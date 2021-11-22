ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Овечкин приступил к охоте на Белокурого дьявола, а Панарин устроил огонь-шоу на Бродвее

Выездное турне капитан «Вашингтона» увенчал в Сиэтле очередным голешником – 745-м в карьере. Но главным нашим героем стал не Овечкин. «Рейнджерс» добил «Баффало» на последней секунде – 5:4, а Панарина признали первой звездой матча.
Овечкин приступил к охоте на Белокурого дьявола, а Панарин устроил огонь-шоу на Бродвее
22 ноября 2021 09:53
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL (НХЛ)

Артемий трижды ассистировал партнерам. После уникальной победы, добытой за четыре десятые секунды до финальной сирены, он, естественно пребывал в прекрасном расположении духа и охотно подыграл репортеру, который спросил:

- Так кто же забьет голов больше в этом сезоне: вы или Линдгрен?

- Наверное, Райан…

Законный вопрос от дотошного журналиста. Ведь у Панарина пока четыре шайбы, а у американского защитника, поразившего ворота гостей на флажке – две. Всего-то в два раза меньше!

Хотя Хлебушку, если серьезно, есть чем похвастать. Этот огненный матч в «Медисон Сквер Гардене» стал 50-м в карьере, в котором он наштамповал не менее трех очков. С момента появления в лиге уралец по этому показателю догнал бывшего одноклубника по «Чикаго» Патрика Кейна. Впереди только ясно кто – Коннор Макдэвид.

В ближайшее время Панарин может по передачам достать самого Кучерова. У Никиты – 329 ассистентских баллов в 518 матчах. У Артемия – 323, но всего в 451 игре.

Команда Куча, кстати, с огромным трудом только в серии буллитов одолела «Миннесоту» (5:4), где решающую попытку смазал Капризов – угодил в штангу. К бедам «Тампы» добавилась новая – на длительный срок выбыл партнер Кучерова по звену, лучший снайпер двух последних Кубков Стэнли Пойнт. Во вчерашней встрече с «Нью-Джерси» канадец после подножки Грейвза на полном ходу врезался в борт. Сразу появилась информация для болельщиков чемпионов – Кучеров пропустит минимум еще месяц после операции, которую ему сделали 26 октября. Так что «молниям» почти до Нового года придется обходиться без двух главных забойщиков.

Возвращаясь к Панарину, отметим, что ему наконец удалось выбрать из отрицательной полезности, заработав сегодня «плюс 2», а также выйти на график «очко за игру». В 18 матчах самый высокооплачиваемый российский хоккеист набрал 19 (4+15) очков при полезности «плюс 1».

Ну а лучший среди наших, по обыкновению, Великий восьмой – 30 (15+15) и «плюс 13»! Впервые прибыв в город дебютантов НХЛ, Александр не преминул оставить в Сиэтле свой автограф величайшего стрелка современности – продырявил ловушку немца Грубауэра на 44-й минуте. Чем дал сигнал – при счете 2:4 еще ничего не потеряно! «Вашингтон» под занавес несколько раз снимал вратаря Ванечека, добился большинства, брал тайм-аут, имел кучу шансов сократить разрыв, но только заглотнул еще шайбу в свои ворота – 2:5…

Элементарно не хватило силенок. Это был четвертый матч в самом дальнем выезде, причем второй за два дня. Овечкин в третьем периоде вообще почти не уходил со льда: откатал 10 минут 42 секунды, а всего 24:01 – и это в 36 лет!

У москвича стало 1350 (745+605) очков в карьере. Он вышел на 28-е место в истории НХЛ. Ближайшая цель – знаменитый Белокурый дьявол «Монреаля» Ги Лефлер – 1353 (560+793).

Ну и в заключение выпуска, как всегда, о погоде. Сиречь восхождении Ови на Пик 894. До Яромира Ягра остался 21 шаг, до Уэйна Гретцки – 149.

До следующих встреч в эфире. «Вашингтон» возвращается домой, где на этой неделе примет «Монреаль» Романова и «Флориду» Бобровского.

Продолжение следует!

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Нефтехимик" выиграл у "Локомотива""Ростов", дважды уступая, сыграл вничью с "Уфой"Лионель Месси забил первый гол в чемпионате ФранцииРади кого бросил жену и дочь вратарь сборной России СафоновЭто пошлость? Самые откровенные костюмы фигуристокОсторожно, горячо! Новая фотосессия супруги вратаря «Ростова»
У Овечкина — 15-й гол, у Панарина — 15-я передача. Русские звезды снова на первых ролях в НХЛ (видео)
В очередных матчах чемпионата НХЛ Александр Овечкин забросил 745-ю шайбу за карьеру, но не спас «Вашингтон» от поражения в Сиэтле (2:5), а Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик, внеся важный вклад в победу «Рейнджерс» над «Баффало» (5:4).
А надо ли было бросать Украину ради такой «помойки»? Шевченко смазал тренерский дебют в Серии А
В первом матче под руководством Андрея Шевченко «Дженоа» проиграл в рамках Серии А дома «Роме» Жозе Моуринью.
«Зениту» стоит задуматься, а «Спартаку» — похоже, уже поздно. Итоги первого круга РПЛ
В Российской Премьер-Лиге сыграно 15 туров. Самое время подвести промежуточные итоги сезона-2021/22.
Даня, это был не ты! Финал в Турине Звереву проиграла «тень Медведева»
Чемпионом Итогового турнира года, завершившегося в Италии, стал Александр Зверев из Германии. В финале он неожиданно легко, в двух партиях разгромил россиянина Даниила Медведева.
«Рубин» лишил «Сочи» «серебра» по итогам первого круга. Как Слуцкий вырвал волевую победу на «Фиште»
Казанцы в заключительном матче первого круга РПЛ первыми пропустили в Сочи, но затем благодаря голам датских легионеров Оливера Абильдгора и Андерса Дрейера добыли неожиданную волевую победу (2:1).
Безупречный Хэмилтон и героический Алонсо. Итоги Гран-при Катара, закрутившего чемпионскую интригу
Победителем первого в истории «Формулы-1» Гран-при Катара стал Льюис Хэмилтон, который сократил отставание от лидирующего в общем зачете Макса Ферстаппена до восьми очков. Но главным героем уик-энда оказался Фернандо Алонсо.
Сульшера сделали козлом отпущения — а может, во всем виноват не он, а Роналду? Как «МЮ» опять сменил курс
«МЮ» все-таки уволил Уле-Гуннара Сульшера, хотя до последнего тянул с этим решением.
«1:4 от «Уотфорда» в Манчестере будут помнить еще сто лет». Билялетдинов — об увольнении Сульшера
Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился с «Плеймейкером» мнением об отставке Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Чего ждать от суперфинала Медведев — Зверев? Победить 2:0 может только наш Даня
Сегодня, 21 ноября в Турине определится победитель Итогового турнира-2021. В финальном матче сыграют россиянин Даниил Медведев и Александр Зверев из Германии.
Отец Шоутайма попросил не добивать сына, чем возмутил всех! Теперь ждем супербой Кроуфорд — Спенс
Американец Теренс Кроуфорд победил в Лас-Вегасе техническим нокаутом Шона Портера и пятый раз защитил чемпионский пояс WBO в полусреднем весе. Пора биться за абсолютный титул?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика