапрошлом сезоне) превратится в большого мастера. Пока же Галимов радует нас голевыми шедеврами по большим праздникам.

«Ак Барс» вырвал у сражающегося за путевку в плей-офф «Торпедо» победу (простите за каламбур) 3:2 в овертайме, а Зарипов после финальной сирены публично извинился перед Михайловым. Хотя Борис Петрович, конечно, не в обиде.

- Зато я остался первым советским бомбардиром, - усмехнулся Михайлов, когда осенью 2015-го его снайперский рекорд побил Сергей Мозякин - партнер Зарипова и его друг по жизни.

На достижение Мозякина – 556 голов, прошлым летом объявившего о завершении карьеры, вряд ли кто-то в обозримом будущем замахнется. Вчера капитан московского «Динам» Вадим Шипачев поразил пустые ворота «Салавата Юлаева» (3:1) и довел личный снайперский счет в чемпионатах страны до 251 гола. Ему бы четвертую сотню разменять.

К слову, трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион России и четырехкратный обладатель Кубка Гагарина Зарипов «штамповал» шайбы в двух клубах – «Ак Барсе» и «Магнитке». Олимпионик и двукратный чемпион мира Мозякин – в ЦСКА, подмосковном «Химике»/«Атланте» и «Магнитке».

На четвертом месте в рейтинге отечественных бомбардиров плоть от плоти спартаковской Вячеслав Старшинов, первым в истории покоривший космическую высоту «400 голов» (осенью 1978 года).