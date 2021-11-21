Разбудите Овечкина в час ночи, когда «Кингз» снимут вратаря, и он заколотит 744-ю шайбу

...Часы на Капитолии показывают 1:06 по вашингтонскому времени. «Кэпиталз» выигрывают в Сан-Хосе – 3:0. «Акулы» пытаются ухватиться за соломинку и меняют вратаря на шестого полевого игрока. Шайба мечется в зоне гостей, пока не прилипает к клюшке хоккеиста с восьмеркой на спине. Следует мгновенный бросок через все поле – и Александр Овечкин догоняет лучшего снайпера ЧМ-2021!

Ну да, часов на здании Конгресса США, кажется, все-таки нет, а все остальное - чистая правда.

Русский капитан действительно поравнялся с Эндрю Манджапане, прибытие которого в Ригу посреди группового этапа чемпионата мира обернулось невероятным преображением Канады, финишировавшей в итоге первой. Сегодня форвард «Калгари» положил дубль в ворота Семена Варламова, чем омрачил «Айлендерс» открытие новой арены (2:5). Чемпион мира-2021 забросил ровно вдвое больше шайб, чем в столице Латвии (7), и вышел было на чистое второе место в гонке стрелков чемпионата. Однако вскоре к нему с 14 голами присоединился Ови.

Немец Драйзайтль тем временем в Эдмонтоне подвел итог матча с «Чикаго» (5:2): Леон, похоже, нацелился на классику НХЛ – 50 голов в 50 стартовых матчах клуба. В 17 играх «Ойлерз» вероятный капитан сборной Германии на Олимпиаде-2022 набрал 35 (18+17) очков. У капитана «нефтяников» Макдэвида – 32 (12+20). Третьим и тут идет Овечкин – 29 (14+15).

- В 36 лет Алекс Овечкин - лучший бомбардир НХЛ, если не считать двух монстров «Эдмонтона». Мы мало говорим о том, что это полное безумие. Он идет на скорости 58 голов и 125 очков за сезон. Последнее будет лучшим результатом в карьере. Первое означает девятый сезон с 50 и более голами, - восхищался популярный сетевой портал «Атлетик» еще до этой ночной охоты Ови в Калифорнии.

От себя добавлю, что он уже сейчас заткнул за пояс обоих нефтедобытчиков по полезности – «плюс 14» против «плюс 10» у Леона и «плюс 4» у Коннора.

Первую шайбу москвич отгрузил Эдину Хиллу в большинстве. Канадец стал 151-м вратарем НХЛ, капитулировавшим перед динамовцем. Теперь лишь два точных выстрела отделяют его от лидера всех времен по реализации лишнего Дейва Андрейчука – 272 против 274. И 22 – 744 против 766 от Яромира Ягра, занимающего третье место в списке голеадоров всех времен.

Голы в гостях стали для Овечкина 375-м и 376-м в карьере. Это второй показатель в истории после Уэйна Гретцки - 402. А по общему количеству очков (1349) Александр настиг Матса Сундина и делит со знаменитым шведом 28-е место в летописи НХЛ.

Такая вот занимательная цифирь. Но в этом калейдоскопе больших чисел не забудем о скромном достижении Ильи Самсонова: второй кряду матч на ноль – 2:0 в Лос-Анджелесе, 4:0 в Сан-Хосе.

- Алло, Алексей Юрьевич, обратите, пожалуйста, внимание на возмужавшего магнитогорца. В восьми матчах чемпионата у него уже три сухаря! Илья не проиграл ни разу в основное время, - даю наводку тренеру олимпийской сборной России Жамнову. Андрей Василевский, к слову, при счете 3:1 умудрился запустить в заключительном периоде три простенькие шайбы от «Нью-Джерси». Действующие чемпионы в итоге сенсационно уступили дома команде белоруса Шаранговича, оформившего дубль – 3:5.

- Не самая красивая победа, - скромничает Овечкин. – Удачно провели первый период. Во втором многое позволили сопернику. Хорошо, что довели матч до победы. Самсонов играл великолепно. Два сухаря подряд, это хорошо для нас. Надеюсь, он будет так играть весь сезон. Они с Витеком (Ванечеком) надежны. Здорово, что у нас есть два хороших вратаря. Если допускаем ошибку, они все подчистят. Это важно психологически.

- Сейчас я чувствую себя сильным ментально; неважно, пропускаем ли мы, гол не выбьет меня из колеи, - объясняет свои успехи Самсонов. - Старт сезона у меня выдался не слишком хорошим. Хочется верить, что я перевернул страницу, начал чемпионат заново. Мне нужно играть так, как сегодня, каждый вечер.

Это точно – вечер. Но не ночь. У восточных команд в сезоне запланирован только один визит в Калифорнию. Чтобы увидеть новые подвиги Овечкина и Самсонова, России придется просыпаться раньше.