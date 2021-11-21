Брагин опять на щите ЦСКА. Серия поражений СКА растянулась на шесть матчей

После игры перед журналистами первым предстал не главный тренер гостей Валерий Брагин, что предписано регламентом, а наставник хозяев Сергей Федоров. Со стола убрали табличку с фамилией Брагин.

- Уже готовят новую – «Знарок», – съехидничали представители СМИ.

Брагин появился потом – в раздевалке СКА экстренно устроили собрание – и посетовал на слабое начало и упущенные возможности во второй и третьей 20-минутках. И в самом деле, забей во втором периоде Йоонас Кемппайнен в меньшинстве, убежавший от защитника-олимпионика Никиты Нестерова, в игре мог наметиться перелом. Но финский форвард уступил в ближнем бою вратарю-гренадеру хозяев Ивану Федотову.

Неудачно начал дерби голкипер гостей Ларс Юханссон. Первый гол он, по сути, подарил Сергею Плотникову, неожиданно быстро восстановившемуся от травмы нижней части тела. После третьей пропущенной шайбы швед, засушивший 7 (!) сухарей, уступил пост номер один 21-летнему дебютанту КХЛ Дмитрию Николаеву. Тот сохранил ворота на замке, не единожды выручая после бросков в упор Михаила Григоренко, Константина Окулова, Владислава Каменева…

Питерцы ответили только в третьем периоде голом престижа Антона Бурдасова, воспользовавшегося обрезом Павла Карнаухова. Москвич у борта на выходе из зоны потерял клюшку, и Бурдасов со второй попытки уложил шайбу в сетку.

После финальной сирены Федотов открыл секрет: оказывается, первый бросок у форварда не получился – шайба соскочила с его крюка-«банана», вратарь же изготовился к уантаймеру и выдвинулся на питерца, с повторной попытки капитан СКА поразил пустые ворота.

Хозяева оспорили гол, считая, что Карнаухов лишился орудия труда после удара соперника. Но судьи решили сохранить интригу и гол засчитали.

Перед предыдущей встречей с «Сибирью» СКА отправил в фарм-клуб ВХЛ парней из «молодежного звена» Ивана Морозова и Кирилла Марченко – за игровой практикой. И засветили новичков команды.

Все ждали в Мосукве героя Кубка Карьяла Матвея Мичкова, порадовавшего в последней игре в МХЛ пятью голами. Но…

– Мичков присоединяется к команде в ближайшем матче, – пообещал Брагин.

Мы же на льду «ЦСКА Арены» увидели пассивного Никиту Гусеву, у которого исчез (или притупился) инстинкт «убийцы». Выходивший с ним в одном звене Лео Комаров на этот раз попотчевал всего 4-мя силовыми приемами, в дебютном матче с «Локомотивом» он применил аж 11 (!) хитов, с «Сибирью» – 5.

На правом фланге этой «линии» второй матч подряд выходил обладатель Кубка Стэнли Александр Волков.

Как и две недели назад потерялся в армейском дерби Андрей Кузьменко – на пятачок его не пускали, и свои «кружева» он плел за воротами.

СКА продолжает удивлять антирекордом – команда из Питера никогда не проигрывала пять раз подряд, а тут целых шесть.

ЦСКА сравнялся с лидером Западной конференции «Йокеритом», упустившим накануне перевес в два гола и уступивший «Спартаку» 2:4.

Скоро в Хельсинки «шуты» проверят на прочность московских армейцев.

А завтра московское «Динамо» может вернуться на первое место. Если обыграет дома «Куньлунь». В день рождения клуба. Кстати, перед матчем собираются чествовать вратаря Александра Пашкова — кавалера всех титулов в отечественном хоккее. Правда, будучи динамовцем он выиграл только Олимпиаду-1972 в Саппоро. Чемпионом СССР становился в форме ЦСКА, а на единственный для себя чемпионат мира (в Прагу-1978) отправился из воскресенского «Химика».

СТАТИСТИКА

ЦСКА — СКА — 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

Голы: Плотников, Андронов, Григоренко – Бурдасов.