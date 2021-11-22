Овечкин приступил к охоте на Белокурого дьявола, а Панарин устроил огонь-шоу на Бродвее

Артемий трижды ассистировал партнерам. После уникальной победы, добытой за четыре десятые секунды до финальной сирены, он, естественно пребывал в прекрасном расположении духа и охотно подыграл репортеру, который спросил:

- Так кто же забьет голов больше в этом сезоне: вы или Линдгрен?

- Наверное, Райан…

Законный вопрос от дотошного журналиста. Ведь у Панарина пока четыре шайбы, а у американского защитника, поразившего ворота гостей на флажке – две. Всего-то в два раза меньше!

Хотя Хлебушку, если серьезно, есть чем похвастать. Этот огненный матч в «Медисон Сквер Гардене» стал 50-м в карьере, в котором он наштамповал не менее трех очков. С момента появления в лиге уралец по этому показателю догнал бывшего одноклубника по «Чикаго» Патрика Кейна. Впереди только ясно кто – Коннор Макдэвид.

В ближайшее время Панарин может по передачам достать самого Кучерова. У Никиты – 329 ассистентских баллов в 518 матчах. У Артемия – 323, но всего в 451 игре.

Команда Куча, кстати, с огромным трудом только в серии буллитов одолела «Миннесоту» (5:4), где решающую попытку смазал Капризов – угодил в штангу. К бедам «Тампы» добавилась новая – на длительный срок выбыл партнер Кучерова по звену, лучший снайпер двух последних Кубков Стэнли Пойнт. Во вчерашней встрече с «Нью-Джерси» канадец после подножки Грейвза на полном ходу врезался в борт. Сразу появилась информация для болельщиков чемпионов – Кучеров пропустит минимум еще месяц после операции, которую ему сделали 26 октября. Так что «молниям» почти до Нового года придется обходиться без двух главных забойщиков.

Возвращаясь к Панарину, отметим, что ему наконец удалось выбрать из отрицательной полезности, заработав сегодня «плюс 2», а также выйти на график «очко за игру». В 18 матчах самый высокооплачиваемый российский хоккеист набрал 19 (4+15) очков при полезности «плюс 1».

Ну а лучший среди наших, по обыкновению, Великий восьмой – 30 (15+15) и «плюс 13»! Впервые прибыв в город дебютантов НХЛ, Александр не преминул оставить в Сиэтле свой автограф величайшего стрелка современности – продырявил ловушку немца Грубауэра на 44-й минуте. Чем дал сигнал – при счете 2:4 еще ничего не потеряно! «Вашингтон» под занавес несколько раз снимал вратаря Ванечека, добился большинства, брал тайм-аут, имел кучу шансов сократить разрыв, но только заглотнул еще шайбу в свои ворота – 2:5…

Элементарно не хватило силенок. Это был четвертый матч в самом дальнем выезде, причем второй за два дня. Овечкин в третьем периоде вообще почти не уходил со льда: откатал 10 минут 42 секунды, а всего 24:01 – и это в 36 лет!

У москвича стало 1350 (745+605) очков в карьере. Он вышел на 28-е место в истории НХЛ. Ближайшая цель – знаменитый Белокурый дьявол «Монреаля» Ги Лефлер – 1353 (560+793).

Ну и в заключение выпуска, как всегда, о погоде. Сиречь восхождении Ови на Пик 894. До Яромира Ягра остался 21 шаг, до Уэйна Гретцки – 149.

До следующих встреч в эфире. «Вашингтон» возвращается домой, где на этой неделе примет «Монреаль» Романова и «Флориду» Бобровского.

Продолжение следует!